Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава турецкого МИД встретился с президентом Украины в Киеве

5
Глава турецкого МИД встретился с президентом Украины в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве главу турецкого МИД Хакана Фидана. Об этом говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.


Сообщается, что во время переговоров стороны традиционно для всех международных встреч с участием украинского президента обсудили так называемую "формулу мира", предложенную киевским режимом и фактически предполагающую капитуляцию России и возвращение Украины в границы 1991 года. Однако, одной из основных тем обсуждения стали риски, связанные с выходом России из "зерновой сделки" и последующей блокадой черноморских путей вывоза украинского зерна.

По информации ряда СМИ, вскоре Фидан может отправиться в Россию. А уже в сентябре, по неподтвержденной в настоящее время информации, в Сочи на встречу с российским лидером Владимир Путин намеревается прибыть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предположительно переговоры состоятся до саммита "Большой двадцатки", проведение которого запланировано на 9-10 сентября в Индии.

По информации турецкой прессы, в канцелярии турецкого президента утверждают, что вероятный визит Эрдогана в Россию предположительно будет иметь решающее значение для достижения нового соглашения в рамках "зерновой сделки". Анкара считает "нездоровым" формирование альтернативных маршрутов без предварительного взаимодействия с Россией.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия готова к возобновлению действия "зерновой сделки" при условии выполнения сторонами всех условий.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 17:13
    +4
    риски для турецко-зеленского кошелька обсуждали, не иначе. Больше нечего. За байрактары чай ещё не расплатились.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:16
      +3
      Цитата: ДимчиК
      За байрактары чай ещё не расплатились.

      За корвет тоже не расплатились, поэтому и стоит он в Турции под турецким флагом.
      1. ДимчиК
        ДимчиК Сегодня, 18:25
        0
        Ну да, вот и рвет султан волосы везде где можно, но их нет.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:18
    0
    За его "подарочки" Киеву с Эрдоганом вообще не очень говорить! (((
  3. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 17:40
    0
    в Сочи на встречу с российским лидером

    В Сочихорошо, но лучше бы в Ялте.