Правительство США считает реалистичным в течение несколько месяцев полностью восстановить объемы экспорты украинской сельхозпродукции до уровня, который был до начала российской спецоперации на Украине.Представитель американского Госдепа Джеймс О'Брайен заявил, что полагает, что существуют жизнеспособные маршруты экспорта, пролегающие через территориальные воды и сухопутные пути Украины.После выхода России из так называемой "зерновой сделки" и уничтожения вследствие этого открытого морского маршрута для вывоза сельхозпродукции украинская экономика, вернее ее остатки терпят колоссальные убытки при экспорте, в том числе зерна. По оценкам руководства украинского Нацбанка, бюджет Украины по итогам 2023 года недополучит более двух миллиардов долларов доходов вследствие снижения объемов экспорта зерна. В первую очередь, закрытие зернового коридора оказало влияние на скорость экспорта зерна.По оценкам аналитиков, в результате завершения действия "зерновой сделки" ежемесячные финансовые потери Украины составят до 500 миллионов долларов. Экспорт зерна оставался одним из основных источников доходов Киева. После резкого снижения объемов торговли сельхозпродукцией киевскому режиму практически стало нечем расплачиваться с Западом за военные поставки.Тем временем, власти Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии потребовали от Еврокомиссии продлить запрет на ввоз украинской сельхозпродукции.