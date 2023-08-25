Генерал ВС США Марк Милли заявил о якобы прорыве ВСУ первой линии обороны российской армии

Они пересекли главную первую линию обороны. Эта оборонная линия, на подготовку которой россияне потратили много месяцев, есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи, и есть сложная матрица оборонительных приготовлений. Украинцы пересекают это

Пока слишком рано судить об успехе или провале атаки. Очевидно, что пока достигнут частичный успех. Скорость атаки была медленнее, чем я думал, но это не редкость на войне, поскольку война на бумаге отличается от войны в реальности

Украиской армии удалось прорвать первую линию обороны российских войск, с таким заявлением выступил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.По словам генерала, ВСУ сумели взломать первую линию обороны, выстроенную российскими войсками, преодолев минные поля. При этом он не говорит, где это произошло, но украинские ресурсы предполагают, что Милли ориентируется на заявление Генштаба ВСУ о якобы взятии под контроль населенного пункта Работино на Ореховском участке Запорожского направления. Сегодня утром ВСУ отчитались об "успехе" на данном участке, снова поспешив объявить село взятым, хотя самих украинских подразделений в нем нет, а южную часть контролирует российская армия.- заявил генерал, вызвав радость украинской прессы.В то же время Милли считает, что наступление идет гораздо медленнее, чем ожидалось. Он снова повторил свое заявление о том, что рано считать контрнаступление проваленным, все еще может измениться. В то же время командованию ВСУ необходимо сосредоточить как можно больше сил на южном направлении, чтобы "добиться успеха".- добавил Милли.Стоит отметить, что о вероятном прорыве первой линии обороны российской армии спустя три месяца наступления заявил главком ВСУ Залужный. Но он не говорил о том, что прорыв уже состоялся. Скорей всего Милли бежит впереди паровоза, пытаясь выдать желаемое за действительное. Тем более, что российские военные с передовой опровергают заявления Киева.