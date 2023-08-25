Украинские Telegram-каналы публикуют кадры первого ЗРК 2К12 «Куб», который ВСУ передала Чехия

В украинских Telegram-каналах распространяются фотографии с первым зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 2К12 «Куб», который Чехия передала для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ).На опубликованных кадрах мы видим украинского военнослужащего, который сфотографирован на фоне зенитного ракетного комплекса. Это – первый переданный Киеву ЗРК «Куб».Ранее власти Чехии пообещали Украине передать для ВСУ две батареи ЗРК «Куб» и ракеты к ним. ЗРК «Куб» был разработан и выпускался в Советском Союзе в 1967-1983 гг. В экспортной версии он поставлялся в страны Организации Варшавского договора и дружественные по отношению к СССР страны Азии и Африки.Чехословакия в 1973-1975 гг. получила от СССР как минимум 10 зенитных ракетных комплексов «Куб». После распада единого чехословацкого государства они перешли «по наследству» к образовавшимся вместо ЧССР Чехии и Словакии. После начала вооруженного конфликта на Украине власти Чехии обсуждали возможность передачи данных ЗРК киевскому режиму и, в конечном итоге, пришли к выводу о необходимости данных поставок.Еще в 2021 году власти Чехии рассматривали возможность замены данных ЗРК на вооружении чешской армии системами противовоздушной обороны Spyder израильского производства. Поэтому Прага с легкостью решила передать старые советские ЗРК украинским формированиям.