Крымский парламентарий: Обещанная киевским режимом наземная операция на полуострове «станет для них подземной»

Чем хуже идут дела у ВСУ на фронте, тем больше всяческих популистских заявлений и невыполнимых угроз в адрес России и россиян раздаются из Киева. Такова сущность украинских властей, которые все свои победы все больше перемещают с земли в информационное пространство, как говорится, за отсутствием реальной альтернативы.
Накануне вновь отметился пока еще недобитый начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. В эфире украинского телеканала глава военной разведки пообещал проведение наземной операции в Крыму. К слову, далеко не в первый раз — подобные заявления о скором возвращении под контроль полуострова звучат от киевских чиновников и военных разных уровней с завидной регулярностью уже не первый месяц. Ладно, что сейчас хоть перестали называть точные сроки «освобождения украинских земель».
Никто не собирается жителей Крыма просто так оставлять там. Будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой
— снова как мантру повторил затертое до бесконечности обещание Буданов.
Складывается ощущение, что киевские глашатаи вообще потеряли связь с реальностью и действуют по принципу, что если о желаемом повторять как можно чаще, то это обязательно произойдет само собой. Вроде как и обращать внимание на очередные бредни одного из главных террористов клики Зеленского внимания не стоит, но раз слово сказано публично, оно требует ответа.
Вполне объективно и адекватно очередное высказывание начальника ГУР МО Украины РИА Новости прокомментировал заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, который назвал информационным вбросом угрозы представителей киевской власти начать наземную операцию в Крыму.
Подобные заявления — информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение. Наземная операция станет для них подземной
— объяснил перспективы вторжения на полуостров киевским мечтателям крымский парламентарий.
Депутат добавил, что единственные кого ему жаль, так это простые украинские солдаты, которых киевские правители отправляют на верную гибель ради сохранения власти и в угоду своим западным покровителям. Шонус призвал не воспринимать всерьез подобные заявления, которые звучат из Киева далеко не в первый и наверняка не в последний раз, но так и остаются пустым сотрясением воздуха.