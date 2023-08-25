Власти Белоруссии обвинили Литву в транспортном коллапсе на границе двух государств

Литва создала препятствия с пропуском автомобилей через белорусско-литовскую границу, что привело к коллапсу на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Республики Белоруссии.По утверждению Минска, к 18.00 на въезде в Литву была зафиксирована очередь из сотен легковых автомобилей. Оформления литовскими пограничниками ожидает более 600 автомобилей. Судя по всему, литовская пограничная охрана целенаправленно создала такую ситуацию.В Госпогранкомитете Белоруссии утверждают, что литовские пограничники специально затормаживают процесс пропуска через границу. Ранее два пункта пропуска и так были закрыты. Хотя литовские власти сообщали, что перенаправят сотрудников с закрытых пунктов на работающие, на темпах пропуска автомобилей через границу это никак не отразилось. Кроме того, Вильнюс не предпринимает какие-либо меры для предотвращения сложившейся на границе ситуации, жалуются в белорусской пограничной охране.Ранее польская пограничная стража обвинила Белоруссию в том, что она якобы специально направляет к польско-белорусской границе мигрантов из Африки и Азии, которые пытаются прорваться на территорию Польши.Эти мигранты, утверждают польские пограничники, якобы ведут себя агрессивно и пытаются бросать камни, палки и другие предметы в сотрудников польских силовых ведомств. Из-за мигрантов Варшава была вынуждена усилить охрану своей границы с Белоруссией, направив туда не только полицейских, но и военных.