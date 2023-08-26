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Президент Южной Осетии призвал власти Грузии приступить к демаркации границы между республиками

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Президент Южной Осетии призвал власти Грузии приступить к демаркации границы между республиками

Власти Грузии должны признать ответственность за нападение на Южную Осетию в 2008 году и заняться демаркацией границы с республикой. Об этом заявил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, который дал комментарий РИА Новости по случаю 15-летия признания Россией независимости республики.


Как отметил Гаглоев, грузинской стороне пора подписать с Южной Осетией специальное соглашение о неприменении силы, а также начать работу по демаркации государственной границы. В то же время, сейчас, отметил президент РЮО, Цхинвал не имеет никаких официальных контактов с Тбилиси. Единственная коммуникация осуществляется в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые с нашей стороны сформулированы четко и озвучивались неоднократно на протяжении долгих лет

- заявил Гаглоев РИА Новости.

Напомним, что Грузия вплоть до настоящего времени не признает Южную Осетию и Абхазию суверенными государствами, что представляет собой потенциальный источник дальнейшего обострения ситуации в регионе. Пока нет соглашения между республиками и отсутствуют любые гарантии ненападения, риск возобновления вооруженных конфликтов в регионе остается очень высоким.

Многое зависит сейчас от позиции грузинского руководства, поскольку в случае прихода к власти более радикальных и прозападных сил Тбилиси может предпринять реванш, даже не столько с целью реально захватить Абхазию и Южную Осетию, сколько с целью создать дополнительные проблемы России на фоне украинского конфликта.
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:14
    +1
    Грузины на это не пойдут,а с нашей стороны в настоящий момент нет резона давить на Грузию.Горячий "привет"из истории,недоделанной пятнадцать лет назад...Как эта нерешительность задолбала..В 2008,2014 годах.Это все аукаться будет еще долго
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 09:40
    +3
    Грузин никто и не спросит, поступит указание с Госдепа и пойдут на обострение. О полноценном суверенитете Грузии пока что речи нет. Шаткое состояние у них... Часть действующих политиков в Грузии не против дружить с Россией, а остальные под каблуком у США. Как в прочем и у остальных бывших республик СССР. Есть в этом и наши не доработки МИД, не хватает более качественной работы с ними!