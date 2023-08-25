Крымский парламентарий: Обещанная киевским режимом наземная операция на полуострове «станет для них подземной»

Никто не собирается жителей Крыма просто так оставлять там. Будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой

Подобные заявления — информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение. Наземная операция станет для них подземной