Компания Baykar доставила на Украину БПЛА Bayraktar TB2, который передается ВСУ в качестве подарка ко «дню независимости». Это уже четвертый беспилотник данного типа, который турецкий производитель предоставляет киевскому режиму бесплатно.
Bayraktar TB2 стал частью украинской культуры, вдохновляя ее деятелей даже на создание музыкальных композиций
- говорится в западной прессе.
Это стало итогом как украинской, так и западной пропаганды, постоянно преподносящей различные военные изделия в качестве «чудо-оружия», способного изменить ход конфликта. В настоящее время о мифических свойствах БПЛА Bayraktar TB2, ПТРК Javelin, танков Leopard 2 и ракет Storm Shadow рассуждать не принято – все надежды на «победу» прикованы к истребителям F-16, которые «цивилизованный мир» решил поставлять ВСУ.
Bayraktar TB2, применяемый в качестве ударного или разведывательного средства, может развивать скорость до 222 км/ч. Он работает на высотах от 60 до 8 тысяч метров. Дальность связи с беспилотником составляет 150 км.
Добавление еще одного беспилотника в арсенал ВСУ, несомненно, укрепит их обороноспособность
- заявляется в западной прессе, игнорируя тот факт, что практически весь парк Bayraktar TB2 был выбит российскими системами ПВО.