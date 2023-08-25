Киев может утратить контроль над Харьковской областью из-за неспособности украинской армии продолжать держать оборону. Об этом заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.В эфире Dialogue works Риттер отметил, что Россия не только успешно отражает атаки ВСУ, но и на ряде участков фронта переходит в наступление. Российские войска уверенно продвигаются в направлении города Купянск в Харьковской области, угрожая взять не только его, но и областной центр - Харьков.По мнению бывшего американского разведчика, украинской армии вряд ли удастся перехватить инициативу на поле боя, а поражение ВСУ уже становится неизбежным. Изменить ситуацию на фронтах в пользу Украины не смогут изменить даже дополнительные поставки западной военной техники.Армейские подразделения, которая проходили подготовку на Западе и снабжены вооружениями НАТОвского образца, практически уничтожены, так и не сумев достичь заявленных целей наступления ВСУ, добавил экс-разведчик.Наступление российской армии на Купянском направлении активизировалось в середине августа. Штурмовым отрядам Западной группировки российских войск удалось улучшить положение на переднем крае на этом участке фронта. В настоящее время российская армия почти вплотную приблизилась к Купянску.