Вся проблема заключается в излишней бюрократии, а также чрезмерных субсидиях и вмешательствах на государственном уровне. Придумывая всё новые правила и вмешательства в экономику страны, политики сами себя запутывают, поскольку для исправления ситуации приходится прибегать к введению новых правил, и так далее. Это своего рода порочный круг. Считаю, что количество нормативных актов, субсидий, налогов и сборов необходимо сократить

Экономика ФРГ забуксовала. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. Ввиду того, что объёмы заказов стремительно падают, компаниям ничего не остаётся, кроме как сокращать своё производство.Как подчёркивает издание, ФРГ находится в состоянии рецессии, а её экономика сокращается.Крупные и конкурентоспособные отрасли экономики страны упали, установив свой антирекорд последних трёх десятилетий. Ощущается также и острая нехватка квалифицированной рабочей силы, следует из данных, предоставленных институтом Ifo. Так, в качестве примера газета приводит пример сектора машиностроения: будучи всегда локомотивом экономики Германии, на сегодняшний день приходится констатировать, что он утрачивает свою некогда былую мощь.В то же время, по данным Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK), практически каждая вторая компания в стране, устраивающая стажёров на работу, либо не в состоянии найти ни одного ученика, либо даже если и находит таковых, то в недостаточном количестве. Это крайне тревожный сигнал, отмечает издание.По поводу сокращающегося производства бьёт тревогу и финансовая компания S&P Global, обратившая внимание на его значительное снижение, чего не наблюдалось на протяжении последних нескольких лет. И это несмотря на то, что лето ещё не подошло к концу.Обращает на себя внимание и непопулярность немецких товаров за границей, о чём свидетельствует снижение пропускной способности по обороту грузовых контейнеров в порту Гамбурга в первом полугодии текущего года на 12%. По данным Федерального статистического ведомства страны в государства, не являющиеся членами ЕС, было поставлено товаров на 2,9% меньше. Директор по изучению экономических циклов и роста из Кильского института мировой экономики Штефан Кутс допускает, что одной из причин в этом отношении могло послужить ослабление экономики Китая, однако, вину за происходящее немецкий профессор возложил и на правительство ФРГ.В интервью Bild он охарактеризовал ситуацию следующим образом:В заключение, прогнозируют авторы материала, последующие месяцы для Германии станут куда более мрачными, ведь, согласно ожиданиям специалистов из Институтов IfW и RWI, в 2023 году экономика недосчитается примерно 12 млрд евро. Даже процесс повышения процентных ставок может быть в конечном счёте остановлен, что указывает на реально плачевное состояние экономики. Как считает главный экономист Commerzbank Йорг Крамер, Европейский центральный банк не станет пока повышать процентные ставки, однако, нет никакой гарантии, что в будущем этого не случится.