Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Нигера потребовали от послов Нигерии и Германии покинуть территорию страны

14
Власти Нигера потребовали от послов Нигерии и Германии покинуть территорию страны

Новое правительство Нигера требует, чтобы послы Нигерии и Германии покинули страну. Об этом сообщает AFP со ссылкой на письмо нигерского министерства иностранных дел.


В заявлении дипломатического ведомства утверждается, что в течение 48 часов немецкий и нигерийский послы должны уехать из страны. Ранее аналогичное предписание получил посол Франции в Нигере. По утверждению властей страны, к таким мерам их вынудили недружественные шаги со стороны указанных государств.

В ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот под антизападными и антиколониальными лозунгами. Прозападный президент Мохаммед Базум был свергнут. К власти пришел Национальный совет по защите Отечества, который первым делом заявил о необходимости вывода иностранных войск с территории страны, прекращения поставок урана и золота во Францию.

Требования к послу Нигерии понятны – эта крупнейшая страна Западной Африки с самого начала заняла недружественную позицию по отношению к новым властям Нигера. Являясь «ядром» ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), Нигерия «продавливает» вооруженное вторжение в соседний Нигер, и в случае его начала именно нигерийской армии как самой многочисленной и относительно боеспособной, предстоит играть в этом вторжении ключевую роль.

Посол Германии попал в данный список потому, что Берлин, как и Париж, тоже занимает недружественную позицию по отношению к Нигеру и причастен к расхищению национальных богатств этого африканского государства. Ранее Германия приостановила финансовую помощь Нигеру.
Использованы фотографии:
Wikipedia / TECH. SGT. H. H. DEFFNER
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:12
    0
    А что про аналогичное письмо счасья американскому послу умолчали?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:15
      +1
      Цитата: evgen1221
      А что про аналогичное письмо счасья американскому послу умолчали?

      Так может он еще раньше "убыл" самостоятельно, пока не "попросили"?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:24
      +6
      Посольство США это штаб контреволюции в любой стране, не хотите переворота убирайте его из страны.
  2. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 08:16
    +1
    Посол Германии попал в данный список потому, что Берлин, как и Париж, тоже занимает недружественную позицию по отношению к Нигеру и причастен к расхищению национальных богатств


    Лихо! И без всяческих "озабоченностей" и "сигналов".
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:02
      +1
      Цитата: samarin1969
      Лихо! И без всяческих "озабоченностей" и "сигналов"

      Подача понятна, тем более - после "пятницы вечера". Итак:

      - из статьи неясно, относится ли высылка ко всем дипломатам, или только к послам персонально
      - но, исходя из "к таким мерам их вынудили недружественные шаги со стороны указанных государств" (статья), речь, скорее, о полном разрыве дипотношений
      - такой шаг является "последним дипломатическим шагом перед официальным объявлением войны" (с) интернет
      - Нигер в своем "весе петуха" (бокс, легчайший вес, (англ. bantamweight), 118 фунтов (53,5 кг.)) вполне может позволить себе такие телодвижения - в любом случае, никого из серьезных игроков это сильно не напряжет
      - страны, весящие больше "петуха" (тем более - ядерные), в телодвижениях вынуждены соблюдать осторожность. Мир хрупок, как это ни печально.

      Вроде все понятно, нет? wink
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:19
    -7
    Но в итоге будут продавать уран и золото туда же, других рынков сбыта то нет....
  4. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 08:21
    +1
    Так то к расхищению российских/советских национальных богатств причастных тоже немало. США и вассалы из Европы/Азии хорошо руки погрели.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +4
    Новое правительство Нигера требует, чтобы послы Нигерии и Германии покинули страну.
    Еще забыли упомянуть, что и посла Сша тоже попросили из страны. Франция уже отреагировала на это отказав в требовании и сославшись на незаконность нового правительства. Американцы пока молчат, наверное оценивают обстановку.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:56
      +4
      Франция уже отреагировала на это отказав в требовании и сославшись на незаконность нового правительства.

      Любопытно...а за посла не страшно им.
      Что -то вспомнилась судьба посла Сша в Ливии. Вот нашёл имя - Стивенс. Как таскали его труп без штанов...
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:28
    +2
    Радует что из Нигера выпинывают послов самых русофобских стран.
  7. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:29
    +1
    Я думаю им отключат Western Union и им подобные службы (RIA, MoneyGram) международных переводов которыми пользуются их эмигранты. Так как отключили в Сирию, Россию в Венесуэлы и ещё парочку стран. Навскидку не помню.

    А деньги переводят они постоянно. Курс страшный. Переводят десятки евро, получают тысячи
  8. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:30
    +3
    После переворота нигерцы арестовали министра финансов и дали ему 48 часов под угрозой расстрела вспомнить, куда и по каким схемам девались народные деньги.
    Поэтому новые власти обладают теперь не подозрениями, а точным знанием, кто, что и почему.
    Нашему силуяну 48 часов бы явно не хватило, даже если бы он немедленно принялся все рассказывать, два месяца по минимуму, только про оченбюь крупные суммы.
  9. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 08:32
    -1
    на другом источнике -
    В Нигере опровергли информацию о высылке послов Германии, Нигерии и США.

    кто-то из двух источников - явно лжет.
  10. FeHa3eIIaM
    FeHa3eIIaM Сегодня, 09:37
    -1
    А как быть с этим? Пришедшие к власти в Нигере военные опровергли сообщения СМИ о том, что из страны высылают послов США, Германии и Нигерии.