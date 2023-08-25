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Президент Белоруссии заявил, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не просил его о гарантиях безопасности

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Президент Белоруссии заявил, что куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не просил его о гарантиях безопасности

Евгений Пригожин, бывший куратором ЧВК «Вагнер», никогда не просил Минск предоставить ему какие-либо гарантии безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого цитирует БелТА.


Напомним, что 23 августа в Тверской области разбился самолет, принадлежавший Евгению Пригожину. На борту самолета находились экипаж и несколько пассажиров, в их числе – сам Евгений Пригожин, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, позывной которого и дал название организации, заместитель Пригожина по безопасности Валерий Чекалов и бойцы ЧВК, выполнявшие функции охраны. Все они погибли.

После известных событий 24 июня 2023 года, когда ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным попыталась провести «марш справедливости» на Москву, квалифицируемый как попытка вооруженного мятежа, значительную часть «музыкантов» перебросили в Белоруссию. Затем Пригожин вновь активизировал свою деятельность в Африке, незадолго до гибели посетив Центральноафриканскую республику.

Размещение «вагнеровцев» в Белоруссии и способствовало появлению в информационном пространстве версии о том, что Лукашенко якобы мог пообещать Пригожину некие гарантии безопасности. Но, как видим, белорусский президент таких обязательств не давал, либо не хочет публично их признавать.

Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел

- заявил Лукашенко.

В то же время, президент Белоруссии рассказал о двух случаях, когда он предупреждал Пригожина не рисковать. Первый - история с мятежом. А второй - когда Пригожин приехал к Лукашенко вместе с Уткиным, и белорусский лидер сказал им: «Ребята, смотрите», предупреждая о том, что не стоит ввязываться в авантюры.
Использованы фотографии:
Президент Белоруссии / https://president.gov.by/
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27 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 16:13
    -3
    Роль Лукашенко в этой истории стала еще более мутной...
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:18
      +6
      Именно в этой части истории у него никакой роли нет. Он не настолько значимая фигура, что бы с ним согласовывать такие моменты. Его роль и обещания были гарантировать безопасный вывод Вагнера на территорию Белоруссии и на этом все.
      1. Ray
        Ray Сегодня, 16:41
        -2
        Ты разговоры прослушал? Откуда сведения?
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 17:13
          +1
          Цитата: Михаил-Иванов
          Роль Лукашенко в этой истории стала еще более мутной...
          Вы бы сначала поинтересовались сутью вопроса, прежде чем такое писать! А именно.

          ЧП на борту бизнес-джета Embraer Legacy 600 (EBM-135BJ) с бортовым номером RA-02795 произошло через 26 минут после его вылета из столичного аэропорта Шереметьево, откуда он поднялся в воздух в 17:54 – в направлении Санкт-Петербурга. При этом никаких сигналов о происшествиях или проблемах экипаж не подавал. В экстренных авиаслужбах, вплоть до самого последнего момента "всё проходило в штатном режиме". Если бы произошла нештатная ситуация, у пилотов имелось достаточно времени, чтобы проинформировать диспетчеров. Перед крушением очевидцы слышали как минимум два хлопка.

          Однако есть один нюанс. Embraer с бортовым номером RA-02795 до последнего своего полёта находился на ремонте – и стоял в ангаре 10 суток. Кто имел к нему доступ и занимался ремонтными работами, сейчас проверяет следствие. Взрывное устройство на территорию воздушной гавани могли пронести либо сотрудники самого аэропорта (они, само собой, проходят тщательный досмотр, но, надо полагать, лазейки всё-таки есть), либо кто-то из приближённых самого Пригожина.
          В самолёте есть укромные места, куда можно спрятать взрывное устройство. Скорее всего, бомба находилась внутри – например, в грузовом (багажном) отсеке.
          Есть ещё один нюанс: перед вылетом бортпроводница Кристина Распопова писала родственникам, что их вылет отчего-то задерживается.

          Тот фактор, что Путин, как известно, простил Пригожину его мятеж и согласился дать ему возможность заниматься делами в Белоруссии и Африке, стал своеобразным триггером для старта операции по устранению основателя ЧВК из-за рубежа при участии киевской хунты.

          Всё это очень напоминает обстоятельства операции, проведённой агентами ГРУ Украины, по устранению военкора Владлена Татарского методом его подрыва.

          См. подробно - " Джокер Путина бит: Пригожина убили за то, что его простил президент " от 24.08.2023 - https://dzen.ru/a/ZOeglX-2u0UWzmeM
    2. Комментарий был удален.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:16
    +8
    Вообще то Вагнер сам может обеспечить себе безопасность. Так что Пригожин естественно не думал об этом просить Лукашенко!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:19
      +6
      Цитата: Бережливый
      Так что Пригожин естественно не думал об этом просить Лукашенко!

      У Пригожина ГБ, лучше чем у Лукашенко, но где то произошел просчет.
      Стюардесса Кристина написала подруге - "Рейс задерживается в связи с техобслуживанием, или мелким ремонтом в Шереметьево".
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 16:27
        0
        Мой коллега по работе после тщательной проверки в КГБ попал по призыву на 2 года инженер-лейтенантом техником самолёта в правительственный отряд. Проклял жизнь. К самолёту допускалось только 2 техника, а за спиной стоял КГБист. Писал отчёты - что ел, сколько и с кем пил, с кем спал....
        1. Анатоль Клим
          Анатоль Клим Сегодня, 16:37
          +3
          Цитата: Румaтa
          попал по призыву на 2 года инженер-лейтенантом техником самолёта в правительственный отряд... за спиной стоял КГБист. Писал отчёты - что ел, сколько и с кем пил, с кем спал....

          Эх и врёт Ваш коллега, спагетти навешал, доверчивый ВЫ наш. По призыву и сразу к самолёту президента или премьера, за спиной чекист с револьвером, кал на анализ, что ел и пил laughing
          по призыву на 2 года инженер-лейтенантом техником самолёта

          В каком году? инженер-лейтенант, потом лейтенант-инженер, затем лейтенант тех.службы, ох и байки
          1. Румaтa
            Румaтa Сегодня, 16:49
            +1
            Цитата: Анатоль Клим
            По призыву и сразу к самолёту президента или премьера,
            Работа чётко по его гражданской специальности, она же ВУС, которой он 5 лет в КИИГА учился. Попал по страшному блату - недалеко от дома, а не в Забайкалье.
            Сначала несколько месяцев учебки, экзамен на право допуска к работе.
            Отряд находился в Борисполе. Президентов тогда не было вааще. Самолёты Щербицкого и Ко.
            1. Владимир М
              Владимир М Сегодня, 17:26
              +1
              Я так понял, что парень закончил КИИГА. Вряд-ли институт выпускал техников самолётов, инженеров ГА (гражданской авиации) - да. Техников самолётов в СССР выпускали средние училища, что в Армии, что в ГА. И ещё более сомнительно, что бы новоиспечённого "зеленного" техника допустили к правительственному самолёту, пусть даже и по "большому блату". Вряд-ли бы кто-то из руководства пошел на то, что бы молодой техник набирался опыта на обслуживании правительственного самолёта.
  3. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 16:23
    +9
    Насколько я помню, Лукашенко гарантировал безопасность Вагнера при переходе в Белоруссию, но под страхование жизни Пригожина не подписывался.
  4. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 16:29
    +2


    Уже кто только не выгораживает кремлевскую колониальную администрацию! Америкосы впряглись, Лукашенко своим авторитетом грудью встал на защиту. Только народ то не проведете!!! Все уже сложили два плюс два!
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 16:45
      +2
      Цитата: ДушаРоссии87
      Уже кто только не выгораживает кремлевскую колониальную администрацию!

      smile 80% пользователей ВО - выгораживают. Не чураясь никакими увертками.-))
    2. spirit
      spirit Сегодня, 16:49
      +2
      Только народ то не проведете!!! Все уже сложили два плюс два!

      Вы все ВРЕТЕ! Очевидно же что это был Зеленский под препаратами управляющий дроном с ракетами.Не понимаю почему у Соловьева на передаче ещё не рассматривают эту версию.Недоработка wink
    3. 26rus
      26rus Сегодня, 16:53
      +4
      Цитата: ДушаРоссии87
      Все уже сложили два плюс два!

      И сколько получилось? Где-то 7-8 ? laughing
    4. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 16:59
      0
      Цитата: ДушаРоссии87


      Уже кто только не выгораживает кремлевскую колониальную администрацию! Америкосы впряглись, Лукашенко своим авторитетом грудью встал на защиту. Только народ то не проведете!!! Все уже сложили два плюс два!

      Ты с кем такой заквашеный?
    5. spektr9
      spektr9 Сегодня, 17:15
      +1
      Уже кто только не выгораживает кремлевскую колониальную администрацию! Америкосы впряглись

      Было бы странно если бы они не впряглись за свою администрацию
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:31
    0
    я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел

    Я ему сказал: если нужно ради прекращения этого конфликта, я готов принять в Беларуси и гарантировать твою безопасность

    Кинули Александра Григорьевича.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 16:32
    +2
    Речь Лукашенко 6 июля:
    https://reform.by/lukashenko-schitaet-chto-bunt-prigozhina-ne-oslabil-putin-i-rasschityvaet-na-krepkie-otnoshenija-s-moskvoj
    Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра «замочат» где-то… Нет, этого не будет...
    А что касается «предатели», «изменники» и прочее – это была первая реакция Президента Путина утром в субботу. Я думаю, что с течением времени она, может, и не поменялась, оценки, может быть, не изменились, но стали гораздо мягче. И одно дело высказать на весь мир, а другое дело, что у тебя внутри...
  7. Ray
    Ray Сегодня, 16:48
    +1
    Те, кто сейчас защищают кремль и администрацию, не задавались ли вопросом? Почему кремлевская администрация реагировала на новость о кончине Пригожина столь спокойно и запаздало? Путин, например, на следующий день только высказался.
    И понимаете ли вы, что лидеры большинства стран Африки не шли на столь близкое сотрудничество с Россией до того, как там появились Вагнер и Приго?
    И что с уходом Приго уйдет и Африка? Потому что Вагнер - это не Путин и не Шойгу. Это даже не знаменитый Лотос. Вагнер - это Уткин и Пригожин. Это даже в Африке знают.
    Ликвидация Пригожина - это геополитически очень глупый шаг.
    1. vladimmiroff
      vladimmiroff Сегодня, 17:00
      +1
      Кто бы это не сделал - это враги России и Русского народа. Бахмут у Вагнера не отнять. Пусть покоятся с миром!
  8. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 16:57
    +1
    А что за оголдежь вокруг Пригожина Евгения Викторовича, он что сын еврейской мамы? Почему такой ажиотаж? А про Уткина ни слова...
  9. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 17:00
    0
    Реально, у Пригожина мать еврейка?
  10. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Сегодня, 17:00
    +1
    Предупредил их Батька. Не послушались, значит request
  11. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 17:12
    +2
    Лукашенко явно что то знает ..Как то он пространно так говорит .
  12. Reklastik
    Reklastik Сегодня, 17:23
    +2
    Мозгового ушатали, Моторолу ушатали, Гиви ушатали, Захарченко ушатали... при молчаливом согласии или прямом участии Кремля. Теперь Пригожина. Но Песков говорит, что в Кремле пока не получали официального подтверждения о гибели Пригожина.
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 17:27
      0
      Где-то Дюжина засела. Давно сидят и за всем глядят. Но власть не отдают, а заимствуют.