Итак, противник дошёл до первой линии обороны российской армии на Запорожском (Ореховском) направлении. Для этого ему понадобилось больше двух с половиной месяцев. Всё это время вооружённые силы Украины, в составе которых уже тысячи иностранных наёмников, рыскали по предполью, неся значительные потери в живой силе и военной технике, включая танки и БМП, поставленные странами НАТО.
В связи с подходом украинской армии к первой линии обороны в районе Работино посыпать голову пеплом? Точно не вариант.
Здесь стоит опираться на факты. А факты состоят в том, что в процессе подхода к первой линии российской обороны в районе Работино (даже не прорыва) противник потерял не только все те свои подразделения, которые были подготовлены непосредственно для контрнаступления, но и значительную часть своих стратегических резервов, которые должны были закреплять успех и входить чуть ли не в Крым. Украинское командование в бой бросило 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которая не меньше недели бьётся за населённый пункт, численность населения которого на 24 февраля 2022 года составляла менее 300 человек. Бригада уже лишилась как минимум половины личного состава.
Общие потери с начала контрнаступления только на Запорожском направлении у противника оцениваются в 30-33 тысячи человек.
Если руководствоваться математическими принципами, то для того чтобы подойти ко второй линии обороны российских войск севернее Токмака (район Чистополье-Новое), придётся положить ещё как минимум 7 бригад и более 500 танков, и это ЕСЛИ будет прорвана первая линия. И ещё это притом, что взятые под контроль территории предполья (от севера Работино до Малой Токмачки) нужно ещё удержать, оборонять, пытаться выстраивать собственную линию обороны.
И киевский режим готов нести и такие потери. Именно для этого фактически объявлена новая волна мобилизации. Сегодня ставленник режима в Харьковской области заявил о содействии органам комплектования (военкоматам) в проведении нового этапа мобилизационных мероприятий. По сути, это тот самый случай, когда ради 5-6 км продвижения грести готовы всех и всех же готовы положить ради политических амбиций удерживающего власть прозападного деструктивного режима и ради похвалы и новых подачек от спонсоров.