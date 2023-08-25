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Власти Белоруссии обвинили Литву в транспортном коллапсе на границе двух государств

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Власти Белоруссии обвинили Литву в транспортном коллапсе на границе двух государств

Литва создала препятствия с пропуском автомобилей через белорусско-литовскую границу, что привело к коллапсу на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Республики Белоруссии.


По утверждению Минска, к 18.00 на въезде в Литву была зафиксирована очередь из сотен легковых автомобилей. Оформления литовскими пограничниками ожидает более 600 автомобилей. Судя по всему, литовская пограничная охрана целенаправленно создала такую ситуацию.

В Госпогранкомитете Белоруссии утверждают, что литовские пограничники специально затормаживают процесс пропуска через границу. Ранее два пункта пропуска и так были закрыты. Хотя литовские власти сообщали, что перенаправят сотрудников с закрытых пунктов на работающие, на темпах пропуска автомобилей через границу это никак не отразилось. Кроме того, Вильнюс не предпринимает какие-либо меры для предотвращения сложившейся на границе ситуации, жалуются в белорусской пограничной охране.

Ранее польская пограничная стража обвинила Белоруссию в том, что она якобы специально направляет к польско-белорусской границе мигрантов из Африки и Азии, которые пытаются прорваться на территорию Польши.

Эти мигранты, утверждают польские пограничники, якобы ведут себя агрессивно и пытаются бросать камни, палки и другие предметы в сотрудников польских силовых ведомств. Из-за мигрантов Варшава была вынуждена усилить охрану своей границы с Белоруссией, направив туда не только полицейских, но и военных.
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3 комментария
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 20:29
    +2
    к 18.00 на въезде в Литву была зафиксирована очередь из сотен легковых автомобилей.

    Выходит они своих не пускают!?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:31
      0
      Вот тоже подумал.Проблемы для белорусских змагаров,да и литовсаих челноков,покупающих все ,что дешевле в Белоруссии
    2. JD1979
      JD1979 Сегодня, 20:40
      0
      Цитата: Ясная
      Выходит они своих не пускают!?

      Если бы своих не пускали, не возмущались бы, а так план по контрабанде сигарет видать горит.