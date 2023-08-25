Пять восточноевропейских стран потребуют от Еврокомиссии продления запрета на импорт украинского зерна

Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна

Импорт дешевого украинского зерна да еще и фуражного качества сильно ударил по доходам фермеров нескольких приграничных восточноевропейских стран. Более всего от демпинга пострадали сельхозпроизводители Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии, где местные аграрии начали устраивать массовые акции протеста.В результате требований руководства этих стран Еврокомиссия ввела временный запрет на ввоз на их территорию украинских зерновых с начала мая по начало июня, оставив лишь возможность транзита в остальные страны ЕС продовольствия из Украины. Позднее это ограничение было продлено до середины сентября этого года.Однако полностью это проблему с перенасыщением собственных рынков продовольствия и падением цен в этих государствах не решило. В конце марта власти пяти стран направили коллективное письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти стран.По мере приближения срока окончания ограничений, руководства пяти государств Восточной Европы поочередно стали требовать от ЕК его продления как минимум до конца года. Причем Польша, а накануне и Венгрия заявили, что в случае неудовлетворения их требований власти этих стран готовы ввести запретительные меры в одностороннем порядке.— заявил сегодня министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, его слова приводит агентство Reuters.Более того, по словам польского министра все пять стран хотели бы еще и расширить перечень запрещенных к импорту на их рынки украинской сельхозпродукции. Польша, например, хочет добавить туда малину и подсолнечное масло. Да и вообще, заявил Телюс, список этот следует «сделать эластичным», чтобы была возможность его оперативного дополнения.После выхода России из зерновой сделки и нанесения ВС РФ ударов по дунайским портам, сухопутный логистический коридор в Европу остался единственным маршрутом для экспорта украинского продовольствия. В результате падения объемов вывоза, у местных предприятий наступил кризис перепроизводства, приведший к тому, что им приходится оставлять неубранным урожай этого года по причине затоваривания мест для его хранения. Вот такими на деле оказались все заверения Киеву в «бесконечной дружбе» от западных соседей, когда дело коснулось их собственных интересов.