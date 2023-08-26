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Немецкие медиа: Экономика страны затормозилась, перспектива её дальнейшего развития выглядит туманно

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Немецкие медиа: Экономика страны затормозилась, перспектива её дальнейшего развития выглядит туманно

Экономика ФРГ забуксовала. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. Ввиду того, что объёмы заказов стремительно падают, компаниям ничего не остаётся, кроме как сокращать своё производство.


Как подчёркивает издание, ФРГ находится в состоянии рецессии, а её экономика сокращается.

Крупные и конкурентоспособные отрасли экономики страны упали, установив свой антирекорд последних трёх десятилетий. Ощущается также и острая нехватка квалифицированной рабочей силы, следует из данных, предоставленных институтом Ifo. Так, в качестве примера газета приводит пример сектора машиностроения: будучи всегда локомотивом экономики Германии, на сегодняшний день приходится констатировать, что он утрачивает свою некогда былую мощь.

В то же время, по данным Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK), практически каждая вторая компания в стране, устраивающая стажёров на работу, либо не в состоянии найти ни одного ученика, либо даже если и находит таковых, то в недостаточном количестве. Это крайне тревожный сигнал, отмечает издание.

По поводу сокращающегося производства бьёт тревогу и финансовая компания S&P Global, обратившая внимание на его значительное снижение, чего не наблюдалось на протяжении последних нескольких лет. И это несмотря на то, что лето ещё не подошло к концу.

Обращает на себя внимание и непопулярность немецких товаров за границей, о чём свидетельствует снижение пропускной способности по обороту грузовых контейнеров в порту Гамбурга в первом полугодии текущего года на 12%. По данным Федерального статистического ведомства страны в государства, не являющиеся членами ЕС, было поставлено товаров на 2,9% меньше. Директор по изучению экономических циклов и роста из Кильского института мировой экономики Штефан Кутс допускает, что одной из причин в этом отношении могло послужить ослабление экономики Китая, однако, вину за происходящее немецкий профессор возложил и на правительство ФРГ.

В интервью Bild он охарактеризовал ситуацию следующим образом:

Вся проблема заключается в излишней бюрократии, а также чрезмерных субсидиях и вмешательствах на государственном уровне. Придумывая всё новые правила и вмешательства в экономику страны, политики сами себя запутывают, поскольку для исправления ситуации приходится прибегать к введению новых правил, и так далее. Это своего рода порочный круг. Считаю, что количество нормативных актов, субсидий, налогов и сборов необходимо сократить

В заключение, прогнозируют авторы материала, последующие месяцы для Германии станут куда более мрачными, ведь, согласно ожиданиям специалистов из Институтов IfW и RWI, в 2023 году экономика недосчитается примерно 12 млрд евро. Даже процесс повышения процентных ставок может быть в конечном счёте остановлен, что указывает на реально плачевное состояние экономики. Как считает главный экономист Commerzbank Йорг Крамер, Европейский центральный банк не станет пока повышать процентные ставки, однако, нет никакой гарантии, что в будущем этого не случится.
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10 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 06:56
    +2
    Экономика ФРГ забуксовала. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

    Вот блин и эти туда же...а говорили Соловьёв, Скабеева мол это всё пропаганда российская. И Bild к нам на довольствие стал...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:11
      -1
      Немецкие медиа: Экономика страны затормозилась,.... последующие месяцы для Германии станут куда более мрачными, ведь,

      А не пробовали смазать экономику страны европейскими ценностями? Вон Анналена Бербок всегда ими мажется и ничего request всегда блестит на фотокамерах, как кое-что у котика lol
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 07:25
        0
        Им надо про миллиарды для Украины забыть, тогда и экономика попрёт.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:00
    +1
    Экономика ФРГ забуксовала. ФРГ находится в состоянии рецессии, а её экономика сокращается.
    Но зато немецкое правительство в благодушии и с чувством выполненного долга от того, что отказались от российского газа и некоторые немецкие компании ушли из России. И судя по всему Шольц, Бербок и др. явно не буксуют когда поддерживают очередной пакет санкции в отношении России, оказывают помощь Киеву и положили давно на немецкий народ. К чему шли, к тому и пришли. А дальше будет далеко не лучше и это касается не только Германии.
  3. anjey
    anjey Сегодня, 07:01
    0
    Цурюк в прошлое,херры дойче бюргеры am
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:04
    +1
    практически каждая вторая компания в стране, устраивающая стажёров на работу, либо не в состоянии найти ни одного ученика, либо даже если и находит таковых, то в недостаточном количестве.

    Как! А где же "беженцы" с Украины? Неужто работать не хотят? Или лучше их вообще не допускать к производству? )))
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:16
      0
      Цитата: Егоза
      практически каждая вторая компания в стране, устраивающая стажёров на работу, либо не в состоянии найти ни одного ученика, либо даже если и находит таковых, то в недостаточном количестве.

      Как! А где же "беженцы" с Украины? Неужто работать не хотят? Или лучше их вообще не допускать к производству? )))

      БеШенцы с Украины поняли свою работу сразу. Это намазал штаны кетчупом и орать на проезжкй части о чём угодно, но громко.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:23
    0
    Немецкое правительство явно не немецкое, а филиал американского. Нам некоторые неприятности доставляют, но то что они творят с Германией это вообще феерия. Пилите Ливерная колбаса, пилите.
  6. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:23
    0
    Цитата: rotmistr60
    Экономика ФРГ забуксовала. ФРГ находится в состоянии рецессии, а её экономика сокращается.
    Но зато немецкое правительство в благодушии и с чувством выполненного долга от того, что отказались от российского газа и некоторые немецкие компании ушли из России. И судя по всему Шольц, Бербок и др. явно не буксуют когда поддерживают очередной пакет санкции в отношении России, оказывают помощь Киеву и положили давно на немецкий народ. К чему шли, к тому и пришли. А дальше будет далеко не лучше и это касается не только Германии.

    Не могут немцы пойти против папочки.... Они до сих пор в оккупации сша
  7. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:42
    0
    Цитата: Егоза
    практически каждая вторая компания в стране, устраивающая стажёров на работу, либо не в состоянии найти ни одного ученика, либо даже если и находит таковых, то в недостаточном количестве.

    Как! А где же "беженцы" с Украины? Неужто работать не хотят? Или лучше их вообще не допускать к производству? )))

    Эти вообще работать не особо любят....Бабы могут шлюхами поработать, те кто не может лучше на выплатах будут сидеть, тарасы ввиду отсутствия производств на хуторе, то же не великие спецы, по этому тоже лучше получать выплаты.... В общем 90% обуза для экономики, но против хозяина не пойдёшь