На Донбассе продолжаются не менее ожесточённые бои, чем на Запорожском направлении. Здесь украинские войска, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают совершать попытки контратак на небольших участках фронта.
По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина, на Купянском направлении, находящемся в зоне ответственности группировки, российским силам удалось отразить пять украинских контратак. Якимкин поделился этой информацией в интервью агентству ТАСС.
На Купянском направлении отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады
- сказал представитель пресс-центра группировки.
Кроме того, по словам Якимкина, российские военные заняли три опорных пункта противника. При этом ВСУ потеряли до сорока своих бойцов.
Наземные операции ВС России были поддержаны боевой авиацией, которая нанесла четырнадцать ударов по позициям противника на Купянском направлении.
Отличилась и артиллерия группировки «Запад», уничтожив три артиллерийских орудия М777 (производство США) и два минометных расчета ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило также об уничтожении украинского танка Т-72.