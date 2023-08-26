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Американское издание, рассуждая о факторе ядерной угрозы от КНДР, надеется, что Северную Корею «усмирит» Китай

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Американское издание, рассуждая о факторе ядерной угрозы от КНДР, надеется, что Северную Корею «усмирит» Китай

В последнее время США демонстрируют стремление к консолидации своих союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и прежде всего – в Восточной Азии. Об этом пишет ресурс 19fortyfive, анализируя итоги недавно состоявшегося трехстороннего саммита. В мероприятии, напомним, участвовали президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида.


Япония и Южная Корея являются ключевыми, давними и наиболее мощными союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На прошедшем в августе трехстороннем саммите основное внимание уделялось противодействию военным угрозам в Восточной Азии. Основными источниками угроз, разумеется, называются Россия, Китай и Северная Корея.

Американская пресса пишет о начале «новой эры трехстороннего партнерства». Это «партнерство», по утверждению США, необходимо для противостояния растущей ядерной угрозе. Россия модернизирует свои ядерные силы, уверяет американская пресса, Китай тоже совершенствует свой ядерный потенциал, а Северная Корея занята дальнейшей реализацией своей ядерной программы. Для Южной Кореи политика КНДР якобы представляет собой «экзистенциальную» угрозу, пишет американское издание.

По уверениям Пентагона, уже сейчас КНДР может создать от 50 до 150 ядерных ракет. Материалы для их изготовления Пхеньян приобрел в России, утверждает американская пресса. Издание пишет, что КНДР не могла бы обойтись без российских технологий при создании твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Шасси для пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет Северная Корея импортировала из Китая, пишет американское издание.

В США обеспокоены угрозами и КНДР, и России применить ядерное оружие. Но обе страны вынуждены напоминать о своих возможностях лишь в целях самозащиты от подлинного источника агрессии, коим сегодня выступает «коллективный Запад», к которому идеологически и политически принадлежат и «восточные» Япония и Республика Корея.

Американское издание задается вопросом, как в случае обострения ситуации на Корейском полуострове США могут ответить Северной Корее? Ведь любая агрессия будет означать ядерные удары по Южной Корее и, вероятно, по самим США. Это будет стоить миллионы человеческих жизней и корейцев, и американцев. В итоге статья заканчивается странной для американцев надеждой на Китай, что, мол, «более благоразумный» Пекин в случае чего сам усмирит Северную Корею, так как ее ядерный потенциал якобы представляет угрозу и его интересам.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stefan Krasowski
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5 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:11
    +6
    А зачем это Китаю: враг должен боятся, да и вообще это из серии: Председатель Си запретил Путину применять ТЯО на Украине.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 09:19
      +1
      Из-за тяжести санкций и международного положения КНДР не считает себя обремененной какими-то международными обязательствами в плане ядерного оружия. В том числе о не размещении ядерного оружия в космосе. По этой причине космическая программа КНДР вызывает дикий ужас в США и у их союзников. Я думаю, все понимают, что такое бомба на орбите над США. Меч над головой. По этой причине, прогнозирую, довольно скорый выход из изоляции КНДР.
  2. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 08:18
    +1
    У амеров КНДР как заноза, не смертельно, но постоянно напоминает о себе и не избавиться от неё просто так.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:31
    +1
    Как хорошо что есть безбашенный Ким способный остановить продвижение демократии США в Северную Корею..
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:32
    +1
    недавно состоявшегося трехстороннего саммита
    На котором Байден по привычке забыл кто есть кто пока "голос Бога" по ГГС не подсказал. Не трогайте КНДР, не учите их жить, не угрожайте им и "будет вам счастье".
    В США обеспокоены угрозами и КНДР, и России применить ядерное оружие
    Как КНДР, так и Россия прямо заявляли, что применение ЯО возможно в случае агрессии из вне и ряде др. случаев расписанных в доктрине, а это не считается угрозой, т.к. является предупреждением для бестолковых.