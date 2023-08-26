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Лишнее доказательство крупных потерь ВСУ: секретарь СНБО Украины заявил о планах на «дополнительный призыв»

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Лишнее доказательство крупных потерь ВСУ: секретарь СНБО Украины заявил о планах на «дополнительный призыв»

Факт того, что в ходе длящегося уже больше 2,5 месяцев контрнаступления армия Украины несёт значительные потери, косвенно подтверждается самим киевским режимом. Не достигнув к настоящему моменту заявленных ранее целей по выходу на границы Крыма, потеряв десятки тысяч военнослужащих, украинское командование запрашивает у политического руководства Украины новое «пушечное мясо».


Так, секретарь СНБО Данилов заявил о том, что на Украине планируется «дополнительный призыв». По словам Данилова, он будет проводиться «в рамках требований закона о мобилизации». Этот документ был принят 24 февраля 2022 года, однако к настоящему моменту многократно нарушался, в том числе и мобилизацией инвалидов из других украинцев из тех, кого по закону мобилизовать не имели права.

Ранее в Харькове местные власти заявили о новой мобилизационной волне, добавив, что будут содействовать сотрудникам территориальных центром комплектования и «социальной защиты» (такое витиеватое название с некоторых пор у военкоматов на Украине). Собираются брать всех, кого смогут.

Новые мобилизационные действия подтверждают не только крупные потери ВСУ в ходе контрнаступления, но и желание Киева продемонстрировать западным спонсорам вооружённого конфликта, что у них есть людской ресурс, который они готовы бросить на фронт под обещание Западом финансов и новых партий оружия. Запад внимательно наблюдает за происходящим, и в США вполне не против того, чтобы Киев мобилизовал и бросил в бой хоть всё своё население.
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6 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 07:28
    0
    А, чего же не играть в мобилизацию, если по утверждению Данилки она проходит прекрасно (уже с оружием на перевес)
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:30
    +1
    В добрый путь, хлопцы, в добрый путь...
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:32
    0
    Сынулю из Майми вытягивать тоже будешь? Пора бы и ему ласты склеить за укрейн .
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:33
    0
    Данилов заявил о том, что на Украине планируется «дополнительный призыв».
    После того, как Зеленский заявил, что "командование и бойцы" просят провести дополнительную мобилизацию. Хотя мобилизация на Украине давно перешла в стадию перманентной.
    в США вполне не против того, чтобы Киев мобилизовал и бросил в бой хоть всё своё население.
    Американские военные и политики явно не против такого развития событий. Они считают чем больше украинцев будет брошено в "мясорубку" тем больше шансов увеличения потерь и с российской стороны. Воевать чужими руками да еще с такой интенсивностью - разве не об этом мечтали в Сша.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:36
    +1
    На месте нашего политеческого руководства я бы откинул ложный стыд и отдал приказ ВКС об уничтожении мобилизационного потенциала Украины, чтобы они не не имели возможность прийти на фронт убивать наших солдат.
  6. tabex
    tabex Сегодня, 07:44
    -1
    У нас тоже не маленькие потери к сожалению.