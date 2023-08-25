Президент Белоруссии заявил, что ему ранее докладывали о подготовке покушения на Евгения Пригожина

В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина

Как рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, ему ранее поступала информация о том, что на куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина готовится покушение. По словам Лукашенко, эту информацию он передал руководству ЧВК через президента России Владимира Путина.Белорусский президент отметил, что информацию о покушении ему сообщили во время полета в ОАЭ. По утверждению Лукашенко, источников «глубже не бывает», и он полностью им доверяет.- рассказал белорусский президент.По словам Лукашенко, через некоторое время он поинтересовался у Пригожина, сообщали ли ему эту информацию. Куратор «Вагнера» подтвердил, что Путин предупреждал его о готовящемся покушении.Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что он и сам предупреждал Пригожина быть осторожнее. Что касается бойцов ЧВК «Вагнер», то они, по словам Лукашенко, останутся на территории Белоруссии, по крайней мере – их основное ядро.Напомним, что 23 августа в Тверской области потерпел крушение самолет, на борту которого находились, помимо экипажа, куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин, а также сопровождавшие их личные охранники и заместитель Пригожина по вопросам безопасности Валерий Чекалов.