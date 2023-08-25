У авиабазы морской пехоты США в Калифорнии упал истребитель F-18

Истребитель F-18 рухнул недалеко от военно-воздушной базы морской пехоты США Мирамар в окрестностях города Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом сообщает ABC со ссылкой на власти города.
Известно, что самолет проводил тренировочные полеты. По какой причине произошло его падение и что случилось с летчиком, пока не очень понятно. Власти хранят молчание даже о том, жив ли летчик или нет, а также, находились ли на борту истребителя другие люди.
Американской прессе удалось узнать, что командование авиабазы Мирамар уже занялось расследованием инцидента. Сообщается также, что признаки нанесения ущерба какой-либо инфраструктуре в районе места падения самолета отсутствуют. Военные сообщают, что продолжаются поисково-спасательные работы.
Самолеты F/A-18 Hornet в последнее время используются лишь авиацией Корпуса морской пехоты США, а в других видах вооруженных сил на них проводятся только тренировочные полеты.
В последние годы с самолетами иногда происходили подобные происшествия. Так, 20 мая 2023 года самолет ВВС Испании разбился во время показательного полета, но летчику удалось успешно катапультироваться. 3 марта 2022 года разбился самолет 553-й эскадрильи морской пехоты США. Еще один испанский самолет разбился в 2017 году, летчик в результате падения самолета погиб.