Figaro: В 2024 году Россия сохранит лидерство на зерновом рынке

Россия продолжит доминировать на зерновом рынке в 2023-2024 годах

С вовлечением в украинский конфликт одних из крупнейших мировых производителей и поставщиков зерна – России и Украины был риск возникновения мирового продовольственного кризиса. Однако этого удалось избежать, во многом благодаря действиям российской стороны.С этим же вопросом была связана и зерновая сделка в Чёрном море, из которой Россия вышла. Однако, как отмечает французская газета Figaro, проблемы судоходства в Черном море не помешают России оставаться в лидерах на мировом рынке зерна как в этом году, так и в следующем.- пишет французская газета.При этом, по словам авторов издания, для России «открываются светлые перспективы» благодаря высоким урожаям пшеницы, которые сохраняются второй год подряд.А в европейской консалтинговой компании Agritel, занимающейся управлением эффективностью на аграрных рынках, отметили, что доминирование Москвы на зерновом рынке «просто необходимо» в сегодняшних реалиях этого рынка.По данным Figaro, сегодня на Россию приходится 23% мировой торговли пшеницей. Кроме того, российский экспортный потенциал увеличивается, о чем заявили ранее в Минсельхозе США.