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Японская компания после первого этапа сброса воды с АЭС «Фукусима» в океан заявила об «отсутствии вреда для окружающей среды»

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Японская компания после первого этапа сброса воды с АЭС «Фукусима» в океан заявила об «отсутствии вреда для окружающей среды»

Японская пропагандистская машина после первого этапа сброса воды с АЭС «Фукусима» в океан включилась на полную мощность. Задача, которая изначально была негласно поставлена перед японскими СМИ, состояла в том, чтобы со ссылками на всевозможных экспертов и псевдоэкспертов заявлять о якобы полном отсутствии вреда сброшенной с аварийной АЭС воды на окружающую среду. Так и поступают.


В японской прессе сообщается, что после «исследований» сбрасываемой в море воды компания TEPCO пришла к выводу о том, что «никаких отклонений проб воды по тритию не обнаружено».

Asahi:

Пробы были взяты вокруг повреждённого ядерного комплекса. Исследование проведено в 10 разных местах из вод Тихого океана.

Пресс-служба TEPCO, на которую ссылается японская пресса, рапортует о том, что «концентрация трития во всех пробах оказалась ниже предельно допустимых значений».

Из сообщения:

Тест позволяет обнаружить около 10 беккерелей трития на литр, но ни один из образцов не достиг высокого уровня. Концентрация в 40 раз ниже предельно допустимых значений.

Если концентрация трития в морской воде, собранной в пределах 3 км от АЭС «Фукусима», превысит 700 беккерелей на литр, TEPCO обязалась приостановить сброс и проверить своё оборудование, чтобы определить причину проблем.

В общей сложности компания сбросит в Тихий океан около 1,3 млн тонн воды с аварийной АЭС.

Причём исследования освещаются исключительно по параметрам трития. О других элементах в загрязнённой воде речи, почему-то, не идёт. Хотя, вполне понятно, почему…

Также в пресс-службе TEPCO не рассказывают о том, зачем вообще понадобилось сбрасывать столь огромные объёмы воды в океан, если она «очищена» и если в Японии серьёзный недостаток даже технической воды для промышленных нужд. Для японской пропаганды это неудобный вопрос. Интересно, что никто из так называемых экоактивистов и защитников природы этот вопрос японской компании и правительству не задаёт.
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11 комментариев
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  1. Msi
    Msi Сегодня, 09:37
    +3
    В японской прессе сообщается, что после «исследований» сбрасываемой в море воды компания TEPCO пришла к выводу о том, что «никаких отклонений проб воды по тритию не обнаружено».
    Вот смотрю на эту всю историю и поражаюсь. Как наши инженеры - умники, смогли почти 40 лет назад, купировать проблему Чернобыля? А эта "великая" нация на современном уровне технологий сливает воду в океан. Создавая угрозу для всего человечества.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:56
      +1
      Цитата: Msi
      Как наши инженеры - умники, смогли почти 40 лет назад, купировать проблему Чернобыля?

      Так тогда еще СССР был! Не могли мы допустить всеобщего заражения. А тут - японские капиталисты, которые ради своей выгоды....
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:40
    +1
    В общем то японцы цивилизованная и достаточно порядочная нация,(может действительно вода очищена от радиоактивных примесей и ситуация качественно мониторится) но если бы подобное действие совершала Россия.....ну вы представляете какой вой подняло бы "международное сообщество".
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:42
      +2
      Цитата: Южноукраинец
      В общем то японцы цивилизованная и достаточно порядочная нация

      Китайцы, все как один, с вами не согласятся. А их почти полтора миллиарда. Неужели они все ошибаются? winked
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 10:03
        +2
        Китайцы, все как один, с вами не согласятся.

        Вы каждого спросили? или так для красного словца? wink
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 10:13
          +1
          Цитата: АндрейKam_Z
          Китайцы, все как один, с вами не согласятся.

          Вы каждого спросили? или так для красного словца? wink

          Любоф к японцам у китайцев - она генетическая, примерно как у армян к туркам. А так - ну конечно же, для словца tongue laughing
    2. faterdom
      faterdom Сегодня, 09:47
      +2
      Да только вот не допускает никого к контролю, что они там, и насколько хорошо очистили, технологий равных нашим, не имеют и от помощи отказались.
      Даже американцы, не говоря уж про Китай или Россию к контролю или анализу образцов не допущены.
      Реактор не потушен и продолжает нарабатывать поодукты распада, слив воды - не разовое мероприятие, а постоянное. Куда течение будет разносить - точно не в Охотское и Японское моря, а вот под Аляску и Камчатку - може быть.
      Короче - "за" только японцы, и, почему-то (?) МАГАТЭ.
      Причем все обоснования "японцы говорят" как-то маловато будет...
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 09:41
    +1
    Подождем данные замеров на Аляске.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 09:57
      +4
      Маловероятно что замеры что-то покажут, вы представляете соотношение сливаемой воды и объёма всего мирового океана?
      Опасен прецедент, можно сказать мы почистили, слово джентльмена и сливай себе на здоровье.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 09:42
    +2
    Гребаную тубург родители посадили дома на цепь. Жестоко. Шведы оне такие. Что бы не убежала фукусиму закрывать от экологии... или от японцев.
    Все зависит от сезонных течений.
    Куросио куда?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    +1
    Концентрация в 40 раз ниже предельно допустимых значений.
    Простой вопрос - тогда почему имея дефицит воды не стали использовать эту даже для технических нужд? Или океан большой поэтому все выдержит. Про "экологов" вообще молчу - нет оплаты, нет протестов. Китайцы и корейцы уже отказались от покупки японских морепродуктов и это только начало. Когда доход с продажи морепродуктов значительно упадет возможно японские рыбаки возьмутся за свое правительство. Вот только поезд уже ушел.