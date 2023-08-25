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Американский эксперт: Украина может потерять контроль над Купянском и Харьковом

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Американский эксперт: Украина может потерять контроль над Купянском и Харьковом

Киев может утратить контроль над Харьковской областью из-за неспособности украинской армии продолжать держать оборону. Об этом заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.


В эфире Dialogue works Риттер отметил, что Россия не только успешно отражает атаки ВСУ, но и на ряде участков фронта переходит в наступление. Российские войска уверенно продвигаются в направлении города Купянск в Харьковской области, угрожая взять не только его, но и областной центр - Харьков.

По мнению бывшего американского разведчика, украинской армии вряд ли удастся перехватить инициативу на поле боя, а поражение ВСУ уже становится неизбежным. Изменить ситуацию на фронтах в пользу Украины не смогут изменить даже дополнительные поставки западной военной техники.

Армейские подразделения, которая проходили подготовку на Западе и снабжены вооружениями НАТОвского образца, практически уничтожены, так и не сумев достичь заявленных целей наступления ВСУ, добавил экс-разведчик.

Наступление российской армии на Купянском направлении активизировалось в середине августа. Штурмовым отрядам Западной группировки российских войск удалось улучшить положение на переднем крае на этом участке фронта. В настоящее время российская армия почти вплотную приблизилась к Купянску.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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4 комментария
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 20:25
    +2
    Киев может утратить контроль над Харьковской областью из-за неспособности украинской армии продолжать держать оборону.

    Да скорей бы!
    Но, с учётом сохранения наших бойцов.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:30
      +1
      Не может, а должна. И не только над этой территорией. На запад господа кровавые, на запад, там ваше место.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:38
        0
        Цитата: Mitos
        Не может, а должна. И не только над этой территорией. На запад господа кровавые, на запад, там ваше место.

        Да. Этих сбесившихся отморозков уничтожать, либо за решетку, иначе будут пакостить.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:33
    0
    "Выпускайте Берлагу"!(с)..То бишь Скотта Риттера..Господи,какая неумная пропаганда..