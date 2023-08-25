СК РФ: На месте крушения самолета Евгения Пригожина обнаружены тела всех погибших и бортовые самописцы

В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы

В Тверской области, на месте падения самолета, обнаружены 10 тел погибших членов экипажа и пассажиров. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Как утверждают в СКР, в настоящее время проводятся молекулярно-генетические экспертизы для идентификации останков.- подчеркнули в СК РФ.Кроме того, стало известно, что следственными органами были обнаружены и изъяты бортовые самописцы самолета. Сейчас эксперты будут изучать детали произошедшего. Следствию предстоит установить, что же стало причиной падения самолета, в котором летели куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его заместитель Валерий Чекалов, командир ЧВК Дмитрий Уткин и их охрана.Напомним, что самолет с руководителями ЧВК «Вагнер» упал вечером 23 августа в Тверской области. Одной из рассматриваемых версий остается террористический акт, не исключено, что на борту самолета сработало взрывное устройство.Однако окончательный вердикт вынесет расследование данного происшествия, к которому подключена внушительная группа специалистов из правоохранительных органов и спецслужб. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что после завершения расследования его результаты будут опубликованы, и тогда уже можно будет официально говорить о том, что послужило причиной авиакатастрофы.