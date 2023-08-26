Президент Южной Осетии призвал власти Грузии приступить к демаркации границы между республиками

Говорить о перспективах налаживания отношений можно будет только после выполнения условий, которые с нашей стороны сформулированы четко и озвучивались неоднократно на протяжении долгих лет

Власти Грузии должны признать ответственность за нападение на Южную Осетию в 2008 году и заняться демаркацией границы с республикой. Об этом заявил президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев, который дал комментарий РИА Новости по случаю 15-летия признания Россией независимости республики.Как отметил Гаглоев, грузинской стороне пора подписать с Южной Осетией специальное соглашение о неприменении силы, а также начать работу по демаркации государственной границы. В то же время, сейчас, отметил президент РЮО, Цхинвал не имеет никаких официальных контактов с Тбилиси. Единственная коммуникация осуществляется в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.- заявил Гаглоев РИА Новости Напомним, что Грузия вплоть до настоящего времени не признает Южную Осетию и Абхазию суверенными государствами, что представляет собой потенциальный источник дальнейшего обострения ситуации в регионе. Пока нет соглашения между республиками и отсутствуют любые гарантии ненападения, риск возобновления вооруженных конфликтов в регионе остается очень высоким.Многое зависит сейчас от позиции грузинского руководства, поскольку в случае прихода к власти более радикальных и прозападных сил Тбилиси может предпринять реванш, даже не столько с целью реально захватить Абхазию и Южную Осетию, сколько с целью создать дополнительные проблемы России на фоне украинского конфликта.