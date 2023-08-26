Власти Нигера потребовали от послов Нигерии и Германии покинуть территорию страны

Новое правительство Нигера требует, чтобы послы Нигерии и Германии покинули страну. Об этом сообщает AFP со ссылкой на письмо нигерского министерства иностранных дел.В заявлении дипломатического ведомства утверждается, что в течение 48 часов немецкий и нигерийский послы должны уехать из страны. Ранее аналогичное предписание получил посол Франции в Нигере. По утверждению властей страны, к таким мерам их вынудили недружественные шаги со стороны указанных государств.В ночь на 27 июля в Нигере произошел военный переворот под антизападными и антиколониальными лозунгами. Прозападный президент Мохаммед Базум был свергнут. К власти пришел Национальный совет по защите Отечества, который первым делом заявил о необходимости вывода иностранных войск с территории страны, прекращения поставок урана и золота во Францию.Требования к послу Нигерии понятны – эта крупнейшая страна Западной Африки с самого начала заняла недружественную позицию по отношению к новым властям Нигера. Являясь «ядром» ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), Нигерия «продавливает» вооруженное вторжение в соседний Нигер, и в случае его начала именно нигерийской армии как самой многочисленной и относительно боеспособной, предстоит играть в этом вторжении ключевую роль.Посол Германии попал в данный список потому, что Берлин, как и Париж, тоже занимает недружественную позицию по отношению к Нигеру и причастен к расхищению национальных богатств этого африканского государства. Ранее Германия приостановила финансовую помощь Нигеру.