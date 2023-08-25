Китай продавал свои казначейские облигации США в течение последних нескольких месяцев, но это не является признаком экономической мощи и не повредит США

Чтобы помочь увеличить экспорт, Китай исторически поддерживал относительно слабую валюту, покупая облигации США.

Реальность такова, что Китай нуждается в США больше, чем наоборот. Экономика США зависит от потребления, а это внутренний спрос. В то время как Китай очень зависит от инвестиций и экспорта, и для этого им нужен спрос извне, чтобы быть сильным.

Китай недавно продал часть своих казначейских облигаций США. На данный момент их количество достигло 14-летнего минимума и составляет в денежном эквиваленте 835 миллиардов долларов.По мнению аналитиков Carson Group, это признак слабости государства, поскольку он показывает, что Китай пытается поддержать свою валюту, юань:– считают экономисты Carson Group.По данным Carson Group, Пекин, скорее всего, продаст свои казначейские облигации, чтобы поддержать курс юаня, который продолжает слабеть по отношению к доллару США.- отметил глобальный макростратег Carson Group Сону Варгезе.Однако сейчас юань может стать слишком слабым для комфорта Пекина. В начале 2022 года один доллар США был эквивалентен примерно 6,3 юаня, но сегодня обменный курс ослаб до 7,28 юаня. Снижение является отражением ухудшения состояния экономики Китая, и это оказывает соответствующее влияние на валюту.Безработица среди молодежи в Китае превысила 20%, началась дефляция, и теперь, по оценкам, требуется вложить около 9 долларов, чтобы обеспечить 1 доллар роста ВВП, по сравнению с 5 долларами десять лет назад. И в довершение всего, США за последний год сократили импорт китайских товаров, вместо этого полагаясь на другие страны с развивающейся экономикой, такие как Вьетнам, Филиппины и Индия.- добавил Сону Варгезе.Всё это больше выглядит как американская напыщенная псевдоаналитика. Сколько угодно можно пренебрегать Китаем и его экономикой. Однако «крутизна» экономики США улетучивается, если вспомнить о цифрах долга. На данный момент показатели составляют 32,724 трлн долларов. Его обслуживание выросло до 1 трлн в год.