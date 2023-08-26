Японская компания после первого этапа сброса воды с АЭС «Фукусима» в океан заявила об «отсутствии вреда для окружающей среды»

Пробы были взяты вокруг повреждённого ядерного комплекса. Исследование проведено в 10 разных местах из вод Тихого океана.

Тест позволяет обнаружить около 10 беккерелей трития на литр, но ни один из образцов не достиг высокого уровня. Концентрация в 40 раз ниже предельно допустимых значений.

Японская пропагандистская машина после первого этапа сброса воды с АЭС «Фукусима» в океан включилась на полную мощность. Задача, которая изначально была негласно поставлена перед японскими СМИ, состояла в том, чтобы со ссылками на всевозможных экспертов и псевдоэкспертов заявлять о якобы полном отсутствии вреда сброшенной с аварийной АЭС воды на окружающую среду. Так и поступают.В японской прессе сообщается, что после «исследований» сбрасываемой в море воды компания TEPCO пришла к выводу о том, что «никаких отклонений проб воды по тритию не обнаружено».Asahi:Пресс-служба TEPCO, на которую ссылается японская пресса, рапортует о том, что «концентрация трития во всех пробах оказалась ниже предельно допустимых значений».Из сообщения:Если концентрация трития в морской воде, собранной в пределах 3 км от АЭС «Фукусима», превысит 700 беккерелей на литр, TEPCO обязалась приостановить сброс и проверить своё оборудование, чтобы определить причину проблем.В общей сложности компания сбросит в Тихий океан около 1,3 млн тонн воды с аварийной АЭС.Причём исследования освещаются исключительно по параметрам трития. О других элементах в загрязнённой воде речи, почему-то, не идёт. Хотя, вполне понятно, почему…Также в пресс-службе TEPCO не рассказывают о том, зачем вообще понадобилось сбрасывать столь огромные объёмы воды в океан, если она «очищена» и если в Японии серьёзный недостаток даже технической воды для промышленных нужд. Для японской пропаганды это неудобный вопрос. Интересно, что никто из так называемых экоактивистов и защитников природы этот вопрос японской компании и правительству не задаёт.