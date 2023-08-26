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Беспилотник самолётного типа был сбит в Истринском районе на подлёте к Москве

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Беспилотник самолётного типа был сбит в Истринском районе на подлёте к Москве

Очередную попытку беспилотной атаки российской столицы предприняли войска киевского режима. Ранее представители Киева прямо заявляли, что такие атаки нацелены не столько на какие-то конкретные объекты (причём слово «военные» вообще не прозвучало), сколько на то, чтобы посеять панику у россиян. То есть, всё в духе террористических организаций. Одной из целью в последние недели становились башни комплекса Москва-сити.


В ночь на 26 августа украинский беспилотник был сбит над Истринским районом Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин:

Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего.

Появление беспилотника неподалёку от Москвы вновь привело к необходимости ввода плана «Ковёр», заключающегося в полном запрете на приём и отправку рейсов из ближайших аэропортов. К настоящему моменту работа московских аэропортов восстанавливается.

По последним данным, беспилотник, который был сбит на подлёте к российской столице, относился к самолётному типу. В последнее время именно такие дроны украинский режим использует в попытках атаковать российские города, включая столичный регион.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:46
    +2
    Ладно,похоже это дело уже привычное,к сожалению.А вот другое.В Житомирской области столкнулись два укролетака МИГ29
    1. Msi
      Msi Сегодня, 07:01
      0
      .В Житомирской области столкнулись два укролетака МИГ29
      кому на счёт записывать? Не Геранькам случайно?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:39
        0
        Старый горбачевский анекдот.Два зайца разогнались и...лобовое...Сидят и размышляют..Вот ведь,ускорится ускорились,но не перестроились...
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:01
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      .В Житомирской области столкнулись два укролетака МИГ29

      Самоликвидация , советские МИГи не синхронизируется с кастрюлеголовыми. Сейчас один из их летчиков рассказывает бандере, как он фоткался на Ф-16 и грозил нам ослепительными перемогами.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:04
        +1
        Цитата: Ясная
        рассказывает бандере, как он фоткался на Ф-16 и грозил нам ослепительными перемогами.

        Похоже, ослепли они раньше перемоги.
        hi
  2. Грац
    Грац Сегодня, 06:53
    +3
    все до раза и они сообразят ударить там где слабая защита, а не биться лбом в защиту столицы.
    И вот тогда с гаранта народ будет спрашивать почему он не наказывает этих упырей .

    Да разнесите вы уже наконец там пару кварталов в Киеве, можно к примеру начать с посольского с посольством США.
    Соплежуйство одно, власть хочет не запачкать ручонок, не получится остаться в белых перчатках этого никто не оценит, тем более на Западе.
    Бесит прям не знаю как
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:58
      0
      Бится лбом в защиту столицы?Да как бы в самый центр прилетало не раз.Два раза в Москву-Сити
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:00
      0
      Цитата: Грац
      Да разнесите вы уже наконец там пару кварталов в Киеве, можно к примеру начать с посольского с посольством США.

      Желательно начать с Банковой. Там и Рада, и все министерства, а если соседние дома заденет, так там в "сталинках" именно элита расселилась.
  3. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 07:16
    0
    Киев сообщил об успешной атаке на Крымскую бригаду.
    По данным украинских СМИ, украинская спецслужба СБУ и вооруженные силы Киева атаковали с помощью беспилотников военные позиции на аннексированном Россией черноморском полуострове Крым. Есть десятки погибших и раненых, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники в СБУ. Также была опубликована фотография клубов дыма. Сообщается, что 126-я бригада Черноморского флота России подверглась нападению в поселке Перевальное, недалеко от столицы Крыма Симферополя.
    Верна ли эта информация?
    Был в западных СМИ 30 минут.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    0
    Попытка не первая и к сожалению не последняя, поэтому ПВО день и ночь на боевом посту. А вот за налеты на Москву и др. российские города действительно нужно было давно снести несколько административных зданий в Киеве и коттеджный поселок для местной элиты.