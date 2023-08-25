Командование ВСУ сообщило о якобы проводимой ВС РФ «перегруппировке» на Купянском направлении

Генерал-полковник ВСУ Александр Сырский, который командует украинскими сухопутными войсками и одновременно отвечает за действия на Купянском направлении, пытается оправдать неудачи своих подчиненных. Он утверждает, что Россия перебрасывает на Купянское и Краснолиманское направления новые бригады и дивизии, а также осуществляет некую «перегруппировку» сил и средств.Как объясняет Сырский, российские войска планируют возобновить активное наступление на Купянском направлении, с целью чего и проводится усиление их боевого потенциала на данных участках фронта. Украинский генерал также отметил, что принято решение укреплять оборону на Купянском направлении.Вероятно, именно с этими соображениями Сырского связано и озвученное сегодня в Харьковской области решение усилить мобилизационные мероприятия. Как известно, наступление на Купянском направлении угрожает контролю Киева именно над частями Харьковской области.Поэтому командование ВСУ сейчас рассчитывает насытить поредевшие в плане личного состава части на Купянском направлении новыми принудительно мобилизованными гражданами. Только количество не всегда перерастает в качество, и из вчерашних гражданских без должной подготовки хорошие бойцы в подавляющем большинстве не получатся.Некоторые аналитики пишут, что Сырский оказался в довольно сложном положении. Его перебросили с Артемовского направления, где «контрнаступ» был явно провален, на еще более сложное Купянское направление, где российские войска просто наступают, освобождая новые населенные пункты и оттесняя украинские формирования.