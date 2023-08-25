«Для подавления незаконной нефтепереработки»: Нигерия ожидает поставки американских вертолетов AH-1 Cobra и турецких T129 Atak

ВВС будут продолжать наращивать развертывание своих ударных вертолетов для подавления незаконных нефтеперерабатывающих заводов в дельте реки Нигер

Начальник штаба ВВС Нигерии Хасан Абубакар заявил, что в скором времени ожидается поставка 18 ударных вертолетов.Как сообщается в издании Premium Times Nigeria, речь идет о 12 американских машинах AH1 Zulu Cobra и 6 турецких T129 Atak. Первые вертолеты из перечисленных начнут вводиться в строй в сентябре текущего года.- отметил Абубакар.При этом он заявил, что «мы опечалены недавней потерей нашего Ми-171», разбившегося 14 августа в результате авиакатастрофы; погибло 4 человека. Однако за счет новых поставок «наши возможности растут».По всей видимости, передача вертолетов осуществляется в соответствии с ранее заключенными контрактами. Так, США возобновили экспорт в Нигерию изделий военного назначения в 2016 году после его приостановки из-за «проблем с правами человека». А с Турцией эту страну связывает соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, подписанное в 2021 году.Недавние приобретения также включают пакистанские истребители JF-17 Thunder, итальянские легкие вертолеты AW109M, российские ударные машины Ми-35М и китайские беспилотники