Факт того, что в ходе длящегося уже больше 2,5 месяцев контрнаступления армия Украины несёт значительные потери, косвенно подтверждается самим киевским режимом. Не достигнув к настоящему моменту заявленных ранее целей по выходу на границы Крыма, потеряв десятки тысяч военнослужащих, украинское командование запрашивает у политического руководства Украины новое «пушечное мясо».
Так, секретарь СНБО Данилов заявил о том, что на Украине планируется «дополнительный призыв». По словам Данилова, он будет проводиться «в рамках требований закона о мобилизации». Этот документ был принят 24 февраля 2022 года, однако к настоящему моменту многократно нарушался, в том числе и мобилизацией инвалидов из других украинцев из тех, кого по закону мобилизовать не имели права.
Ранее в Харькове местные власти заявили о новой мобилизационной волне, добавив, что будут содействовать сотрудникам территориальных центром комплектования и «социальной защиты» (такое витиеватое название с некоторых пор у военкоматов на Украине). Собираются брать всех, кого смогут.
Новые мобилизационные действия подтверждают не только крупные потери ВСУ в ходе контрнаступления, но и желание Киева продемонстрировать западным спонсорам вооружённого конфликта, что у них есть людской ресурс, который они готовы бросить на фронт под обещание Западом финансов и новых партий оружия. Запад внимательно наблюдает за происходящим, и в США вполне не против того, чтобы Киев мобилизовал и бросил в бой хоть всё своё население.