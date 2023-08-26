Судебные власти американского штата собрались впервые в истории казнить осужденного методом азотной гипоксии

США становятся все более изобретательными в плане новых методов умерщвления приговоренных к смертной казни осужденных. Так, как сообщает Associated Press, судебные власти штата Алабама впервые в истории собрались казнить осужденного методом азотной гипоксии.
Суть данного метода заключается в том, что осужденного заставляют дышать чистым азотом, лишая кислорода. В результате возникает приводящая к смерти гипоксия. Сторонники такого метода утверждают, что он якобы является куда более гуманным, чем прежние способы умерщвления приговоренных к смерти осужденных.
В данном случае казнить методом гипоксии собираются 58-летнего Кеннета Юджина Смита. Его признали виновным в убийстве жены пастора в далеком 1988 году. В 2022 году Смита не смогли казнить из-за того, что не получилось ввести капельницу в вены.
Сейчас казнь методом азотной гипоксии разрешена в трех штатах США – Алабаме, Миссисипи и Оклахоме. Но эта казнь еще ни разу не применялась на практике. Если сейчас Кеннет Смит будет казнен методом азотной гипоксии, он станет первым в истории американским осужденным, лишенным жизни именно с помощью такого «новаторского» способа.
Противники казни посредством азотной гипоксии обвиняют власти США в экспериментах над людьми. Интересно, что, навязывая другим странам «моратории на смертную казнь», в США и не думают отказываться от такой меры наказания, да еще делают способы казни все более изощренными. Стоит отметить и еще один интересный нюанс – за одно убийство, да еще совершенное 35 лет назад, во многих странах мира вряд ли бы приговорили даже к пожизненному заключению.