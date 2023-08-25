Военное обозрение
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Власти Харьковской области решили усилить мобилизацию на фоне продвижения ВС РФ на Купянском направлении

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Власти Харьковской области решили усилить мобилизацию на фоне продвижения ВС РФ на Купянском направлении

В Харьковской области принято решение об усилении мобилизации военнообязанных граждан. Об этом сообщили в «областной военной администрации», где недавно прошло совещание с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (так называют на Украине военкоматы).


Вероятно, что усиление мобилизации первым начали в Харьковской области из-за активного продвижения Вооруженных сил Российской Федерации на Купянском направлении. Многие западные аналитики прогнозируют скорый штурм Купянска, в административном плане принадлежащего к Харьковской области.

Как заявили представители киевского режима, в Харьковской области в районах и населенных пунктах будут создаваться специальные мобилизационные комиссии. Областные власти планируют активнее сотрудничать с военкоматами в плане призыва граждан на военную службу. Как и следовало ожидать, мобилизация вновь коснется населенных русскоязычными гражданами регионов в первую очередь.

Можно предположить, что мобилизованных в Харьковской области граждан Украины практически без какой-либо подготовки будут направлять на усиление действующих на Купянском направлении бригад ВСУ.

Сейчас главная цель киевского режима – если не остановить, то затормозить продвижение российских войск к Купянску, который в скором времени могут начать штурмовать. Ведь если будет освобожден Купянск, это поставит под угрозу расположенные западнее населенные пункты, не говоря уже о мощном репутационном ударе по киевскому режиму, который якобы проводит «победное» контрнаступление.
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:42
    +1
    Какой в пятую точку "репутационный удар:для ук-роины?Зелёный выполняет планы сшы по ликвидации населения методом прогона его через передовую. Не взяли в состав России в 2014 году Харьковщину,теперь там из Русских вырастили махровых антиРусских. Пожинаем результат беззубой политики кремля в 2014 году!
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 17:48
      0
      Уродами были, уродами и остались. Кремль должен был что делать в 2014 году? Плевать на них, нужно будет, будут уничтожены.
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:47
    +2
    Правильно, кого как не утилизировать как жителей Харькова, это мясо не жалко, ведь именно оно наиболее националистически настроено было в отношении Донбасса. Львовчан нужно беречь, им еще польские поля обрабатывать после вхождения западной Украины в состав Польши.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:02
    0
    Не пойму, какая разница между « русскоязычными» и « украиноязычными»? Скакали на майдане- все независимо от языка. Зиговали- тоже не зависимо от языка. Вирус национализма не разбирает кто на каком языке говорит. А теперь- вперёд- на мясо.
  4. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 18:15
    0
    Хотят русских украинцев заставить защищать их нацистские коррумпированные задницы....
  5. ASM
    ASM Сегодня, 18:18
    0
    Кого призывать будут? Стариков и студентов? Жалко же, они не вояки, они мясо. Я за то, чтобы призывали квалифицированных рабочих - это по крайней мере приблизит полный крах окраины.