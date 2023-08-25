Экс-офицер штаба НАТО назвал причиной провала контрнаступления ВСУ неправильное распределение сил и средств

Трудно представить, что Киев изначально хотел застрять в нескольких километрах перед исходными позициями через три месяца после начала контрнаступления

Крах контрнаступления ВСУ является прямым следствием допущенных командованием ошибок при распределении сил и средств украинской армии. Об этом в статье для 19Fortyfive пишет бывший офицер штаба НАТО Ставрос Атламазоглу.Как считает военный аналитик, изначально украинскими военными были допущены ошибки в распределении сил. Поэтому Киев до сих пор не может добиться успеха в контрнаступлении.Еще одна причина фиаско наступательных действий – выстроенная Россией линия обороны. Украинским военным приходится преодолевать очень серьезные препятствия, включая минные поля с сотнями тысяч противотанковых и противопехотных мин.В результате сочетания двух факторов – неправильной тактики и наличия сильной обороны российской армии, украинские формирования, по мнению Атламазоглу, оказались в сложной ситуации. В итоге украинское контрнаступление пошло не по плану.- подчеркнул военный эксперт.Как мы видим, на Западе все больше популярных военных аналитиков начинают сомневаться в благополучном для Киева исходе контрнаступления ВСУ. Почти трехмесячное «топтание на месте», сопровождаемое колоссальными потерями в технике и личном составе свидетельствует о неспособности украинской армии преодолеть линии обороны ВС РФ и добиться анонсированных ранее целей.