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Западные аналитики: Китай пытается поддержать юань продажей казначейских облигаций США

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Западные аналитики: Китай пытается поддержать юань продажей казначейских облигаций США

Китай недавно продал часть своих казначейских облигаций США. На данный момент их количество достигло 14-летнего минимума и составляет в денежном эквиваленте 835 миллиардов долларов.


По мнению аналитиков Carson Group, это признак слабости государства, поскольку он показывает, что Китай пытается поддержать свою валюту, юань:

Китай продавал свои казначейские облигации США в течение последних нескольких месяцев, но это не является признаком экономической мощи и не повредит США

– считают экономисты Carson Group.

По данным Carson Group, Пекин, скорее всего, продаст свои казначейские облигации, чтобы поддержать курс юаня, который продолжает слабеть по отношению к доллару США.

Чтобы помочь увеличить экспорт, Китай исторически поддерживал относительно слабую валюту, покупая облигации США.

- отметил глобальный макростратег Carson Group Сону Варгезе.

Однако сейчас юань может стать слишком слабым для комфорта Пекина. В начале 2022 года один доллар США был эквивалентен примерно 6,3 юаня, но сегодня обменный курс ослаб до 7,28 юаня. Снижение является отражением ухудшения состояния экономики Китая, и это оказывает соответствующее влияние на валюту.

Безработица среди молодежи в Китае превысила 20%, началась дефляция, и теперь, по оценкам, требуется вложить около 9 долларов, чтобы обеспечить 1 доллар роста ВВП, по сравнению с 5 долларами десять лет назад. И в довершение всего, США за последний год сократили импорт китайских товаров, вместо этого полагаясь на другие страны с развивающейся экономикой, такие как Вьетнам, Филиппины и Индия.

Реальность такова, что Китай нуждается в США больше, чем наоборот. Экономика США зависит от потребления, а это внутренний спрос. В то время как Китай очень зависит от инвестиций и экспорта, и для этого им нужен спрос извне, чтобы быть сильным.

- добавил Сону Варгезе.

Всё это больше выглядит как американская напыщенная псевдоаналитика. Сколько угодно можно пренебрегать Китаем и его экономикой. Однако «крутизна» экономики США улетучивается, если вспомнить о цифрах долга. На данный момент показатели составляют 32,724 трлн долларов. Его обслуживание выросло до 1 трлн в год.
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16 комментариев
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  1. Мореход
    Мореход Сегодня, 21:34
    +3
    Это их дальновидность. Дураки учатся на своих ошибках, а они на наших.
    1. ettore
      ettore Сегодня, 21:41
      +3
      Цитата: Мореход
      Это их дальновидность. Дураки учатся на своих ошибках, а они на наших.

      Дураки вообще не учатся. Умный на своих ошибках учится, мудрый учится на чужих ошибках, а дураки вообще не учатся.
  2. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 21:35
    +2
    Вторжение на Тайвань все ближе, нет смысла держать деньги в американских активах, не вернут...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 22:14
      -1
      Цитата: Арман Бахтикян
      Вторжение на Тайвань все ближе, нет смысла держать деньги в американских активах, не вернут...

      Китайцы американские долговые расписки продадут - наш "экономический блок" опять купит?
      Заработать лярд сегодня, чтобы потерять триста завтра - это бесценно!
  3. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 21:36
    +10
    Китай 5% роста ВВП это экономические проблемы, замедление, стагнация и вообще все плохо. США - 1% рост ВВП это уверенная растущая прогрессивная экономика с грандиозными перспективами. Смотри не перепутай.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 22:24
      0
      Цитата: Arzoo
      Китай 5% роста ВВП это экономические проблемы, замедление, стагнация и вообще все плохо. США - 1% рост ВВП это уверенная растущая прогрессивная экономика с грандиозными перспективами. Смотри не перепутай.

      Промышленный рост, независимая судебная система, демократические выборы, свобода слова, миролюбивая внешняя политика, основанная на невмешательстве в дела других стран, национальная политика, коррупция во власти...

      В какое место ни гляну на США - везде боюсь перепутать.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 22:28
      0
      отметил глобальный макростратег Carson Group Сону Варгезе.

      Это, похоже, новое ругательство такое. laughing hi
  4. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 21:46
    +1
    Казначейские облигации США - это облигации. когда процентные ставки растут, стоимость старых облигаций падает. это хорошо известное явление - крах облигаций.
    Возможно, "муха" предвидела, что ставки продолжат расти, и пришло время продавать, чтобы не потерять еще больше.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:55
    +2
    Не надо сразу плеваться в США. Они там многие ещё те редиски. Но стараются за своих.

    А вот "Реальность такова, что Китай нуждается в США больше, чем наоборот. Экономика США зависит от потребления, а это внутренний спрос. В то время как Китай очень зависит от инвестиций и экспорта, и для этого им нужен спрос извне, чтобы быть сильным."
    Вот тут хрупкость экономики США, если политика Китая, Индии, Вьетнама и ещё десятка стран-экспортеров станет согласованной. ЕСЛИ в США перестанут поступать недорогие товары извне, то будут производиться свои. Но свои окажутся подороже. Т.к. средний американец не станет работать за ЗП среднего китайца. И тому же среднему американцу придётся больше заплатить за "своё, родное".
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 22:14
      +1
      Все правильно и США начали давить на слабые стороны Китая. Запреты и препоны на инвестиции (приток денег из месяца к месяцу снижается) и введение ограничений на экспорт к себе и в Европу. Бизнес начал медленно дрейфовать в Индию, Вьетнам.
      Китай тоже переборщил с "нулевой терпимостью".
  6. General Failure
    General Failure Сегодня, 21:58
    +1
    Наконец-то заметили. Можно поздравить амеров с разморозкой.

    Руслан Карманов уже года два публикует статистику о сливе Китаем американских облигаций. Медленном и методичном. Без всякого хайпа в прессе.
    В свое время их было на 2трлн. Счас осталось где-то 700млрд.
    Из-за "слабости юаня" - дооо-дооо американцы не соврут.
  7. new.a.d
    new.a.d Сегодня, 21:59
    0
    Китайцы молодцы, но возможно и не нужно было покупать их. Американцы уже много печатали, испортив порядочно доллар, а что там осталось от этих вложений?
  8. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:08
    +1
    Вообще-то еще летом 2020 года Трамп пообещал простить все американские долги Китаю за ковид и через год он вполне может снова приехать в белый дом. Если бы мне банк пригрозил бы отобрать мои счета потому что я ему не нравлюсь, то я бы при первой же возможности вывел все деньги. То, что китайцы еще не скинули все американские бумажки, потратив их на что-то более весомое - это большая глупость, за которую возможно придется заплатить большую цену
  9. A2AD
    A2AD Сегодня, 22:08
    +2
    Американцы, как конченные пропойцы должны всем и вся больше чем у них есть - и у них с экономикой якобы все хорошо. Китай как небедный и хорошо живущий человек всем еще и занимает - и у него с экономикой все плохо. Аналитеги, они такие аналитеги. Гляжу в книгу - вижу фигу. laughing
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 22:11
    -1
    В 2006 году курс юаня к доллару был 7 к 1, курс устанавливается государством, у Китая в отличии от России суверенная экономическая политика
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 22:15
    +1
    П. С. Прошлым летом тоже какие то "эксперты" пророчили крах Китая из-за банкротства строительной компании (видимо теже "эксперты" обещают падение окраены или замерзание Европы). Рост ВВП Китая 4%, это больше чем в любой развитой стране, не говоря уже про нас...