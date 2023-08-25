В британской прессе появилось сообщение о гибели на Украине очередного наемника, воевавшего на стороне киевского режима. Как утверждают власти Великобритании, бывший десантник скончался в результате ранений, полученных во время боев в районе Артемовска.Сообщается, что 38-летний Саймон Лингард попал под огонь российской артиллерии, принимая участие в боевых действиях в составе так называемого "Иностранного легиона" украинской армии. Ликвидированный на Украине наемник был профессиональным военнослужащим и проходил службу в десантных частях британской армии, куда, как утверждается, поступил в возрасте 16 лет.Как заявляет вдова Лингарда, погибший успел несколько раз съездить повоевать на Украину, и "командировка" в ходе которой он был ликвидирован, предполагалась стать последней. В принципе, она и стала таковой.Украинский кризис привлекает значительное количество "солдат удачи" из Польши, Бразилии, Колумбии, Великобритании, США, Германии, Южной Кореи и других стран. Беспрерывным потоком в западной прессе появляются сообщения об очередных наемниках, нашедших свою смерть в украинских степях.Ранее сообщалось, что в радиоперехватах переговоров боевиков на запорожском направлении фронта в 10% случаев слышна польская речь, а всего за время вооруженного конфликта на Украине погибли около 10 тысяч польских военнослужащих, что составляет более 16% всего состава сухопутных сил армии этой страны.