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Арабский телеканал: Палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем

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Арабский телеканал: Палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем

В то время как ситуация на Ближнем Востоке в последние месяцы в целом нормализуется впервые за последние десятилетия, между Израилем и частично признанным государством Палестина, в особенности де-факто оккупированном израильтянами сектором Газа, напряженность отношений вышла на новый высокий уровень.


Панарабский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем. О намерении перейти к решительным боевым действиям за освобождение оккупированных Израилем палестинских территорий телеканалу заявил заместитель главы политического бюро движения Салех аль-Арури.

Сопротивление готово к полномасштабной войне. Израиль потерпит беспрецедентное поражение

— заявил Салех аль-Арури.

Замглавы политбюро ХАМАС добавил, что народ Палестины всегда готов «оказать Израилю сопротивление, добиться своих прав и защитить свои святыни». Он подчеркнул, что каждый день, когда палестинцы откладывают начало всеобъемлющей битвы против поселений на Западном берегу, приводит к тому, что сражение будет вестись позже в более трудных и худших обстоятельствах. По словам аль-Арури, движение «готовится к полномасштабной войне и обсуждает это за закрытыми дверями».

Ранее командующий Центральным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Иегуда Фокс заявил, что Израиль давно не сталкивался с волнами терроризма, подобными нынешней. В то время как Израиль значительно увеличил количество ракетных ударов по местам размещения ХАМАС в секторе Газа, Ливане и Палестине, радикальное палестинское движение сопротивления усилило террористическую деятельность.

Судя по заявлению аль-Арури, в ближайшее время противостояние только усугубится, что по мнению политологов грозит разрастанием конфликта и подрывом стабильности в ближневосточном регионе в целом.
Использованы фотографии:
Pixabay
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29 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 19:06
    +6
    правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем.
    палестинцы заслужили своё государство. Чем они хуже евреев?
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 19:38
      +2
      Цитата: Msi
      палестинцы заслужили своё государство. Чем они хуже евреев?

      Как чем? Они не такие бережливые например. Если спасти из воды тонущего арабского мальчика - то его расточительный и непрактичный папа (в отличие от папы еврейского мальчика) придет к тебе завтра, чтобы отблагодарить за спасенного сына, а не для того, чтобы спросить, а где же его кепочка?
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:13
        -1
        Боевой потенциал Израиля и Палестины не им.
        В прямом противостоянии Хамаз раскатают в блин.
        Его единственный шанс - именно партизанская война и отслеживание технических навинок. Нынче хороший техник, клепая технику в гараже, может нанести ущерб больше, чем взвод с автоматами. А дальше - будет больше.
        Если Израиль и дальше будет продолжать политику "Сектор Газа - это гето", то кончится всё очень плохо. И для евреев, и для палестинцев. Трупов будет много.
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 20:20
          0
          Цитата: Shurik70
          Боевой потенциал Израиля и Палестины не им.
          В прямом противостоянии Хамаз раскатают в блин.
          Его единственный шанс - именно партизанская война и отслеживание технических навинок. Нынче хороший техник, клепая технику в гараже, может нанести ущерб больше, чем взвод с автоматами. А дальше - будет больше.
          Если Израиль и дальше будет продолжать политику "Сектор Газа - это гето", то кончится всё очень плохо. И для евреев, и для палестинцев. Трупов будет много.

          А при чем здесь Израиль? Напомню всем что Хамастан имеет границу с братским арабским Египтом.
    2. Елеазар бен Шауль
      Елеазар бен Шауль Сегодня, 20:29
      -1
      а чем квартиранты хуже собственников? Им тоже надо где то харчеваться! Потомки Измаила сына рабыни, тысячи лет хотят отнять наследство Авраама, Исаака и Иакова(Израиля)
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:33
      -2
      Цитата: Msi
      правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем.
      палестинцы заслужили своё государство. Чем они хуже евреев?

      Да арабам всего-то надо было выполнить план ООН по разделу Палестины, а они не захотели. Более того, до шестидневной войны территории Палестины были под контролем арабов но те и пальцем не пошевелили, чтобы создать там государство для палестинцев.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:07
    +9
    Арабы! Успехов Вам! Смерть оккупантам!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:11
      +4
      Сейчас придут кое-кто и закидают "шлёпанцами"....
      1. Msi
        Msi Сегодня, 19:15
        +5
        Сейчас придут кое-кто и закидают "шлёпанцами"....
        придут...они дружные...
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 19:23
      +3
      Хай жэвэ назалЭжна Палестинщина!) слава палестинцам! Палестинцам- слава! PS Евреи, не желающие воевать, просьба переместиться на освобождающиеся земли Украины. Украинцы- в ЕС. Хаты- свободны.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 19:28
        0
        PS Евреи, не желающие воевать, просьба переместиться на освобождающиеся земли Украины

        Хммм....кстати любопытная идея. Плодородные земли, да и деньги приедут для восстановления и черта оседлости не нарушена. Любопытно....
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 19:31
          +1
          Да и президент уже, в наличии.) Еврей.)
          1. Msi
            Msi Сегодня, 19:34
            +1
            Да и президент уже, в наличии.) Еврей.)
            нет, президента к замене, так не пойдёт...
            1. Андрей Николаевич
              Андрей Николаевич Сегодня, 19:40
              +1
              Не проблема. Пусть сами своего привезут.)
              1. Msi
                Msi Сегодня, 19:43
                0
                Не проблема. Пусть сами своего привезут.)
                генерал - губернатора можно своего, не более...
        2. Магог_
          Магог_ Сегодня, 19:41
          +2
          "Палестина" есть в Италии. Может, надо поставить вопрос о праве народа палестины и на эту землю ? Заявку в ООН оформить.
    3. Елеазар бен Шауль
      Елеазар бен Шауль Сегодня, 20:40
      0
      Можете кричать и даже бесноваться и ножами себя колоть. Но вот что я вам скажу(не от себя): Израиль будет только усиливаться. И у какой страны вообще есть мозги, будут искать дружбы с ним.
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:08
    +2
    Верится с трудом.Хотя смотря кто сейчас крышует и вооружает ХАМАС.Та же Хезболла в 2006 году показала зубы Израилю в Ливане.
  4. Msi
    Msi Сегодня, 19:08
    +2
    каждый день, когда палестинцы откладывают начало всеобъемлющей битвы против поселений на Западном берегу, приводит к тому, что сражение будет вестись позже в более трудных и худших обстоятельствах.
    так не теряйте время действуйте...
  5. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 19:08
    -1
    как там стыднобытьрусскими, уже на низком старте?
  6. ASM
    ASM Сегодня, 19:12
    +3
    Так эти семиты и не останавливались в войне друг с другом. Накопят некие ресурсы - воюют, а затем копят снова. Просто за исраельцами стоят п-сы, вот и преимущество. Пока Исраел не станет типа "Демократической республикой Исраел", а не ж-ким гос-вом, все конфессии там не будут равны, а п-сов не пошлют лесом, там все так и будет.
  7. PN
    PN Сегодня, 19:15
    +1
    Да толком ничего и не будет. Так, постреляют друг-друга и по домам разойдутся.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:18
      +1
      Цитата: PN
      Да толком ничего и не будет. Так, постреляют друг-друга и по домам разойдутся.

      Ну может на какое-то время Израили от Украины отвернется.
      1. Msi
        Msi Сегодня, 19:22
        +2
        Ну может на какое-то время Израили от Украины отвернется.
        России выгоден любой конфликт, желательно подальше от наших границ и покровавее. Нужно отвлечь внимание...
  8. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 19:23
    0
    Это хорошая новость.Надеюсь "цивилизованный" запад будет последователен и оказывая помощь Украине в освобождении "оккупированных" земель,окажет такую же помощь палестинцам.
  9. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 20:13
    +2
    Жили - видели. Поживем-увидим. А господа юдофобы и псевдопатриоты России могут оторвать задницу от дивана и если они боятся воевать против ВСУ так могут присоединиться к ХАМАСу в Газе и повоевать против АОИ.
    1. Елеазар бен Шауль
      Елеазар бен Шауль Сегодня, 20:36
      0
      а кому ещё помощь в борьбе оказать? Тиграм освобождения тамил Илама? Тушканчикам Каракума?
  10. Комментарий был удален.
  11. Елеазар бен Шауль
    Елеазар бен Шауль Сегодня, 20:32
    -1
    в который раз арабы поднимаются, умываются кровью, и нохайнмалль(ещё раз) как говорят немцы. Уехали бы арапы домой в арапию.
  12. Наган
    Наган Сегодня, 20:38
    0
    Каким местом Нетаньяху думает? Сейчас, когда внимание всей "мировой прогрессивной общественности" сконцентрировано на СВО, и все запасы известной субстанции тратятся на Россию, самое время разнести Газу вдребезги и пополам. Ну разве что какие-нить мусульмане, в частности персы, поскулят о "страдающем народе оккупированной Палестины", а всем остальным будет не до того.