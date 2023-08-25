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Президент Белоруссии заявил, что ему ранее докладывали о подготовке покушения на Евгения Пригожина

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Президент Белоруссии заявил, что ему ранее докладывали о подготовке покушения на Евгения Пригожина

Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, ему ранее поступала информация о том, что на куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина готовится покушение. По словам Лукашенко, эту информацию он передал руководству ЧВК через президента России Владимира Путина.


Белорусский президент отметил, что информацию о покушении ему сообщили во время полета в ОАЭ. По утверждению Лукашенко, источников «глубже не бывает», и он полностью им доверяет.

В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина

- рассказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, через некоторое время он поинтересовался у Пригожина, сообщали ли ему эту информацию. Куратор «Вагнера» подтвердил, что Путин предупреждал его о готовящемся покушении.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что он и сам предупреждал Пригожина быть осторожнее. Что касается бойцов ЧВК «Вагнер», то они, по словам Лукашенко, останутся на территории Белоруссии, по крайней мере – их основное ядро.

Напомним, что 23 августа в Тверской области потерпел крушение самолет, на борту которого находились, помимо экипажа, куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин, а также сопровождавшие их личные охранники и заместитель Пригожина по вопросам безопасности Валерий Чекалов.
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13 комментариев
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  1. chemberlen
    chemberlen Сегодня, 17:21
    -4
    Интересно,так кто же все таки организовал терраакт ..? Ушки явно из -за океана торчат
    1. spektr9
      spektr9 Сегодня, 17:28
      -1
      Интересно,так кто же все таки организовал терраакт ..? Ушки явно из -за океана торчат

      Та же служба что в 93 организовала развал СССР и ставила всех президентов РФ
  2. SHimoza
    SHimoza Сегодня, 17:23
    +1
    Вот почему-то НЕ ВЕРЮ ни одному его слову!
    1. Юра
      Юра Сегодня, 17:48
      -1
      Цитата: SHimoza
      Вот почему-то НЕ ВЕРЮ ни одному его слову!

      Веришь Байдену? Ну-ну.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:48
      0
      Цитата: SHimoza
      Вот почему-то НЕ ВЕРЮ ни одному его слову!

      Естественно прикрывает! Кого? Догадайтесь с трех раз.
      Всë ОНИ знают, а сейчас наводят тень на плетень!
      Электорат то надо успокоить, им то докладывают чем дышит этот самый электорат!
      Все комментарии, на всех ресурсах тщательно анализируются и о настроениях в обществе докладывается самому! Так было всегда, и так будет в будущем!
  3. C0ba1tum
    C0ba1tum Сегодня, 17:24
    +2
    При этом тела до сих пор неопознаны (да и будут ли опознаны или напишут фамилии "кого надо" и похоронят в закрытом гробу?). Совет командиров Вагнера реагирует крайне сдержанно. Весь командный состав летел на одной летабле (хотя у Пригожина, а тем более Уткина - звериные чуйка и осторожность) - то есть все яйца в одну корзину? К борту имел доступ очень ограниченный круг лиц - и тут ВУ пронесли? Ясное дело что дело тёмное...
  4. spirit
    spirit Сегодня, 17:24
    0
    А я сейчас вам покажу!!! откуда готовилось на Пригожина нападение .....
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:25
    -4
    Украинские уши растут на глазах, но, если и так то разработка или MI-6 или DGSE, как вариант совместно.
  6. ASM
    ASM Сегодня, 17:41
    -2
    Я думаю, что на главу успешно действующей Чвк зуб имеют многие, например франки, и многие готовы раскошелиться, чтобы решить проблему. Скорее всего таких подготовок покушений и, возможно, покушений на Пригожина уже было несколько. В любом случае внешнего воздействия на самолет не было, если были террористы, то они сделали черное дело на земле.
  7. hhurik
    hhurik Сегодня, 17:47
    0
    Цитата: spirit
    А я сейчас вам покажу!!! откуда готовилось на Пригожина нападение .....

    Но-но...мы вам сами все покажем drinks
  8. lisikat2
    lisikat2 Сегодня, 17:52
    +1
    Если это диверсия, а это уже факт.
    Желающих организовать много, но раз Лукашенко информирует . Делаю вывод:заказчики связаны с "учителями демократии"
  9. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 17:59
    -3
    Пытался подобрать литературную аналогию произошедшему между Путиным и Пригожиным.

    Думаю ни Шекспир, ни Достоевский, не смогли бы описать ситуацию более точно чем советский рисованный мультфильм по одноимённой докучной сказке, снятый режиссёром Еленой Пророковой в 1982 году.

    У попа была собака, он ее любил.
    Она съела кусок мяса, он ее убил.
  10. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Сегодня, 18:06
    0
    Зря Лукашенко полез с этими заявлениями публично. Будто оправдывается за что-то. Это странно, так как о его причастности никто б и не подумал