Президент Белоруссии заявил, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не просил его о гарантиях безопасности

Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел

Евгений Пригожин, бывший куратором ЧВК «Вагнер», никогда не просил Минск предоставить ему какие-либо гарантии безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого цитирует БелТА.Напомним, что 23 августа в Тверской области разбился самолет, принадлежавший Евгению Пригожину. На борту самолета находились экипаж и несколько пассажиров, в их числе – сам Евгений Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, позывной которого и дал название организации, заместитель Пригожина по безопасности Валерий Чекалов и бойцы ЧВК, выполнявшие функции охраны. Все они погибли.После известных событий 24 июня 2023 года, когда ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным попыталась провести «марш справедливости» на Москву, квалифицируемый как попытка вооруженного мятежа, значительную часть «музыкантов» перебросили в Белоруссию. Затем Пригожин вновь активизировал свою деятельность в Африке, незадолго до гибели посетив Центральноафриканскую республику.Размещение «вагнеровцев» в Белоруссии и способствовало появлению в информационном пространстве версии о том, что Лукашенко якобы мог пообещать Пригожину некие гарантии безопасности. Но, как видим, белорусский президент таких обязательств не давал, либо не хочет публично их признавать.- заявил Лукашенко.В то же время, президент Белоруссии рассказал о двух случаях, когда он предупреждал Пригожина не рисковать. Первый - история с мятежом. А второй - когда Пригожин приехал к Лукашенко вместе с Уткиным, и белорусский лидер сказал им: «Ребята, смотрите», предупреждая о том, что не стоит ввязываться в авантюры.