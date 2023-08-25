«Ранее их собирались списать»: в западной прессе комментируют применение бронепоезда «Байкал» в зоне СВО

Хотя военное ведомство в ходе реформ ранее собиралось постепенно списать бронепоезда, их важность была признана министром обороны Сергеем Шойгу, и они были сохранены в российском арсенале

Последний серийный советский бронепоезд БП-1, предназначенный для защиты железнодорожных линий вблизи советско-китайской границы, был снят с вооружения в начале 1990-х годов. Однако в ходе проведения контртеррористической операции в Чечне начали вводиться в строй новые аналоги.После завершения КТО планировалось вывести бронепоезда из эксплуатации.- отмечается в издании World Defence News.Как указывается, в настоящее время Россия имеет на вооружении не менее пяти бронепоездов для решения различных задач: «Амур», «Байкал», «Дон», «Терек» и недавно замеченный в зоне СВО «Волга». На днях также была зафиксирована работа «Байкала» вблизи линии фронта.Отмечается, что данный бронепоезд состоит из локомотива ТЭМ2, расположенного в центре; вагона с бойцами, стенки которого усилены 20-мм сталью и дополнены мешками с песком за деревянными панелями; платформ, на которых размещены БМП-2, ЗУ-23-2, АГС-17, пулеметы и система постановки помех «Камыш», которая обезвреживает радиоуправляемые взрывные устройства в радиусе 20 м.Главными задачами, которые выполняет «Байкал», являются сопровождение военных перевозок на железной дороге и обеспечение безопасности путей.