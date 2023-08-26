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Власти США назвали реалистичным восстановление объемов украинского зернового экспорта

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Власти США назвали реалистичным восстановление объемов украинского зернового экспорта

Правительство США считает реалистичным в течение несколько месяцев полностью восстановить объемы экспорты украинской сельхозпродукции до уровня, который был до начала российской спецоперации на Украине.


Представитель американского Госдепа Джеймс О'Брайен заявил, что полагает, что существуют жизнеспособные маршруты экспорта, пролегающие через территориальные воды и сухопутные пути Украины. 

После выхода России из так называемой "зерновой сделки" и уничтожения вследствие этого открытого морского маршрута для вывоза сельхозпродукции украинская экономика, вернее ее остатки терпят колоссальные убытки при экспорте, в том числе зерна. По оценкам руководства украинского Нацбанка, бюджет Украины по итогам 2023 года недополучит более двух миллиардов долларов доходов вследствие снижения объемов экспорта зерна. В первую очередь, закрытие зернового коридора оказало влияние на скорость экспорта зерна.

По оценкам аналитиков, в результате завершения действия "зерновой сделки" ежемесячные финансовые потери Украины составят до 500 миллионов долларов. Экспорт зерна оставался одним из основных источников доходов Киева. После резкого снижения объемов торговли сельхозпродукцией киевскому режиму практически стало нечем расплачиваться с Западом за военные поставки.

Тем временем, власти Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии потребовали от Еврокомиссии продлить запрет на ввоз украинской сельхозпродукции.
Использованы фотографии:
Wikipedia/A.Savin
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:08
    0
    Представитель американского Госдепа Джеймс О'Брайен заявил, что полагает, что существуют жизнеспособные маршруты экспорта, пролегающие через территориальные воды и сухопутные пути Украины.
    . Считает, заявляет и прочее, прочее... это кого то интересует, чего они там назаявляли?
  2. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:18
    0
    "А Васька слушает да ест" и продолжает бомбить морские и речные порты бандерогеев. А пен дос танцы пусть рисуют себе какие угодно планы по наращиванию вывоза зерна.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:24
    0
    Для идиотов из Америки,Украина собрала из этого год урожая ,всего 29 млн тонн зернобобовых.21 млн тонн, из них пшеницы и не лучшего качества.Логистика для американских сельхозкомпаний,без портов Одесса,Черноморск и тд,и тревожит в минуса.В России этиже компании ,лишаются экспертного потенциала.Но в России они до сих пор остаются.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    0
    существуют жизнеспособные маршруты экспорта, пролегающие через территориальные воды и сухопутные пути Украины
    Но при желании и твердой политической воли со стороны России эти "жизнеспособные маршруты" могут перестать такими быть.
    киевскому режиму практически стало нечем расплачиваться с Западом за военные поставки.
    Вот это очевидно и волнует больше всего американцев.