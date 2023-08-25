Пять восточноевропейских стран потребуют от Еврокомиссии продления запрета на импорт украинского зерна

Импорт дешевого украинского зерна да еще и фуражного качества сильно ударил по доходам фермеров нескольких приграничных восточноевропейских стран. Более всего от демпинга пострадали сельхозпроизводители Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии, где местные аграрии начали устраивать массовые акции протеста.
В результате требований руководства этих стран Еврокомиссия ввела временный запрет на ввоз на их территорию украинских зерновых с начала мая по начало июня, оставив лишь возможность транзита в остальные страны ЕС продовольствия из Украины. Позднее это ограничение было продлено до середины сентября этого года.
Однако полностью это проблему с перенасыщением собственных рынков продовольствия и падением цен в этих государствах не решило. В конце марта власти пяти стран направили коллективное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти стран.
По мере приближения срока окончания ограничений, руководства пяти государств Восточной Европы поочередно стали требовать от ЕК его продления как минимум до конца года. Причем Польша, а накануне и Венгрия заявили, что в случае неудовлетворения их требований власти этих стран готовы ввести запретительные меры в одностороннем порядке.
Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна
— заявил сегодня министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, его слова приводит агентство Reuters.
Более того, по словам польского министра все пять стран хотели бы еще и расширить перечень запрещенных к импорту на их рынки украинской сельхозпродукции. Польша, например, хочет добавить туда малину и подсолнечное масло. Да и вообще, заявил Телюс, список этот следует «сделать эластичным», чтобы была возможность его оперативного дополнения.
После выхода России из зерновой сделки и нанесения ВС РФ ударов по дунайским портам, сухопутный логистический коридор в Европу остался единственным маршрутом для экспорта украинского продовольствия. В результате падения объемов вывоза, у местных предприятий наступил кризис перепроизводства, приведший к тому, что им приходится оставлять неубранным урожай этого года по причине затоваривания мест для его хранения. Вот такими на деле оказались все заверения Киеву в «бесконечной дружбе» от западных соседей, когда дело коснулось их собственных интересов.