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Лукашенко заявил, что ядро бойцов ЧВК «Вагнер» останется в Белоруссии

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Лукашенко заявил, что ядро бойцов ЧВК «Вагнер» останется в Белоруссии

Подразделения ЧВК «Вагнер» останутся на территории Белоруссии, несмотря на гибель Евгения Пригожина и командира «оркестра» Дмитрия Уткина в авиакатастрофе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.


По утверждению Лукашенко, он еще вместе с Пригожиным договорился о том, как будет располагаться и действовать «Вагнер» в Белоруссии. Поэтому, отметил белорусский президент, те снимки, на которых запечатлен демонтаж палаток в лагере «Вагнера», ни о чем не говорят.

Лукашенко подчеркнул, что просто убираются лишние палатки. Держать всех бойцов в стране сейчас нет смысла, но они в любом случае останутся в Белоруссии, отметил глава белорусского государства.

Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны

- заявил президент Белоруссии.

Как отметил Александр Лукашенко, «музыканты» будут находиться в стране столько, сколько потребуется и самой Белоруссии, и ЧВК «Вагнер». Высказался Лукашенко и по поводу гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Он полностью исключил пропагандируемую западными СМИ версию о том, что к гибели руководства ЧВК якобы может быть причастна российская власть, охарактеризовав президента России Владимира Путина как очень выдержанного человека.
Использованы фотографии:
Президент Белоруссии / https://president.gov.by/
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7 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 17:00
    +3
    Да, по-моему, никто в этом и не сомневался.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 17:04
      0
      Цитата: Normann
      Да, по-моему, никто в этом и не сомневался.

      Одну тему Лукашенко замолчал. Сколько музыкантов возвращается в Африку? Они там сегодня нужны позарез.
      1. Александр Советский Союз
        Александр Советский Союз Сегодня, 17:19
        0
        Нам бы обывателям - всё покажи да расскажи здесь и сейчас без утаек.
        Лукашенко и так бывает чересчур говорлив для главы государства, но он прекрасно понимает, что такое госудаственная и военная тайна.
      2. ettore
        ettore Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Normann
        Да, по-моему, никто в этом и не сомневался.

        Одну тему Лукашенко замолчал. Сколько музыкантов возвращается в Африку? Они там сегодня нужны позарез.

        Правильно сделал, потом сюрприз будет.
  2. Roust
    Roust Сегодня, 17:30
    +1
    Это уже жалкие хотелки. Да что там думать, да гадать.. "Оркестр! :" Прощание Славянки!!!... "... Такого Мужика грохнули....
  3. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 17:42
    0
    Тыл по любому нужен. Тренировочная база, центральное командование, и т.д. и т.п.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 18:16
      0
      Тыл по любому нужен. Тренировочная база, центральное командование, и т.д. и т.п.
      Да было сразу понятно что Вагнер будут зачищать. Не мытьем так катаньем. Кого ликвидируют, кого посадят, кого запугают. А беларусь, так это отвлекающий маневр, что б собрать их всех в одном месте, а не гоняться за ними по всему миру.