ВСУ устраивают атаки беспилотных летательных аппаратов против России из соображений информационного и психологического характера. К такому выводу пришли авторы американского издания The New York Times, анализируя участившиеся атаки украинских беспилотников.
Как утверждают в американском издании, прежде всего Киев хочет поддерживать на должном уровне «боевой дух» украинцев – и военнослужащих ВСУ, и мирного населения. Естественно, никакого реального военного эффекта атаки дронов дать не могут. Но, атакуя российскую территорию, украинский режим демонстрирует свою способность наносить удары по такому большому и мощному противнику.
Кроме того, украинские власти нуждаются в альтернативных информационных поводах медленно идущему контрнаступлению. Явные неудачи на фронте они пытаются затмить ударами БПЛА по российской территории.
Поэтому, считает американское издание, украинский режим продолжит атаковать российскую территорию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сейчас для него это едва ли не единственный способ продемонстрировать какие-то «достижения», пусть и весьма спорные, на фоне провала «контрнаступа».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Глава киевского режима заявил, будто бы таким образом украинские формирования отвечают на действия России. Впрочем, в Киеве должны отдавать себе отчет, что такие выходки ВСУ будут встречать лишь еще более мощный ответ в виде ударов по объектам украинской инфраструктуры.