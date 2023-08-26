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Американская пресса назвала главной целью атак украинских БПЛА на Россию попытку поднять «боевой дух» украинцев

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Американская пресса назвала главной целью атак украинских БПЛА на Россию попытку поднять «боевой дух» украинцев

ВСУ устраивают атаки беспилотных летательных аппаратов против России из соображений информационного и психологического характера. К такому выводу пришли авторы американского издания The New York Times, анализируя участившиеся атаки украинских беспилотников.


Как утверждают в американском издании, прежде всего Киев хочет поддерживать на должном уровне «боевой дух» украинцев – и военнослужащих ВСУ, и мирного населения. Естественно, никакого реального военного эффекта атаки дронов дать не могут. Но, атакуя российскую территорию, украинский режим демонстрирует свою способность наносить удары по такому большому и мощному противнику.

Кроме того, украинские власти нуждаются в альтернативных информационных поводах медленно идущему контрнаступлению. Явные неудачи на фронте они пытаются затмить ударами БПЛА по российской территории.

Поэтому, считает американское издание, украинский режим продолжит атаковать российскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сейчас для него это едва ли не единственный способ продемонстрировать какие-то «достижения», пусть и весьма спорные, на фоне провала «контрнаступа».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Глава киевского режима заявил, будто бы таким образом украинские формирования отвечают на действия России. Впрочем, в Киеве должны отдавать себе отчет, что такие выходки ВСУ будут встречать лишь еще более мощный ответ в виде ударов по объектам украинской инфраструктуры.
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9 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:57
    +3
    Подобные атаки дронов имели какое-то медийное значение только на первом этапе. А сейчас стали обыденностью, и внимание никто не обращает. Утром читаешь - "сбит дрон самолётного типа под какой-нибудь Истрой" - ну, ну, молодцы. И всё на этом. В новостях где-то мелькнуло после рекламы "Сбермаркет-еды", это максимум.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:07
      +2
      Атаки по гражданским объектам для поднятия духа ВСУ? Ну-ну....
      Впрочем какой дух, так и поднимают....
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 08:57
    +2
    А без атак на Крымский мост и Москву, украинскую инфраструктуру уничтожать не надо что-ли?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:01
    -1
    Цитата: Pharmacist
    В новостях где-то мелькнуло после рекламы "Сбермаркет-еды", это максимум.

    Это что шутка такая ... belay после сбития украинского БПЛА... what Сбермаркет -еды предлагает клиенту доставку пищи.
  4. Msi
    Msi Сегодня, 09:02
    +1
    Как утверждают в американском издании, прежде всего Киев хочет поддерживать на должном уровне «боевой дух» украинцев – и военнослужащих ВСУ, и мирного населения.
    да и без американского издания было понятно в чём суть этих атак.
    Чат рулетка Колхозника иногда смотрю. Так действительно пуканы украинцев иногда от радости взрываются.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:07
    +3
    Для чего это делает Киев и без The New York Times понятно, как и то, что по возможности будет продолжать это делать. А, чтобы такие возможности иссякли, а желания не возникало необходимо реагировать на это еще более жестче и не в рамках запланированных атак, а отдельно, чтобы в Киеве знали, что это прилетело за беспилотник по российскому городу. Мало, что ли объектов двойного назначения и административных зданий для нашего удара в том же Киеве, Львове, Ивано-Франковске... (рассадниках бандеровщины)? На носу осень и стоит опять вспомнить про объекты энергоснабжения и котельные (ТЭЦ) и без "навертывания слез на глаза", что страдать будут люди, которые "в душе возможно поддерживают нас". Это сказка первых месяцев СВО, которая дороговато нам обошлась.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 09:13
      0
      На носу осень и стоит опять вспомнить про объекты энергоснабжения и котельные (ТЭЦ)
      вот...вот куда нужно бить. "Тучные", "вкусные" легко поражаемые "трансформаторы"
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:23
    +1
    Ну прямо поднялся у них, особенно после очередной тысячи закопанных хероев, каждый день.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:26
    +1
    Американская пресса назвала главной целью атак украинских БПЛА на Россию попытку поднять «боевой дух» украинцев

    «Боевой дух» украинцев, как и русских, белорусов, казахов - большинства советских людей был продемонстрирован в годы ВОв.
    «Боевой дух» укронацистов, воюющих с женщинами, детьми и стариками, издевающимися над военнопленными, занимающихся мародёрством, выражается краткой формулой «Н₂S».
    Поднять его можно, произведя ВЯВ небольшой мощности...Меня заинтересовало это:
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