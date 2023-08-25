Арабский телеканал: Палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем

Сопротивление готово к полномасштабной войне. Израиль потерпит беспрецедентное поражение

В то время как ситуация на Ближнем Востоке в последние месяцы в целом нормализуется впервые за последние десятилетия, между Израилем и частично признанным государством Палестина, в особенности де-факто оккупированном израильтянами сектором Газа, напряженность отношений вышла на новый высокий уровень.Панарабский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС готово к полномасштабной войне с Израилем. О намерении перейти к решительным боевым действиям за освобождение оккупированных Израилем палестинских территорий телеканалу заявил заместитель главы политического бюро движения Салех аль-Арури.— заявил Салех аль-Арури.Замглавы политбюро ХАМАС добавил, что народ Палестины всегда готов «оказать Израилю сопротивление, добиться своих прав и защитить свои святыни». Он подчеркнул, что каждый день, когда палестинцы откладывают начало всеобъемлющей битвы против поселений на Западном берегу, приводит к тому, что сражение будет вестись позже в более трудных и худших обстоятельствах. По словам аль-Арури, движение «готовится к полномасштабной войне и обсуждает это за закрытыми дверями».Ранее командующий Центральным округом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Иегуда Фокс заявил, что Израиль давно не сталкивался с волнами терроризма, подобными нынешней. В то время как Израиль значительно увеличил количество ракетных ударов по местам размещения ХАМАС в секторе Газа, Ливане и Палестине, радикальное палестинское движение сопротивления усилило террористическую деятельность.Судя по заявлению аль-Арури, в ближайшее время противостояние только усугубится, что по мнению политологов грозит разрастанием конфликта и подрывом стабильности в ближневосточном регионе в целом.