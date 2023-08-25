В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение минометчиками Западной группировки войск российской армии взводного опорного пункта боевиков киевского режима в районе населенного пункта Гурьев Казачок в Харьковской области.В результате точного попадания минометного боеприпаса опорный пункт украинской армии был уничтожен. На кадрах можно увидеть, как одного из боевиков взрывом буквально выбросило за пределы лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции военнослужащие ВСУ.Также сообщается, что на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области назначенная киевским режимом военная администрация с "целью выполнения поставленного государством плана" усиливает мобилизацию среди населения региона.Таким образом Киев пытается возместить нехватку живой силы украинской армии, образовавшейся в результате значительных потерь в результате неудачного наступления на запорожском направлении.Увеличить количество пехоты украинскому командованию настоятельно рекомендуют западные кураторы. При этом, на Западе не возлагают больших надежд на то, что этот шаг сможет обеспечить украинской армии успехи на поле боя.Судя по всему, ни американское ни британское командование не видят для украинской армии других путей, кроме как гнать мобилизованное население на минные поля и под огонь российской артиллерии впереди дорогостоящей западной военной техники.