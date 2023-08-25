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Пять восточноевропейских стран потребуют от Еврокомиссии продления запрета на импорт украинского зерна

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Пять восточноевропейских стран потребуют от Еврокомиссии продления запрета на импорт украинского зерна

Импорт дешевого украинского зерна да еще и фуражного качества сильно ударил по доходам фермеров нескольких приграничных восточноевропейских стран. Более всего от демпинга пострадали сельхозпроизводители Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии, где местные аграрии начали устраивать массовые акции протеста.


В результате требований руководства этих стран Еврокомиссия ввела временный запрет на ввоз на их территорию украинских зерновых с начала мая по начало июня, оставив лишь возможность транзита в остальные страны ЕС продовольствия из Украины. Позднее это ограничение было продлено до середины сентября этого года.

Однако полностью это проблему с перенасыщением собственных рынков продовольствия и падением цен в этих государствах не решило. В конце марта власти пяти стран направили коллективное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти стран.

По мере приближения срока окончания ограничений, руководства пяти государств Восточной Европы поочередно стали требовать от ЕК его продления как минимум до конца года. Причем Польша, а накануне и Венгрия заявили, что в случае неудовлетворения их требований власти этих стран готовы ввести запретительные меры в одностороннем порядке.

Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна

— заявил сегодня министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, его слова приводит агентство Reuters.

Более того, по словам польского министра все пять стран хотели бы еще и расширить перечень запрещенных к импорту на их рынки украинской сельхозпродукции. Польша, например, хочет добавить туда малину и подсолнечное масло. Да и вообще, заявил Телюс, список этот следует «сделать эластичным», чтобы была возможность его оперативного дополнения.

После выхода России из зерновой сделки и нанесения ВС РФ ударов по дунайским портам, сухопутный логистический коридор в Европу остался единственным маршрутом для экспорта украинского продовольствия. В результате падения объемов вывоза, у местных предприятий наступил кризис перепроизводства, приведший к тому, что им приходится оставлять неубранным урожай этого года по причине затоваривания мест для его хранения. Вот такими на деле оказались все заверения Киеву в «бесконечной дружбе» от западных соседей, когда дело коснулось их собственных интересов.
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6 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:39
    +3
    От укров, сплошные убытки. Оружие- дай. Беженцев- содержи. Зерно- пропусти. А украм все мало и мало. Вот они-« европейские труселя «.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:59
      +3
      Цитата: Андрей Николаевич
      Вот они-« европейские труселя

      Труселя то красивые, но только не каждому, дано их одевать. Так что придется ходить без труселей с голой попой.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:43
    +2
    Импорт дешевого украинского зерна да еще и фуражного качества сильно ударил по доходам фермеров

    С РФ ситуация во многом аналогичная. Зерно = минимальная прибавочная стоимость. РФ обязана срочно развивать скотоводство, птицеводство. Экспорт мясомолочных продуктов стократ выгоднее.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:43
    +2
    власти пяти стран направили коллективное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины.

    Вот как назвать высказывания Гутерриша и вой запада -"Бедные Африканские страны на грани голода, Россия не дает вывозить туда украинское зерно !!
    Мы конечно знаем, что запад фарисеи, лгуны с гнилым нутром. НО вот орать на весь мир, а теперь пять европейских стран умоляют Гинеколога Урсулу, запретить ввоз зерна в эти страны из Украины из за переизбытка зерновых.
    В наглую гонят зерно в Европу, которая воет как белый медведь в жаркую погоду - "Остановите зерно с Украины !!!"
    ВЫ хоть Европа наглецы и не постесняюсь сказать ТБМ, но хоть какая то маленькая частица совести, все же должна остаться.

    Ох уж эти дети, тещиной дворовой !
  4. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 16:46
    +2
    Украинцы небось обрадуются: Будэмо с хлибом! Сами исть та свиней годувати
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:56
      +4
      Цитата: Александр Советский Союз
      Будэмо с хлибом! Сами исть та свиней годувати

      Только с одним НО - хлеб то давно не украинский и "рот не разевай, на чужой каравай !"
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.