ВС ВСУ потеряли одного из наиболее опытных и медийных лётчиков при столкновении двух истребителей МиГ-29 над Житомирской областью

Подтверждается факт небоевой потери ВС ВСУ сразу двух своих истребителей. Речь идёт о самолётах МиГ-29, которые выполняли полёты над Житомирской областью.По сообщениям медиа, самолёты столкнулись в воздухе, в результате чего лётчики погибли. Среди погибших в результате этой авиакатастрофы – один из самых опытных и медийных лётчиков Воздушных сил ВСУ. Речь идёт о лётчике, который использовал ник (позывной) «Джус Файтер» (Juice_Fighter).Несколько месяцев назад «Джус» в интервью западным СМИ сетовал на нехватку у Украины истребителей, а также на то, что Россия значительно превосходит Украину в наличии систем радиоэлектронной борьбы. Также он жаловался на «старый истребитель».Тем временем появляются некоторые подробности авиакатастрофы. Сообщается, что один из самолётов зацепил хвостовое оперение другого при выполнении полёта. Но о том, что полёт носил тренировочный характер, не говорится. Вполне возможно, что самолёты поднимались в воздух для патрулирования. А столкновение произошло через несколько минут после того, как по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за поднявшегося с аэродрома в Белоруссии носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал». Видимо, «не поделили» небо в попытках «обнаружить и сбить» «Кинжал», хотя о пусках этих ракет в день столкновения украинских МиГов не сообщалось.О личности другого самоликвидировавшегося украинского лётчика пока не сообщается.