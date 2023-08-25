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На Украине ликвидирован очередной наемник из Великобритании, воевавший в рядах ВСУ

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На Украине ликвидирован очередной наемник из Великобритании, воевавший в рядах ВСУ

В британской прессе появилось сообщение о гибели на Украине очередного наемника, воевавшего на стороне киевского режима. Как утверждают власти Великобритании, бывший десантник скончался в результате ранений, полученных во время боев в районе Артемовска.


Сообщается, что 38-летний Саймон Лингард попал под огонь российской артиллерии, принимая участие в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона" украинской армии. Ликвидированный на Украине наемник был профессиональным военнослужащим и проходил службу в десантных частях британской армии, куда, как утверждается, поступил в возрасте 16 лет.

Как заявляет вдова Лингарда, погибший успел несколько раз съездить повоевать на Украину, и "командировка" в ходе которой он был ликвидирован, предполагалась стать последней. В принципе, она и стала таковой.

Украинский кризис привлекает значительное количество "солдат удачи" из Польши, Бразилии, Колумбии, Великобритании, США, Германии, Южной Кореи и других стран. Беспрерывным потоком в западной прессе появляются сообщения об очередных наемниках, нашедших свою смерть в украинских степях.

Ранее сообщалось, что в радиоперехватах переговоров боевиков на запорожском направлении фронта в 10% случаев слышна польская речь, а всего за время вооруженного конфликта на Украине погибли около 10 тысяч польских военнослужащих, что составляет более 16% всего состава сухопутных сил армии этой страны.
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6 комментариев
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  1. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:12
    0
    Как заявляет вдова Лингарда, погибший успел несколько раз съездить повоевать на Украину, и "командировка" в ходе которой он был ликвидирован, предполагалась стать последней.
    Командировка и стала последней negative
  2. HAM
    HAM Сегодня, 18:17
    +2
    Журналюги и наши, и не наши делают сенсацию,когда ликвидируют "белого человека"....это должно быть обыденностью--приехал,получил,увезли.......
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:23
      0
      Сербка-коллега была в Польше, рассказывает что простые поляки злющие, потерь много их бздышеков, злятся что их политики влезли в эту украинскую бойню и спонсируют шароварных как наемниками так и техникой и средствами.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:22
    0
    вдова Лингарда, погибший успел несколько раз съездить повоевать на Украину, и "командировка" в ходе которой он был ликвидирован, предполагалась стать последней.
    Ну что, веселая вдовушка, ищи нового "дикого гуся" в ощип... feel
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:24
      0
      Это чтобы стать дважды вдовой?
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  4. ASM
    ASM Сегодня, 18:23
    0
    А вот эту шушеру уничтожать просто не глядя. украинец, хоть и с запудренными мозгами, верит в то, что воюет за себя, свое отечество. Наемник изначально знает, что воюет просто за некую идею и деньги. Наемников нужно уничтожать сразу.