Власти Белоруссии обвинили Литву в транспортном коллапсе на границе двух государств

Литва создала препятствия с пропуском автомобилей через белорусско-литовскую границу, что привело к коллапсу на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Республики Белоруссии.
По утверждению Минска, к 18.00 на въезде в Литву была зафиксирована очередь из сотен легковых автомобилей. Оформления литовскими пограничниками ожидает более 600 автомобилей. Судя по всему, литовская пограничная охрана целенаправленно создала такую ситуацию.
В Госпогранкомитете Белоруссии утверждают, что литовские пограничники специально затормаживают процесс пропуска через границу. Ранее два пункта пропуска и так были закрыты. Хотя литовские власти сообщали, что перенаправят сотрудников с закрытых пунктов на работающие, на темпах пропуска автомобилей через границу это никак не отразилось. Кроме того, Вильнюс не предпринимает какие-либо меры для предотвращения сложившейся на границе ситуации, жалуются в белорусской пограничной охране.
Ранее польская пограничная стража обвинила Белоруссию в том, что она якобы специально направляет к польско-белорусской границе мигрантов из Африки и Азии, которые пытаются прорваться на территорию Польши.
Эти мигранты, утверждают польские пограничники, якобы ведут себя агрессивно и пытаются бросать камни, палки и другие предметы в сотрудников польских силовых ведомств. Из-за мигрантов Варшава была вынуждена усилить охрану своей границы с Белоруссией, направив туда не только полицейских, но и военных.