Лукашенко заявил, что ядро бойцов ЧВК «Вагнер» останется в Белоруссии

Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны

Подразделения ЧВК «Вагнер» останутся на территории Белоруссии, несмотря на гибель Евгения Пригожина и командира «оркестра» Дмитрия Уткина в авиакатастрофе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По утверждению Лукашенко, он еще вместе с Пригожиным договорился о том, как будет располагаться и действовать «Вагнер» в Белоруссии. Поэтому, отметил белорусский президент, те снимки, на которых запечатлен демонтаж палаток в лагере «Вагнера», ни о чем не говорят.Лукашенко подчеркнул, что просто убираются лишние палатки. Держать всех бойцов в стране сейчас нет смысла, но они в любом случае останутся в Белоруссии, отметил глава белорусского государства.- заявил президент Белоруссии.Как отметил Александр Лукашенко, «музыканты» будут находиться в стране столько, сколько потребуется и самой Белоруссии, и ЧВК «Вагнер». Высказался Лукашенко и по поводу гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Он полностью исключил пропагандируемую западными СМИ версию о том, что к гибели руководства ЧВК якобы может быть причастна российская власть, охарактеризовав президента России Владимира Путина как очень выдержанного человека.