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Стрелок подразделения военной полиции ВС РФ сообщил об обнаружении схрона с оружием и формой «азовцев» в зоне проведения СВО

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Стрелок подразделения военной полиции ВС РФ сообщил об обнаружении схрона с оружием и формой «азовцев» в зоне проведения СВО

Военная полиция России продолжает поддерживать безопасность на освобождённых территориях. Об этом сообщил стрелок подразделения этой правоохранительной структуры ВС РФ с позывным Коба. Как уточнил боец, в ходе недавно проведённой военнослужащими адресной проверки они обнаружили схрон с оружием и формой националистического батальнона «Азов»* (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

В основные задачи нашей работы входит осуществление выездов для проведения адресных проверок. На одну из таких проверок мы ездили буквально недавно: в результате нами был найден схрон с боеприпасами. Помимо стрелкового оружия этот небольшой склад содержал гранаты Ф-1 и РГД. Однако после того как был проведён тщательный осмотр помещения, там были также обнаружены патроны наряду с военной формой подразделения «Азов»*. Арсенал этот был хорошо замаскирован среди рыболовных сетей. Несмотря на регулярное проведение нами подобных проверок, такой «улов» у нас был первый раз

– поведал российский стрелок.

Для справки: военная полиция – правоохранительная структура, входящая в состав ВС России. Она была учреждена в конце 2011 года с целью обеспечения защиты военнослужащих и гражданских лиц, находящихся на военных сборах. Находится данная структура в подчинении Минобороны страны. Военная полиция фактически является видоизменённой военной комендатурой, выполняющей те же задачи.
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3 комментария
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 09:28
    +1
    Как уточнил боец, в ходе недавно проведённой военнослужащими адресной проверки они обнаружили схрон с оружием и формой националистического батальнона «Азов

    А в сторонку отвести его, так сказать "за сарай" и шлёпнуть. Нельзя? Зачем он нужен? Этот же навозовец ubludок идейный...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:07
      0
      Цитата: Msi
      А в сторонку отвести его, так сказать "за сарай" и шлёпнуть. Нельзя?

      Можно. Только пусть расскажет о всех своих "побратымах", а потом и шлепнуть.
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 10:43
    0
    Стрелок сообщил, что военная полиция поддержиаает безопасность! Вот это новость для нас! Во это, я понимаю, источник важной новости!