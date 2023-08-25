Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкоры: В районе Макаровки на Южно-Донецком направлении ВКС РФ нанесли удары по противнику

4
Военкоры: В районе Макаровки на Южно-Донецком направлении ВКС РФ нанесли удары по противнику

Сегодня в районе населенного пункта Макаровка на Южно-Донецком направлении слышались взрывы. Как сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка», по предварительной информации авиация Воздушно-космических сил России отработала авиабомбами по небольшой колонне украинской военной техники.


Тем временем, украинский генеральный штаб в своей традиционной вечерней сводке пишет лишь о продолжающейся наступательной операции на «Мелитопольском направлении», как они называют Запорожское направление. О каких-либо конкретных достижениях здесь не сообщается.

Зато украинское командование сообщает о 35 столкновениях с российскими войсками, в том числе об атаках ВС РФ в районе Новоегоровки на Краснолиманском направлении, Клещеевки – на Артемовском направлении, Первомайского – на Авдеевском направлении, а также о боях в городской черте Марьинки.


Продолжаются бои в районе Серебрянского лесничества. Здесь ситуация для украинских формирований складывается не лучшим образом. Так, российским военным удалось отразить пять атак бронированных групп. В бой опять бросали личный состав 5-й бригады национальной гвардии Украины, 42-й и 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

Но в результате действий российских войск до 80 боевиков противника были уничтожены из стрелкового оружия и артиллерии. Кроме того, российские военные предотвратили попытку ВСУ перебросить дополнительные резервы на данное направление. Боевиков ВСУ уничтожили артиллерийским огнем.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Msi
    Msi Сегодня, 19:50
    +2
    российские военные предотвратили попытку ВСУ перебросить дополнительные резервы на данное направление. Боевиков ВСУ уничтожили артиллерийским огнем.
    Понятно. Ситуация стабильно тяжёлая.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 20:18
      +2
      Я, так и не поняла, кто, куда, от кого, на кого... наступает, отступает... request
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:09
    0
    А бронетехнику? Укры вначале навалились, а потом успели свалить обратно?
    Техники бы побольше уничтожать. Без техники им сложно будет. А нашим - легче.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 20:29
      +1
      Надо не Технику уничтожать, а ЖД пути Электростанции/Подстанции, склады ГСМ и нефтеперерабатывающие предприятия. И Через 2 месяца Укры будут в каменном веке, ну ладно в железном. Не большая разница. И сразу захотят вести переговоры, и даже Одессу будут готовы вернуть.