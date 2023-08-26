Беспилотник самолётного типа был сбит в Истринском районе на подлёте к Москве

Очередную попытку беспилотной атаки российской столицы предприняли войска киевского режима. Ранее представители Киева прямо заявляли, что такие атаки нацелены не столько на какие-то конкретные объекты (причём слово «военные» вообще не прозвучало), сколько на то, чтобы посеять панику у россиян. То есть, всё в духе террористических организаций. Одной из целью в последние недели становились башни комплекса Москва-сити.
В ночь на 26 августа украинский беспилотник был сбит над Истринским районом Подмосковья. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин:
Сегодня ночью силами ПВО на подлёте к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшедшего.
Появление беспилотника неподалёку от Москвы вновь привело к необходимости ввода плана «Ковёр», заключающегося в полном запрете на приём и отправку рейсов из ближайших аэропортов. К настоящему моменту работа московских аэропортов восстанавливается.
По последним данным, беспилотник, который был сбит на подлёте к российской столице, относился к самолётному типу. В последнее время именно такие дроны украинский режим использует в попытках атаковать российские города, включая столичный регион.