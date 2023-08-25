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Генерал ВС США Марк Милли заявил о якобы прорыве ВСУ первой линии обороны российской армии

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Генерал ВС США Марк Милли заявил о якобы прорыве ВСУ первой линии обороны российской армии

Украиской армии удалось прорвать первую линию обороны российских войск, с таким заявлением выступил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.


По словам генерала, ВСУ сумели взломать первую линию обороны, выстроенную российскими войсками, преодолев минные поля. При этом он не говорит, где это произошло, но украинские ресурсы предполагают, что Милли ориентируется на заявление Генштаба ВСУ о якобы взятии под контроль населенного пункта Работино на Ореховском участке Запорожского направления. Сегодня утром ВСУ отчитались об "успехе" на данном участке, снова поспешив объявить село взятым, хотя самих украинских подразделений в нем нет, а южную часть контролирует российская армия.

Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи, и есть сложная матрица оборонительных приготовлений. Украинцы пересекают это

- заявил генерал, вызвав радость украинской прессы.

В то же время Милли считает, что наступление идет гораздо медленнее, чем ожидалось. Он снова повторил свое заявление о том, что рано считать контрнаступление проваленным, все еще может измениться. В то же время командованию ВСУ необходимо сосредоточить как можно больше сил на южном направлении, чтобы "добиться успеха".

Пока слишком рано судить об успехе или провале атаки. Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Скорость атаки была медленнее, чем я думал, но это не редкость на войне, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности

- добавил Милли.

Стоит отметить, что о вероятном прорыве первой линии обороны российской армии спустя три месяца наступления заявил главком ВСУ Залужный. Но он не говорил о том, что прорыв уже состоялся. Скорей всего Милли бежит впереди паровоза, пытаясь выдать желаемое за действительное. Тем более, что российские военные с передовой опровергают заявления Киева.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:57
    +2
    Дмитрий Рогозин, который сейчас курирует группу "Царские волки":

    Противник стягивает силы для решающего удара. Ему нужно выйти на Вербовое, потом на Токмак. Держимся. Запорожский фронт. 58-я армия России.
    Украинская армия окончательно перестала считаться с потерями. Ситуация в критическая, идут очень тяжёлые бои. Практически без остановок.

    По информации телеграм-канала War News Еoday, русские войска удерживают южную часть посёлка. При этом ВСУ не перестают бросать в "мясные штурмы" свою пехоту. Потери у них максимально возможные.

    На трёх убитых приходят ещё пять и продолжают давить. Чем всё закончится, на данный момент решительно не ясно. О количестве уничтоженной техники можно судить по короткому ролику на подходе к Работину,
    — говорится в сообщении канала.

    На помощь нашим силам в Работине прибыла 7-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ. Это те самые парни, которые недавно уничтожили вражескую бронетанковую группу с помощью БМП и ручных гранатомётов.

    "Брэдли" доехала сейчас до южной окраины посёлка, по ней точечно отработала наша артиллерия, вторая "Брэдли" была уничтожена на подъезде расчётом ПТУР. Работино не взяли! Так же одна третья часть под нами. Получается, южная окраина. Противника там нет, и они не закрепились,
    — сообщает телеграм-канал "Архангел Спецназа Z".

    Чтобы понять, какие силы враг бросил в сражение за эту деревню, приведем список украинских частей, которые, по информации DS, понесли наиболее тяжелые потери в битве за Работино. Это 47 ОМБр, 65 ОМБр, 116 ОМБр, 117 ОМБр, 118 ОМБр, штурмовой нацбат «Скала», 78 полк «Поединок», 46 ОАЭМБр и 82 ОДШБр, 71 ОЄБр, 3 БрОП НГУ «Спартан», 14 БрОП НГУ «Красная калина», 33 ОМБр, 1 ОТБр, 425 ОСБр, 12 ОБрСпН, 15 БрОП. В общем, как говорят сами украинцы, «до фигища народа».


    Контратака судя по всему была вчера.

    Казалось бы, все! Работино под врагом, но в середине дня 24 августа эти же заокеанские паблики выдали сенсацию: «После прибытия новых подкреплений российская армия начала контратаку и сумела вернуть недавно утраченные позиции в центре Работина».

    После чего, прикрывшись «роем дронов», в психическую атаку пошли подразделения 47-й ОМБр и вновь вернули жовто-блакитный прапор над полуразрушенным административным зданием.«В Работине, для сравнения, находится не более двух десятков наших бойцов из числа передовых дозоров. В основном корректировщики и разведчики. То есть [враги] положили полторы тысячи трупов, штурмуя наши позиции, между прочим, силами четырех бригад, которых удерживает формально горстка наших бойцов… Если противник ночью пытается окопаться и закрепиться на окраине Работина — то сначала его разносят авиацией, потом добивают артой и минометами. … туда выдвигается наша десантура и добивает все, что осталось», — рассказывает о том, что на самом деле происходит в селе, военкор Марат Хайруллин.


    https://svpressa.ru/war21/article/384599/
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:58
    +3
    Они потом всей гурьбой хлынут в этот поселок на четыре улицы и колонной промаршируют до Керчи? Вроде прорыв подразумевает выход на оперативный простор, а не взятие первой линии окопов
  3. Световит
    Световит Сегодня, 18:03
    +3
    То есть хенераль тупо повторяет хохлопропаганду? Не понимая что до 1 линии обороны в Сладкой балке укропу ещё пилить и пилить. И смысл 2 раза один и тот же бред печатать.
  4. Комментарий был удален.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:14
    0
    Ну не об занятии туалета на окраине шапитовкм же на день зигования рассказывать начальству же, и бабу в балахоне они не поймут, а так хоть какая то перемога.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:19
    0
    Так Работино и не входило в "первую линию" изначально. До Сладкой Балки, где наши стоят в обороне - с полдюжины километров. Которые укрорейх может проходить (если вообще будет проходить) месяца три. Поэтому заняв Работино - это еще не прорыв первой линии обороны. Это занятие передового укрепрайона, не более.
    Но и этого ведь нет! На 25-е число Работино ни под чьим однозначным контролем не находится.Тяжелые бои есть. Контроля - нет.
    А делать свои заявления на основе информации от ВСУ - солидного боевого генерала вааще не красит!
    Он бы еще педивикию почитал и по ней заявления делал... там вообще написано, что "47 и 82 бригады ВСУ полностью освободили Работино 23 августа"! Неужели ему бы не стало странно: если они "освободили" село 23-го августа - то с кем же они там тогда так ожесточенно воюют 25-го?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:23
      0
      Работино - первая линия.
      Токмак - вторая линия.
  7. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:21
    0
    Похоже наступает момент истины.
    Удачи нашим ребятам
  8. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 18:22
    0
    Еще один великоамериканский стратег - любитель мясных штурмов и лобовых атак, выглядит крайне бледно и неумело на фоне "зрады" на фронте..... На бумаге кинул пару бригад на бредлях , страйкерах и Лео, они фронт прорывают, а в жизни их жгут. Украинцев конечно не жалко, но где резервы то брать для развития успеха, или опять залужный виноват будет в обсере Милли?