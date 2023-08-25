Сегодня в районе населенного пункта Макаровка на Южно-Донецком направлении слышались взрывы. Как сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка», по предварительной информации авиация Воздушно-космических сил России отработала авиабомбами по небольшой колонне украинской военной техники.
Тем временем, украинский генеральный штаб в своей традиционной вечерней сводке пишет лишь о продолжающейся наступательной операции на «Мелитопольском направлении», как они называют Запорожское направление. О каких-либо конкретных достижениях здесь не сообщается.
Зато украинское командование сообщает о 35 столкновениях с российскими войсками, в том числе об атаках ВС РФ в районе Новоегоровки на Краснолиманском направлении, Клещеевки – на Артемовском направлении, Первомайского – на Авдеевском направлении, а также о боях в городской черте Марьинки.
Продолжаются бои в районе Серебрянского лесничества. Здесь ситуация для украинских формирований складывается не лучшим образом. Так, российским военным удалось отразить пять атак бронированных групп. В бой опять бросали личный состав 5-й бригады национальной гвардии Украины, 42-й и 67-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
Но в результате действий российских войск до 80 боевиков противника были уничтожены из стрелкового оружия и артиллерии. Кроме того, российские военные предотвратили попытку ВСУ перебросить дополнительные резервы на данное направление. Боевиков ВСУ уничтожили артиллерийским огнем.