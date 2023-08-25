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Украинские Telegram-каналы публикуют кадры первого ЗРК 2К12 «Куб», который ВСУ передала Чехия

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Украинские Telegram-каналы публикуют кадры первого ЗРК 2К12 «Куб», который ВСУ передала Чехия

В украинских Telegram-каналах распространяются фотографии с первым зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 2К12 «Куб», который Чехия передала для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ).


На опубликованных кадрах мы видим украинского военнослужащего, который сфотографирован на фоне зенитного ракетного комплекса. Это – первый переданный Киеву ЗРК «Куб».

Ранее власти Чехии пообещали Украине передать для ВСУ две батареи ЗРК «Куб» и ракеты к ним. ЗРК «Куб» был разработан и выпускался в Советском Союзе в 1967-1983 гг. В экспортной версии он поставлялся в страны Организации Варшавского договора и дружественные по отношению к СССР страны Азии и Африки.


Чехословакия в 1973-1975 гг. получила от СССР как минимум 10 зенитных ракетных комплексов «Куб». После распада единого чехословацкого государства они перешли «по наследству» к образовавшимся вместо ЧССР Чехии и Словакии. После начала вооруженного конфликта на Украине власти Чехии обсуждали возможность передачи данных ЗРК киевскому режиму и, в конечном итоге, пришли к выводу о необходимости данных поставок.

Еще в 2021 году власти Чехии рассматривали возможность замены данных ЗРК на вооружении чешской армии системами противовоздушной обороны Spyder израильского производства. Поэтому Прага с легкостью решила передать старые советские ЗРК украинским формированиям.
Использованы фотографии:
Wikipedia / USGovernment Military Air Force
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7 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 17:59
    0
    А куда делись украинские кубы? Я помню тут рассказывали, что это грозное оружие, особенно модернизированные
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: alexoff
      А куда делись украинские кубы? Я помню тут рассказывали, что это грозное оружие, особенно модернизированные

      На боже, что нам негоже.
      Ах, зачем Конев Прагу с землёй не сровнял?
  2. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 18:02
    0
    Ух ты!!! А я все конспекты по КУБу уже пожёг в печке(((
  3. Venara
    Venara Сегодня, 18:12
    0
    Это средство старое и работает только при высокой квалификации расчетов. Не понятно какая конкретно модификация ЗРК 2К12 была поставлена, с учтом года выпуска комплексу минимум 40 лет. В полк с батареей управления их не организовать, СУРН может и так работать,без разведки централизованной, однако конструктивное построение и метод наведения оставляет мало шансов на выживание расчетов при противодействии. Первые экземпляры были ещё ламповые в элементной базе, что в принципе не плохо, однако надежность этих объектов и наработка на отказ..боюсь даже прогнозировать. Была правда модификация "КУБ" с вторым целевым каналом в кубовской батарее на основе СОУ 9А38 в ЗРК 2К12М4 «Куб-М4». Такой полк когда-то стоял в Ленинокане, там потом трагические события были в печально известном землетрясении..
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 18:13
      0
      Думаю что жители города, куда отправят это чудо, должны молиться чтоб не в них попало
  4. URAL72
    URAL72 Сегодня, 18:15
    0
    Старье конечно, но сбрасывать его со счетов нельзя. Надо учитывать современные системы управления боем. То есть ракеты можно наводить по данным от других, современных ЗРК и РЛС ПВО. Думаю необходимые доработки чехи провели, иначе смысла передавать их мало. Кроме того, прошло много времени, с чего такая задержка?
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:20
    0
    Сербы старьем С-75 сбили F-117. Дело в людях,которые управляют этим оружием.