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ВС ВСУ потеряли одного из наиболее опытных и медийных лётчиков при столкновении двух истребителей МиГ-29 над Житомирской областью

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ВС ВСУ потеряли одного из наиболее опытных и медийных лётчиков при столкновении двух истребителей МиГ-29 над Житомирской областью

Подтверждается факт небоевой потери ВС ВСУ сразу двух своих истребителей. Речь идёт о самолётах МиГ-29, которые выполняли полёты над Житомирской областью.


По сообщениям медиа, самолёты столкнулись в воздухе, в результате чего лётчики погибли. Среди погибших в результате этой авиакатастрофы – один из самых опытных и медийных лётчиков Воздушных сил ВСУ. Речь идёт о лётчике, который использовал ник (позывной) «Джус Файтер» (Juice_Fighter).

Несколько месяцев назад «Джус» в интервью западным СМИ сетовал на нехватку у Украины истребителей, а также на то, что Россия значительно превосходит Украину в наличии систем радиоэлектронной борьбы. Также он жаловался на «старый истребитель».



Тем временем появляются некоторые подробности авиакатастрофы. Сообщается, что один из самолётов зацепил хвостовое оперение другого при выполнении полёта. Но о том, что полёт носил тренировочный характер, не говорится. Вполне возможно, что самолёты поднимались в воздух для патрулирования. А столкновение произошло через несколько минут после того, как по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за поднявшегося с аэродрома в Белоруссии носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал». Видимо, «не поделили» небо в попытках «обнаружить и сбить» «Кинжал», хотя о пусках этих ракет в день столкновения украинских МиГов не сообщалось.

О личности другого самоликвидировавшегося украинского лётчика пока не сообщается.
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13 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:09
    +5
    Последышам Эриха Хартмана не место в русском небе; только в земле.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:10
    +4
    самолёты столкнулись в воздухе, в результате чего лётчики погибли
    Вот и наших ракет не нужно было тратить, сами обнулились. И распиаренный «Джус Файтер» (Juice_Fighter) отлетался. Теперь остается его шлем с надписью на английском поместить в музей, чтобы показывать еще не совсем оперившимся бандеровцам школьного возраста для укрепления их духа. Чем больше пиарятся, тем быстрее заканчиваются. Так было и с тем кто отучился в Сша и которого сбили при первом боевом вылете.
  3. НИКНН
    НИКНН Сегодня, 07:11
    -1
    один из самых опытных и медийных лётчиков Воздушных сил ВСУ.
    Медийных да, но вот не сходится, с опытом, раз так случилось. хотя в любом случае гибель людей радости не доставляет :(
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:38
      +1
      Цитата: НИКНН
      один из самых опытных и медийных лётчиков Воздушных сил ВСУ.
      Медийных да, но вот не сходится, с опытом, раз так случилось. хотя в любом случае гибель людей радости не доставляет :(

      А, чего же не радоваться, если теперь гибели людей от этих отморозков (земля им стекловатой) не будет.
  4. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:19
    +3
    У медийного летчика какой-то странный позывной был,если не сказать хуже,это наименование жидкости,120мл,производитель США,Juice Fighter
    Короче,д....ов,набрали.
  5. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:19
    +1
    Цитата: rotmistr60
    самолёты столкнулись в воздухе, в результате чего лётчики погибли
    Вот и наших ракет не нужно было тратить, сами обнулились. И распиаренный «Джус Файтер» (Juice_Fighter) отлетался. Теперь остается его шлем с надписью на английском поместить в музей, чтобы показывать еще не совсем оперившимся бандеровцам школьного возраста для укрепления их духа. Чем больше пиарятся, тем быстрее заканчиваются. Так было и с тем кто отучился в Сша и которого сбили при первом боевом вылете.

    Ещё хероя вручит наркоша)
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:42
      0
      Цитата: Дмитрий Трухтанов
      Цитата: rotmistr60
      самолёты столкнулись в воздухе, в результате чего лётчики погибли
      Вот и наших ракет не нужно было тратить, сами обнулились. И распиаренный «Джус Файтер» (Juice_Fighter) отлетался. Теперь остается его шлем с надписью на английском поместить в музей, чтобы показывать еще не совсем оперившимся бандеровцам школьного возраста для укрепления их духа. Чем больше пиарятся, тем быстрее заканчиваются. Так было и с тем кто отучился в Сша и которого сбили при первом боевом вылете.

      Ещё хероя вручит наркоша)

      Я, даже не против если за этот "бой" их наградят две противоборствующие стороны winked
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:20
    +3
    ОтДЖУсился, бедняга… Да и ладно.. Даже псевдоним себе нормальный не смог выбрать.
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:23
    +2
    Утро начинается с отличной новости!!!Побольше бы свиноголовых к бендере!!!
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:28
    +3
    Подумаешь собственные аппараты угробили. Они свою ""самостийную" неньку" своими руками гробят за ради заморских денюжек. Подлый народ, дети рынка.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 07:47
      0
      Цитата: Пленник
      Подлый народ, дети рынка.

      Вот подлость и рынок им вернулись бумерангом. И в их "уставе" прощения нет, как в истинном православии.
  9. alekc75
    alekc75 Сегодня, 07:30
    +1
    Цитата: НИКНН
    один из самых опытных и медийных лётчиков Воздушных сил ВСУ.
    Медийных да, но вот не сходится, с опытом, раз так случилось. хотя в любом случае гибель людей радости не доставляет :(
    где ты видел людей?это не люди-фашисты 21 века!
  10. Eug
    Eug Сегодня, 07:33
    0
    Вспоминается эпизод воинской службы, когда в 1988 ведомый снес плоскостью радиопрозрачный обтекатель ведущему, и это на МиГ-25 ПДС... Слава Богу, тогда оба остались целы и благополучно сели.