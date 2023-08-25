Председатель комиссии ЭКОВАС заявил об отсутствии плана вооруженного вторжения в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) якобы не рассматривает возможность вооруженного вторжения в Нигер. Об этом заявил председатель комиссии ЭКОВАС Омар Турей.Как отметил представитель руководства сообщества, в то же время, страны ЭКОВАС не будут признавать новые нигерские власти и созданное ими правительство страны. Напомним, что чуть ранее лидер Национального совета по защите отечества Нигера генерал Абдурахман Тчиани создал новый кабинет министров – правительство переходного периода.В ЭКОВАС требуют от солдат нигерской армии немедленно вернуться в казармы и вернуть власть свергнутому ранее прозападному президенту Мохамаду Базуму. Но делать это новые власти Нигера не собираются. Последние события четко показали, что страны ЭКОВАС полностью подконтрольны Западу и могут им использоваться для совершения вооруженной интервенции в Нигер.Хотя официально ЭКОВАС якобы отказывается от агрессии, в действительности такие заявления могут быть лишь маневром для усыпления бдительности новых властей Нигера, а также рассчитанной на другие страны демонстрации «миролюбия» сообщества.На практике все будет зависеть от позиции, которую в конечном итоге займут страны Запада, и прежде всего Франция, которая является основным потребителем нигерского урана и золота. Поэтому в ЭКОВАС делают оговорку, что возможно все же использование «всех сил и средств» для восстановления прежней власти в Нигере.