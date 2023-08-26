Военное обозрение
Войти Регистрация

Судебные власти американского штата собрались впервые в истории казнить осужденного методом азотной гипоксии

18
Судебные власти американского штата собрались впервые в истории казнить осужденного методом азотной гипоксии

США становятся все более изобретательными в плане новых методов умерщвления приговоренных к смертной казни осужденных. Так, как сообщает Associated Press, судебные власти штата Алабама впервые в истории собрались казнить осужденного методом азотной гипоксии.


Суть данного метода заключается в том, что осужденного заставляют дышать чистым азотом, лишая кислорода. В результате возникает приводящая к смерти гипоксия. Сторонники такого метода утверждают, что он якобы является куда более гуманным, чем прежние способы умерщвления приговоренных к смерти осужденных.

В данном случае казнить методом гипоксии собираются 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Его признали виновным в убийстве жены пастора в далеком 1988 году. В 2022 году Смита не смогли казнить из-за того, что не получилось ввести капельницу в вены.

Сейчас казнь методом азотной гипоксии разрешена в трех штатах США – Алабаме, Миссисипи и Оклахоме. Но эта казнь еще ни разу не применялась на практике. Если сейчас Кеннет Смит будет казнен методом азотной гипоксии, он станет первым в истории американским осужденным, лишенным жизни именно с помощью такого «новаторского» способа.

Противники казни посредством азотной гипоксии обвиняют власти США в экспериментах над людьми. Интересно, что, навязывая другим странам «моратории на смертную казнь», в США и не думают отказываться от такой меры наказания, да еще делают способы казни все более изощренными. Стоит отметить и еще один интересный нюанс – за одно убийство, да еще совершенное 35 лет назад, во многих странах мира вряд ли бы приговорили даже к пожизненному заключению.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
18 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. VicVic
    VicVic Сегодня, 09:54
    0
    Главное, чтобы с оксидом азота (веселящий газ) не перепутали ...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:03
      +3
      Цитата: VicVic
      Главное, чтобы с оксидом азота (веселящий газ) не перепутали ...

      Чтобы "усмеять" до смерти. А вот по поводу смертной казни - не пора ли и в РФ мораторий снять. И пусть кто-то попробует вякнуть в нашу сторону. Всегда можно сказать: "Берем пример с "партнеров"
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 11:12
        0
        Странно, что в США до сих пор не показывают казни в прямом эфире на платных сайтах.
        Хотя просьбы от разных сайтов уже поступали.
        Ничего, скоро дожмут. Это-ж живые деньги.

        Цитата: Егоза
        не пора ли и в РФ мораторий снять ... Берем пример с "партнеров"

        Вот как раз под давлением "партнёров" мараторий и ввели.
        И теперь вместо однократной траты на один патрон, кремацию и премию палачу тратят наши деньги на жилплощать, кормёжку, медобстлуживание, охрану - и всё это до самой его смерти в глубокой старости.
        1. военком Котёнок
          военком Котёнок Сегодня, 11:26
          0
          Цитата: Shurik70
          Странно, что в США до сих пор не показывают казни в прямом эфире на платных сайтах.
          Хотя просьбы от разных сайтов уже поступали.
          Да, вот в прилчных странах когда казнят путём подрыва в самолёте — то всё публично, можно и посмотреть, и на телефон поснимать и для всех желающих выложить в интернете.
  2. Oldi
    Oldi Сегодня, 09:59
    +2
    Стоит отметить и еще один интересный нюанс – за одно убийство, да еще совершенное 35 лет назад, во многих странах мира вряд ли бы приговорили даже к пожизненному заключению.
    - и что тут хорошего? Отсутствует равновесие, чистой воды несправедливость. Отнял жизнь сознательно, принял решение, что этот человек жить не должен, плати ту же цену, как минимум. Естественно разного рода самооборона, неосторожность и т.д. не в счёт.
    1. acetophenon
      acetophenon Сегодня, 10:06
      +2
      Это решают не граждане, а государство. А у него совсем другие резоны. И справедливость для государства - вообще не резон.
  3. Светлан
    Светлан Сегодня, 10:01
    +2
    России нужно мораторий отменять. А расстрел, виселица или отрава, не имеет значение.
    То есть, сам метод интересен только для публики. А для государства и преступника это всё равно.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:02
    +1
    А гильотину они там не пробовали? Хороший способ: Людовик XVI свидетельствует.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 11:00
      0
      В свое время некто Томас Эдисон, пропонент систем постоянного тока, в попытке доказать опасность переменного тока, предложил заменить стандартное тогда повешение электрическим стулом, работающим - да, да! на переменном токе. Его доводы были, что смерть наступит быстрее и менее болезненно, т.е этот способ более гуманный. Власти штата Нью Йорк ухватились за идею, а потом этот способ по мере внедрения электричества разползся по всем штатам.
      Со временем стало ясно, что оно работает не всегда, и бывает что осужденные умирают в долгих конвульсиях и получают ожоги. Поэтому во второй половине ХХ века перешли на якобы более гуманные инъекции.
      Казалось бы всё на мази, но в ХХI веке фармацевтические компании, идя на поводу у либерастов, стали отказывать тюремным системам штатов в продаже препаратов, используемых для казни.
      Пошли разброд и шатания. Какие-то штаты стали искать замену традиционно используемым препаратам. Другие смахнули пыль с электрического стула. Эти вот решили удушать азотом.
      А мое (и не только) мнение, что правосудие надо вернуть к стандартам, существовавшим в эпоху отцов-основателей США. Тогда казнили публично повешением, и на апелляции и прочие юридические уловки, применяемые чтоб оттянуть исполнение приговора, отводили отнюдь не четверть века (это де-факто стало нормой) или, как в данном случае, аж 38 лет, и это еще не рекорд. Некто Raymond Riles отсидел в камере смертников 45 лет, после чего приговор заменили на пожизненное без права условно-досрочного освобождения.
  5. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 10:05
    +6
    Не нашли в штатах специалистов, кто бы в вену попал!? В Филадельфии таких на каждом углу, - за дозу попадут с закрытыми глазами.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:11
      +2
      Цитата: Лена Петрова
      Не нашли в штатах специалистов, кто бы в вену попал!? В Филадельфии таких на каждом углу, - за дозу попадут с закрытыми глазами.

      Угу... А я вот два с половиной месяца сам себе в задницу лекарства колол.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 10:17
        +2
        Цитата: мордвин 3
        я вот два с половиной месяца сам себе в задницу лекарства колол

        Делюсь опытом - в бедро удобнее yes
      2. mann
        mann Сегодня, 10:44
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Лена Петрова
        Не нашли в штатах специалистов, кто бы в вену попал!? В Филадельфии таких на каждом углу, - за дозу попадут с закрытыми глазами.

        Угу... А я вот два с половиной месяца сам себе в задницу лекарства колол.

        Ну вы акробат! smile
  6. Turkir
    Turkir Сегодня, 10:06
    +1
    Ну, как же, ведь так интересно эесперимент провести и стать Первыми в Мире!
    Сразу в Историю попадут! Торопятся, а то заключённый раньше помрёт .
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 10:10
    +2
    Извращенцы. На кол бы их посадить и всего делоф
  8. Зефр
    Зефр Сегодня, 10:35
    0
    А чем эта гуманная процедура от повешения отличается?
    И разве это не то же самое, как удав душит жертву?
  9. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:55
    0
    Сторонники такого метода утверждают, что он якобы является куда более гуманным, чем прежние способы умерщвления приговоренных к смерти осужденных.

    Всегда вызывало недоумение от заботы о преступнике вина которого 100% была доказана, тяжесть преступления (преступлений) предусматривали наказание - смертную казнь, приведение в исполнение которой было бы безболезненным для преступника.
    Смысл наказания представляет собой акт возмездия за преступления, убивец же не заморачивался с болью своих жертв...
  10. Azim77
    Azim77 Сегодня, 11:12
    0
    Какая же глупость человеческая бывает. С одной стороны хотят лишить жизни, с другой сделать безболезненно. Совсем забывая о целы - для чего все это? Разве не для того, чтобы уменьшить кол-во тяжких преступлений, быть предостережением для всех и остановить перед тяжким нарушением закона?
    Чем гуманнее и приятнее будет смерть, тем меньше это остановит будущего преступника. А то превратили в обменный пункт - сделал, получи. Будет не больно. Просто мы такие правильные..