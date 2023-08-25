Глава турецкого МИД встретился с президентом Украины в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве главу турецкого МИД Хакана Фидана. Об этом говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.Сообщается, что во время переговоров стороны традиционно для всех международных встреч с участием украинского президента обсудили так называемую "формулу мира", предложенную киевским режимом и фактически предполагающую капитуляцию России и возвращение Украины в границы 1991 года. Однако, одной из основных тем обсуждения стали риски, связанные с выходом России из "зерновой сделки" и последующей блокадой черноморских путей вывоза украинского зерна.По информации ряда СМИ, вскоре Фидан может отправиться в Россию. А уже в сентябре, по неподтвержденной в настоящее время информации, в Сочи на встречу с российским лидером Владимир Путин намеревается прибыть президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Предположительно переговоры состоятся до саммита "Большой двадцатки", проведение которого запланировано на 9-10 сентября в Индии.По информации турецкой прессы, в канцелярии турецкого президента утверждают, что вероятный визит Эрдогана в Россию предположительно будет иметь решающее значение для достижения нового соглашения в рамках "зерновой сделки". Анкара считает "нездоровым" формирование альтернативных маршрутов без предварительного взаимодействия с Россией.По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Россия готова к возобновлению действия "зерновой сделки" при условии выполнения сторонами всех условий.