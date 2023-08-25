Власти Харьковской области решили усилить мобилизацию на фоне продвижения ВС РФ на Купянском направлении

В Харьковской области принято решение об усилении мобилизации военнообязанных граждан. Об этом сообщили в «областной военной администрации», где недавно прошло совещание с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так называют на Украине военкоматы).Вероятно, что усиление мобилизации первым начали в Харьковской области из-за активного продвижения Вооруженных сил Российской Федерации на Купянском направлении. Многие западные аналитики прогнозируют скорый штурм Купянска, в административном плане принадлежащего к Харьковской области.Как заявили представители киевского режима, в Харьковской области в районах и населенных пунктах будут создаваться специальные мобилизационные комиссии. Областные власти планируют активнее сотрудничать с военкоматами в плане призыва граждан на военную службу. Как и следовало ожидать, мобилизация вновь коснется населенных русскоязычными гражданами регионов в первую очередь.Можно предположить, что мобилизованных в Харьковской области граждан Украины практически без какой-либо подготовки будут направлять на усиление действующих на Купянском направлении бригад ВСУ.Сейчас главная цель киевского режима – если не остановить, то затормозить продвижение российских войск к Купянску, который в скором времени могут начать штурмовать. Ведь если будет освобожден Купянск, это поставит под угрозу расположенные западнее населенные пункты, не говоря уже о мощном репутационном ударе по киевскому режиму, который якобы проводит «победное» контрнаступление.