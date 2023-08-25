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СК РФ: На месте крушения самолета Евгения Пригожина обнаружены тела всех погибших и бортовые самописцы

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СК РФ: На месте крушения самолета Евгения Пригожина обнаружены тела всех погибших и бортовые самописцы

В Тверской области, на месте падения самолета, обнаружены 10 тел погибших членов экипажа и пассажиров. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. Как утверждают в СКР, в настоящее время проводятся молекулярно-генетические экспертизы для идентификации останков.


В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы

- подчеркнули в СК РФ.

Кроме того, стало известно, что следственными органами были обнаружены и изъяты бортовые самописцы самолета. Сейчас эксперты будут изучать детали произошедшего. Следствию предстоит установить, что же стало причиной падения самолета, в котором летели куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его заместитель Валерий Чекалов, командир ЧВК Дмитрий Уткин и их охрана.

Напомним, что самолет с руководителями ЧВК «Вагнер» упал вечером 23 августа в Тверской области. Одной из рассматриваемых версий остается террористический акт, не исключено, что на борту самолета сработало взрывное устройство.

Однако окончательный вердикт вынесет расследование данного происшествия, к которому подключена внушительная группа специалистов из правоохранительных органов и спецслужб. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что после завершения расследования его результаты будут опубликованы, и тогда уже можно будет официально говорить о том, что послужило причиной авиакатастрофы.
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8 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:05
    0
    Дай Бог, что бы расследование не растянулось по времени на месяцы или годы. И что бы результаты опубликовали с объяснением, как эксперты к выводам пришли.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 20:13
      +3
      Цитата: Fangaro
      И что бы результаты опубликовали с объяснением, как эксперты к выводам пришли.

      Экспертизы естественно не опубликуют- а это единственный документ из которого видно как эксперты к выводам пришли.
      Цитата: Fangaro
      Дай Бог, что бы расследование не растянулось по времени на месяцы или годы

      Из опыта прошлых авиакатастроф - примерно год....
  2. Наган
    Наган Сегодня, 20:21
    +1
    Даже если найдут остатки взрывного устройства, на них личной подписи того, кто устанавливал, не будет, а тем более подписи отдавшего приказ установить.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:35
      0
      Цитата: Наган
      не будет, а тем более подписи отдавшего приказ установить.

      Но где установили взрывное устройство ( или два) и без подписи ясно.
  3. Million
    Million Сегодня, 20:24
    -1
    Расследование даст результат тот,который нужен,а не какой есть на самом деле.
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 20:33
      0
      Расследование даст результат тот,который нужен,а не какой есть на самом деле.

      Перед экспертом ставят вопросы, он на них отвечает. У него есть три волшебных буквы ,- НПВ. Ну многие поймут...
  4. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 20:27
    0
    Однако окончательный вердикт вынесет расследование данного происшествия, к которому подключена внушительная группа специалистов из правоохранительных органов и спецслужб.

    А это происшествие следственные органы будут как-то комментировать?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:27
    -1
    Сто пудов что "нужный "результат расследования уже готов,виновны будут кто угодно кроме настоящих виновных!У нас вечно есть назначенные "крайние " и никогда не отыскать действительно виноватого....