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Экс-офицер штаба НАТО назвал причиной провала контрнаступления ВСУ неправильное распределение сил и средств

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Экс-офицер штаба НАТО назвал причиной провала контрнаступления ВСУ неправильное распределение сил и средств

Крах контрнаступления ВСУ является прямым следствием допущенных командованием ошибок при распределении сил и средств украинской армии. Об этом в статье для 19Fortyfive пишет бывший офицер штаба НАТО Ставрос Атламазоглу.


Как считает военный аналитик, изначально украинскими военными были допущены ошибки в распределении сил. Поэтому Киев до сих пор не может добиться успеха в контрнаступлении.

Еще одна причина фиаско наступательных действий – выстроенная Россией линия обороны. Украинским военным приходится преодолевать очень серьезные препятствия, включая минные поля с сотнями тысяч противотанковых и противопехотных мин.

В результате сочетания двух факторов – неправильной тактики и наличия сильной обороны российской армии, украинские формирования, по мнению Атламазоглу, оказались в сложной ситуации. В итоге украинское контрнаступление пошло не по плану.

Трудно представить, что Киев изначально хотел застрять в нескольких километрах перед исходными позициями через три месяца после начала контрнаступления

- подчеркнул военный эксперт.

Как мы видим, на Западе все больше популярных военных аналитиков начинают сомневаться в благополучном для Киева исходе контрнаступления ВСУ. Почти трехмесячное «топтание на месте», сопровождаемое колоссальными потерями в технике и личном составе свидетельствует о неспособности украинской армии преодолеть линии обороны ВС РФ и добиться анонсированных ранее целей.
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24 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 18:44
    +4
    В смысле провал? Залужный и Милли говорят что Работино взяли, а это считай прорыв и перемога, сейчас награждать выживших будут
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:49
      -5
      Милли говорит для Европы и сша, а этот - для наших недалеких
      1. Gorohes
        Gorohes Сегодня, 19:02
        +8
        Володенька, для потока лапши вашим недалеким землякам все значимые западные СМИ 24/7 работают, но даже у вислоухих появились кое какие подозрения ))
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:03
          +3
          Вот чувствуют что нагибают, но не могут понять как .... (с) wassat
      2. alexoff
        alexoff Сегодня, 19:10
        +1
        Вашим недалёким наверно этот ресурс давно заблочили
  2. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:45
    -7
    Даже Подоляка перестал говорить о провале (обходит тему провала стороной ). Собаки лают ,а наступ идёт...Ритер уже миллион укров похоронил, а они все прут , во как не хотят назад в СССР
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:10
      +1
      В смысле не хотят в СССР? Укры живут в самой что ни на есть пародии на СССР, за неньку и Зелю маршируют на пулеметы без техники, небось в каждом из указанных сел жило в сто раз меньше людей, чем переможники за него положили
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 19:12
      +2
      Мммм Подаляка как эксперт теперь у вас. Это прелестно. Как хотят на фронт видно по отлова. Ога ога
    3. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 19:42
      +2
      Цитата: Жан Батист
      а они все прут

      Прут, в могилу. Много наперли за 3 месяца? Смеялись, что Бахмут какой-то там еле взяли, только там покрошили ваших так что еще долго вспоминать будете. Но это была локальная операция. А что Украина добилась при таком широкоразлекламированном наступе? Давайте сейчас посмейтесь, клоуны. Наступ у них идет, уже все резервы задействовали, а успехи 2 поселка, еще на факт, что в окружении там не останетесь. Так что собаки лают (укроботы), только караван огребает и встал. Кстати, сам-то что не в окопах, здесь сподручнее воевать?
      1. Жан Батист
        Жан Батист Сегодня, 20:03
        -1
        В Бахмуте Евгений положил на алтарь победы 20000 русских пацанов, Бахмут обернулся для Руси мятежом и выводом с фронта ещё 25000 лучших штурмовиков. Назвать Бахмут большой и однозначной победой может только завсегдатай 1 канала или человек не далекий, он же может утверждать что укров было перемолото на много больше наших в Бахмуте учитывая что мы наступали.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:48
    +1
    У них там конкурс что ли объявили, на лучший отмаз!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:56
      +3
      Скорее на самый тупой отмаз. Про кусты-траву уже говорилось. Что ещё придумают этакого?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:02
        +1
        Все дело в том,что "поют"там много.Но тем временем всушниаи атакуют в направлении Токмака уже южнее Работино.Насколько их хватит пока непонятно.Удачи нашим.Тем временпм под Мариуполем строят укрепления
      2. Msi
        Msi Сегодня, 19:39
        +1
        Про кусты-траву уже говорилось. Что ещё придумают этакого?
        Сильный встречный ветер. Тяжело против ветра сса...и сра... наступать.
  4. nobody75
    nobody75 Сегодня, 18:50
    +2
    А он знает как правильно? Почему -то сворачивание в клин под Бахмутом все считают успехом всу...
    Лично я даже выход к Токмаку не считаю трагедией. Весь вопрос в том откуда и какими силами противник к нему выйдет.
    С Уважением
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:56
    +1
    "Еще одна причина фиаско наступательных действий – выстроенная Россией линия обороны."(с) sad Уж извинЯТЕ, что мешаем вам наступать. Вот такие мы нехорошие.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:58
      +2
      По их логике надо красный ковер-дорожку раскатать и хлебом-салом зазывать - тогда получится.

      зы От ёо.... По красному не пойдут, надо желто-синий....
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:01
    +1
    бывший офицер штаба НАТО Ставрос Атламазоглу.

    А вы чьих будете, бывший офицер штаба НАТО? Не вы ли своими "пожеланиями" поспособствовали? А вообще, "Кто к нам с мечом придет...того и фейсом об стенку"
    1. Msi
      Msi Сегодня, 19:40
      0
      фейсом об стенку

      Фейсом обычно об тейбл...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 20:14
        0
        Цитата: Msi
        Фейсом обычно об тейбл...

        Так не понимают! Вот и приходится об стенку, чтобы нос как у персидского кота стал. )))
  7. ASM
    ASM Сегодня, 19:02
    +1
    Да эти "дочери офицеров" + "военные аналитики" уже и нас задрали полностью. Я даже не представляю, что творится у п-сов, которые это все изобрели и огульно используют хрен знает с каких времен. Одно слово - веры нет ни на грош.
  8. osp
    osp Сегодня, 19:38
    -1
    Очень хочется ошибаться, но есть серьезные основания полагать что именно поставка F-16 да еще и в таких значительных количествах круто поменять положение вещей далеко не в нашу пользу. На то есть такие основания:

    1. Украина не получив еще эти истребители уже запрашивает к ним "главный калибр" - крылатые ракеты AGM-158 большой дальности. Летящие на 1000 км. Сами американцы молчат, но с их легкого позволения подсунуть поляки или финны что имеют у себя эти ракеты.
    Ими начнут обстреливать Крым , аэродромы , штабы , арсеналы и мосты на приграничных регионах России;

    2. Наверняка интеграция на F-16 уже имеющихся у Украины крылатых ракет европейского производства также предусмотрена если нагрузка на пилон допустима. Тогда их подвеска на эти самолеты и массированные пуски по нашей территории тоже не заставят себя долго ждать - ума много не надо как и с первой ракетой. Взлет , выход в расчетную точку , сброс , уход и посадка. Задача курсантов выпускного курса;

    3. F-16 может применять планирующие бомбы JDAM и JSOW. Их огромное количество на складах НАТО.
    Ими начнут разносить в пыль все наши укрепления на линии фронта, бить по мостам и штабам;

    4. Американский истребитель штатный носитель ПКР "Гарпун" что уже есть у Украины. Появится опасность судоходству в районе Крыма и Керченского пролива;

    5. Использование ракет AIM-120 большой дальности с очень неприятным наведением тоже опасно. Ими начнут атаковать наши вертолеты и штурмовики.

    Поэтому к этим поставкам относится надо крайне серьезно. Все обслуживание будет вероятно осуществляться наемниками из стран НАТО.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:50
      +1
      Прятать десяток последних самолётов проще, чем сотню ф16. Вообще я помннгод назад грозились хармами обнулить российское ПВО, что-то не срослось. Ракеты и бомбы тоже тогда отправляли, говорят что их не так уж и много
      1. osp
        osp Сегодня, 20:01
        0
        Таких ракет как Taurus или SCALP на складах НАТО в Европе может быть несколько тысяч.
        Все могут быть отправлены - им больше не надо. Носители списывают и в Германии и в Британии.
        А передали может сотню-полторы.

        Сегодня британскими ракетами били по Мелитополю и Крыму.
        Но пока от массированного применения их сдерживает только одно - слишком мало самолетов осталось. Да и ресурс на исходе.

        Для F-16 главная задача это места базирования и их прикрытие. И оперативные полосы с которых будут работать.