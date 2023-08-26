На Купянском направлении отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады

На Донбассе продолжаются не менее ожесточённые бои, чем на Запорожском направлении. Здесь украинские войска, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают совершать попытки контратак на небольших участках фронта.По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослава Якимкина, на Купянском направлении, находящемся в зоне ответственности группировки, российским силам удалось отразить пять украинских контратак. Якимкин поделился этой информацией в интервью агентству ТАСС - сказал представитель пресс-центра группировки.Кроме того, по словам Якимкина, российские военные заняли три опорных пункта противника. При этом ВСУ потеряли до сорока своих бойцов.Наземные операции ВС России были поддержаны боевой авиацией , которая нанесла четырнадцать ударов по позициям противника на Купянском направлении.Отличилась и артиллерия группировки «Запад», уничтожив три артиллерийских орудия М777 (производство США) и два минометных расчета ВСУ. Ранее Минобороны РФ сообщило также об уничтожении украинского танка Т-72.