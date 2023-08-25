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Турецкая компания подарила ВСУ беспилотник Bayraktar TB2 на «день независимости»

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Турецкая компания подарила ВСУ беспилотник Bayraktar TB2 на «день независимости»

Компания Baykar доставила на Украину БПЛА Bayraktar TB2, который передается ВСУ в качестве подарка ко «дню независимости». Это уже четвертый беспилотник данного типа, который турецкий производитель предоставляет киевскому режиму бесплатно.


Bayraktar TB2 стал частью украинской культуры, вдохновляя ее деятелей даже на создание музыкальных композиций

- говорится в западной прессе.

Это стало итогом как украинской, так и западной пропаганды, постоянно преподносящей различные военные изделия в качестве «чудо-оружия», способного изменить ход конфликта. В настоящее время о мифических свойствах БПЛА Bayraktar TB2, ПТРК Javelin, танков Leopard 2 и ракет Storm Shadow рассуждать не принято – все надежды на «победу» прикованы к истребителям F-16, которые «цивилизованный мир» решил поставлять ВСУ.

Bayraktar TB2, применяемый в качестве ударного или разведывательного средства, может развивать скорость до 222 км/ч. Он работает на высотах от 60 до 8 тысяч метров. Дальность связи с беспилотником составляет 150 км.

Добавление еще одного беспилотника в арсенал ВСУ, несомненно, укрепит их обороноспособность

- заявляется в западной прессе, игнорируя тот факт, что практически весь парк Bayraktar TB2 был выбит российскими системами ПВО.
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7 комментариев
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  1. 26rus
    26rus Сегодня, 17:03
    +7
    Лучше бы турки, в лучших традициях своих султанов, подарили Украине шёлковый шнурок и кусочек мыла. Ну, или кофейку с алмазной пылью.
  2. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 17:08
    +6
    Летите в турцию, летите голуби-туристы, везите деньги туркам-голубям, везите.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:09
    +7
    Нууууу! После такого подарка Путин обязательно должен с Эрдоганом зерновую сделку продлить.
  4. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 17:10
    +2
    Пора Волгу углублять, метров на десять, до самого Белого моря. Султан видимо рамсы попутал
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:28
    0
    А зачем? В нашем музее такой экспонат уже есть. В запасниках держать?
  6. Eug
    Eug Сегодня, 17:33
    0
    Очередной, хоть и малочувствительный, но плевок "партнеров" ... как раз перед встречей президентов... проблема в том, что Турция может гораздо сильнее навредить России, чем Россия Турции.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:35
    0
    С каждым днём убеждения, что турецкая сторона ещё покажет свой «дружеский» норов, только усиливаются. Может быть, России тоже начать дарить (продавать) оружие врагам Турции?
    Или Россию крепко держат за тестикулы проливом Босфор?
    На кой хрен нам сильная, обеспеченная энергоресурсами страна, продолжающая гадить, несмотря на все подаренные её преференции?