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Командование ВСУ сообщило о якобы проводимой ВС РФ «перегруппировке» на Купянском направлении

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Командование ВСУ сообщило о якобы проводимой ВС РФ «перегруппировке» на Купянском направлении

Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский, который командует украинскими сухопутными войсками и одновременно отвечает за действия на Купянском направлении, пытается оправдать неудачи своих подчиненных. Он утверждает, что Россия перебрасывает на Купянское и Краснолиманское направления новые бригады и дивизии, а также осуществляет некую «перегруппировку» сил и средств.


Как объясняет Сырский, российские войска планируют возобновить активное наступление на Купянском направлении, с целью чего и проводится усиление их боевого потенциала на данных участках фронта. Украинский генерал также отметил, что принято решение укреплять оборону на Купянском направлении.

Вероятно, именно с этими соображениями Сырского связано и озвученное сегодня в Харьковской области решение усилить мобилизационные мероприятия. Как известно, наступление на Купянском направлении угрожает контролю Киева именно над частями Харьковской области.

Поэтому командование ВСУ сейчас рассчитывает насытить поредевшие в плане личного состава части на Купянском направлении новыми принудительно мобилизованными гражданами. Только количество не всегда перерастает в качество, и из вчерашних гражданских без должной подготовки хорошие бойцы в подавляющем большинстве не получатся.

Некоторые аналитики пишут, что Сырский оказался в довольно сложном положении. Его перебросили с Артемовского направления, где «контрнаступ» был явно провален, на еще более сложное Купянское направление, где российские войска просто наступают, освобождая новые населенные пункты и оттесняя украинские формирования.
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13 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:03
    +1
    Его перебросили с Артемовского направления, где «контрнаступ» был явно провален, на еще более сложное Купянское направление, где российские войска просто наступают,

    К.О.З.Е.Л отпущения уже назначен. Провалил там, провалит и здесь.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:13
      +1


      Они снова готовят силы для нового штурма.
      Обстановка на СОЛЕДАРСКОМ направлении по состоянию на 12:00 24 августа 2023 года от Телеграм-канала «Рыбарь».

      В окрестностях БАХМУТА обстановка относительно стабилизировалась. После нескольких неудачных попыток ВСУ вновь перешли к доукомплектованию подразделений и подготовке к новым атакам.Большое количество убитых и раненых в штурмовых формированиях вынудило ВСУ корректировать планы. Во 2-м батальоне 3-й ошбр ВСУ осталось всего 28% боеспособного личного состава, а техники – менее половины из штатной.Сейчас в районе КОНСТАНТИНОВКИ и БЕЛОЙ ГОРЫ идёт активная тренировка и слаживание штурмовых отрядов 92-й омбр, 57-й омпбр и 24-го батальона «Айдар» 5-й ошбр ВСУ, которые планируется задействовать на южном фланге БАХМУТА второй волной. В первом эшелоне сейчас готовятся к атаке 14 штурмовых групп бригады национальной полиции «Лють». Восемь из них намерены штурмовать высоту 195,4 у КЛЕЩЕЕВКИ, чтобы вынудить российские войска отступить из села.А остальные планируют двигаться вдоль железнодорожных путей в направлении АНДРЕЕВКИ и КУРДЮМОВКИ для блокирования подходов к Курдюмовскому треугольнику.При этом на севере в окрестностях СЕВЕРСКА также отмечается концентрация шести штурмовых групп противника, что указывает на возможную активизацию со стороны Раздоловки. 10-я огшбр и 54-я омбр последние недели интенсивно готовили резервы для атаки, так что вполне возможно синхронное по времени наступление с нескольких сторон.

      https://1rodina.ru/article/donbasskiy-front-komandovanie-vsu-gotovit-novye-myasnye-shturmy-pod-artyomovskom
    2. Msi
      Msi Сегодня, 19:18
      -1
      Только количество не всегда перерастает в качество, и из вчерашних гражданских без должной подготовки хорошие бойцы в подавляющем большинстве не получатся.
      есть в этом смысл. Они нас трупами закидывали почти весь 2022 год, и выиграли время.
  2. BMWforEVER
    BMWforEVER Сегодня, 19:10
    +1
    навешал магазинов то. не смешил бы народ.
  3. PROVINCIAL
    PROVINCIAL Сегодня, 19:13
    -6
    Сырский - хороший полководец, там где он - там победа.
    P.S. Для минусователей))) А чей Артемовск?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:19
      +2
      Он что на раритетной "Победе" ездит ?
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 19:19
      +2
      Цитата: PROVINCIAL
      Сырский - хороший полководец, там где он - там победа.

      Наша победа! yes
  4. Rage66
    Rage66 Сегодня, 19:18
    +2
    Сырский Александр Станиславович - представитель советской военной школы, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода.
    В 1993 году нарушил данную государству присягу и перебежал в армию другой страны soldier
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:23
      +2
      За сыром наверно перебежал.Выбрал по своему менталитету кому служить.
    2. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 19:25
      +2
      он еще и родился во Владимирской области)))вот это как говорится поворот ну после того как я дыбанул что Арахамия вообще сочинский понял что украинство это вирус
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:41
      0
      Если не ошибаюсь, то присяга давалась Советскому государству и Советскому правительству. После исчезновения СССР новую присягу пришлось вводить и в РФ, т.к. старая стала недействительной ввиду отсутствия государства. Так что люди выбирали свою новую Родину в ситуации, когда старая исчезла.
  5. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 19:24
    -5
    Не думаю что будет штурм Купянска , сил на это свободных нет, да и целесообразность его при открытой границе в брянской, Белгородской , Курской областях будут выглядеть как выход на мороз в шубе но с голой жо...й
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:31
    +2
    Он утверждает, что Россия перебрасывает на Купянское и Краснолиманское направления новые бригады и дивизии

    Алё, укрорейх... пусть уже у вас там ЦИПСО и ВСУ договорятся о единой позиции, а то читаешь - и как будто в шизофрению попал! Командование ВСУ говорит о новых и новых резервах ВС РФ в очень крупных размерах. А курирующее википедию ципсо пишет там на странице "Украинское контрнаступление" - что на ЛБС, укровермахт подводит новые резервы и осуществляет ротацию личного состава, а у российской армии резервов нет, поэтому ВС РФ просто перекидывают одни и те же силы по новым участкам фронта, затыкая дырки. Поэтому, типа, у ВСУ полное превосходство ведь их зольдатены всегда свежи, бодры и мотивированы... а российская армия деградирует, она уставшая, разлагающаяся и демотивированная...
    Я не шучу! Так действительно написано в педивикии! У меня просто был шок - я думал, глаза выпадут от этого идиотизма!