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«Ранее их собирались списать»: в западной прессе комментируют применение бронепоезда «Байкал» в зоне СВО

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«Ранее их собирались списать»: в западной прессе комментируют применение бронепоезда «Байкал» в зоне СВО

Последний серийный советский бронепоезд БП-1, предназначенный для защиты железнодорожных линий вблизи советско-китайской границы, был снят с вооружения в начале 1990-х годов. Однако в ходе проведения контртеррористической операции в Чечне начали вводиться в строй новые аналоги.


После завершения КТО планировалось вывести бронепоезда из эксплуатации.

Хотя военное ведомство в ходе реформ ранее собиралось постепенно списать бронепоезда, их важность была признана министром обороны Сергеем Шойгу, и они были сохранены в российском арсенале

- отмечается в издании World Defence News.

Как указывается, в настоящее время Россия имеет на вооружении не менее пяти бронепоездов для решения различных задач: «Амур», «Байкал», «Дон», «Терек» и недавно замеченный в зоне СВО «Волга». На днях также была зафиксирована работа «Байкала» вблизи линии фронта.



Отмечается, что данный бронепоезд состоит из локомотива ТЭМ2, расположенного в центре; вагона с бойцами, стенки которого усилены 20-мм сталью и дополнены мешками с песком за деревянными панелями; платформ, на которых размещены БМП-2, ЗУ-23-2, АГС-17, пулеметы и система постановки помех «Камыш», которая обезвреживает радиоуправляемые взрывные устройства в радиусе 20 м.

Главными задачами, которые выполняет «Байкал», являются сопровождение военных перевозок на железной дороге и обеспечение безопасности путей.

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5 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:59
    +1
    "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!"
  2. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 20:17
    +1
    Ну пока есть жд перевозки, нужны и бронепоезда, а как иначе за путями следить, восстанавливать если что. Конечно, рассматривать их как боевую единицу в наступлении не стоит, хотя если в одном из вагонов пусковую установку Искандера забацать, то....
    1. Normann
      Normann Сегодня, 20:24
      0
      Ну пионеры были в свое время на поездах.
  3. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 20:18
    0
    Полет нормальный! А еще у нас тачанки на складах могут найтись :)
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:21
    0
    Со своего дивана думал, что бронепоезда это эпоха первой половины 20-го века. А оказалось, что и сейчас от них польза есть.
    С одной стороны это и хорошо, что есть. Но пора может уже начать хотя бы экспериментально применять электромагнитные пушки, лазеры, нейтрализаторы полупроводниковой электроники, грунтоусадочные машины, тоннелеройные, дистанционное бетонирование и другие штуки?