В основные задачи нашей работы входит осуществление выездов для проведения адресных проверок. На одну из таких проверок мы ездили буквально недавно: в результате нами был найден схрон с боеприпасами. Помимо стрелкового оружия этот небольшой склад содержал гранаты Ф-1 и РГД. Однако после того как был проведён тщательный осмотр помещения, там были также обнаружены патроны наряду с военной формой подразделения «Азов»*. Арсенал этот был хорошо замаскирован среди рыболовных сетей. Несмотря на регулярное проведение нами подобных проверок, такой «улов» у нас был первый раз

Военная полиция России продолжает поддерживать безопасность на освобождённых территориях. Об этом сообщил стрелок подразделения этой правоохранительной структуры ВС РФ с позывным Коба. Как уточнил боец, в ходе недавно проведённой военнослужащими адресной проверки они обнаружили схрон с оружием и формой националистического батальнона «Азов»* (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).– поведал российский стрелок.Для справки: военная полиция – правоохранительная структура, входящая в состав ВС России. Она была учреждена в конце 2011 года с целью обеспечения защиты военнослужащих и гражданских лиц, находящихся на военных сборах. Находится данная структура в подчинении Минобороны страны. Военная полиция фактически является видоизменённой военной комендатурой, выполняющей те же задачи.