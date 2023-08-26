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Figaro: В 2024 году Россия сохранит лидерство на зерновом рынке

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Figaro: В 2024 году Россия сохранит лидерство на зерновом рынке

С вовлечением в украинский конфликт одних из крупнейших мировых производителей и поставщиков зерна – России и Украины был риск возникновения мирового продовольственного кризиса. Однако этого удалось избежать, во многом благодаря действиям российской стороны.


С этим же вопросом была связана и зерновая сделка в Чёрном море, из которой Россия вышла. Однако, как отмечает французская газета Figaro, проблемы судоходства в Черном море не помешают России оставаться в лидерах на мировом рынке зерна как в этом году, так и в следующем.

Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах

- пишет французская газета.

При этом, по словам авторов издания, для России «открываются светлые перспективы» благодаря высоким урожаям пшеницы, которые сохраняются второй год подряд.

А в европейской консалтинговой компании Agritel, занимающейся управлением эффективностью на аграрных рынках, отметили, что доминирование Москвы на зерновом рынке «просто необходимо» в сегодняшних реалиях этого рынка.

По данным Figaro, сегодня на Россию приходится 23% мировой торговли пшеницей. Кроме того, российский экспортный потенциал увеличивается, о чем заявили ранее в Минсельхозе США.
Использованы фотографии:
ecfs.msu.ru
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9 комментариев
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:33
    -4
    Да..
    И за это лидерство поднимают цены на хлеб и макаронные изделия в России.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:03
      0
      Цитата: ximkim
      И за это лидерство поднимают цены на хлеб

      По шестнадцать - восемнадцать копеек стоил хлеб. А вчера за полста рублей покупал.
      1. Задира
        Задира Сегодня, 10:34
        0
        По шестнадцать - восемнадцать копеек стоил хлеб. А вчера за полста рублей покупал

        Ничего удивительного. СССР импортировал дешевые сорта зерновых для фуражных целей и при этом экспортировал мясо. Сейчас выдается за великое достижение экспорт сортовой пшеницы (по сути сырье). Ну а дальше по Марксу: "Для достижения 300% прибыли капиталист пойдет на что угодно"
      2. KCA
        KCA Сегодня, 11:03
        0
        Стоил батон от 11 копеек "Студенческий" и до 25 "Нарезной", сейчас да, батон в нарезке модный 55 рублей, но простой батон меньше 30-ти стоит, макароны есть по 150 и выше рублей за пачку, а есть и за 15, причём не фуфло, а первый сорт, а вот в СССР я хорошо помню серые макароны, и только они были, съедобные вполне, но цвет...
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 09:35
    -3
    Кстати.
    ЕС и США могут помочь - пусть введут санкции против аграрии РФ для понижения цен .
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 09:48
      +4
      Если в статье не напутали и доля России действительно составляет 23%, вводить санкции не будут, ещё тихо тихо задний ход включат.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:29
    0
    Воюящая Украина уже собрала 29 млн зерно- бобовых из них 21 млн пшеницы(47,2 ц/га).
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    0
    Цитата: ximkim
    ЕС и США могут помочь - пусть введут санкции против аграрии РФ для понижения цен .
    Так против российского АПК и так было введено предостаточно санкций (поставки техники, семян...) При этом Сша родили документ разрешающий проводить с Россией операции связанные с удобрением и продовольствием. Американцы когда касается непосредственно их интересов к санкциям выборочны.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:19
      0
      rotmistr 60.С американцами вообще дурдом и канадцами тоже.Они снижают последние месяцы производство удобрений где используется газ.Чтобы не было кризиса перепроизводства- для удержания комфортных для них цен.И онлялыывются на Россию.А наши прут не снижая темпов,при равной цене на газ, у нас зарплаты меньше!Американцам и канадцев надо постараться, чтобы удержать мировые цены.Глобализм называется.Весело живём?!