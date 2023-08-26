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В боях за Работино ВСУ подвергаются массированным ударам российской авиации и артиллерии

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В боях за Работино ВСУ подвергаются массированным ударам российской авиации и артиллерии

ВС России нанесли ракетный удар по военным объектам в городе Запорожье, имеющим важное значение для группировки противника, действующей на территории области. В это время российские артиллеристы уничтожают подкрепления на подступах к Работино, где идут ожесточенные бои.


Запорожское направление является одним из важнейших участков фронта в зоне СВО, так как противник сосредоточил там большие силы, пытаясь прорваться к Токмаку.

Сейчас на данном участке фронта ни одна из сторон не обладает заметным преимуществом. Северную часть населенного пункта занимают украинские военные, а южную – россияне. Центр поселка стал «серой зоной» между противоборствующими группировками.

В боях за Работино ВСУ подвергаются массированным ударам российской авиации и артиллерии, теряя большое количество живой силы и техники. Несмотря на это, украинское командование бросает в «топку» новые резервы и не дает подразделениям приказа на отход.

Сложная обстановка наблюдается и на Южно-Донецком направлении. Здесь противник сосредоточил большие силы и пытается атаковать в направлении Старомлыновки. Его усилия безуспешны – российские войска удерживают свои позиции. Наша артиллерия наносит здесь врагу значительный ущерб.

Подразделения ВС России продолжают планомерное продвижение вперед на Купянском направлении. Они продолжают теснить силы противника, с боем занимая его позиции. Наиболее интенсивные боевые действия идут в районе Синьковки и Петропавловки.
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:01
    +4
    Появились данные о первом боевом применении новейшей крылатой ракеты Х-50.

    Минувшей ночью ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по военному объекту противника во временно оккупированном Запорожье. По предварительным данным, для поражения цели впервые была применена новейшая малозаметная крылатая ракета Х-50.


    Кроме первого применения в боевых условиях секретной ракеты Х-50, минувшей ночью по целям на юге Украины летели и привычные «Калибры» и «Герани». По данным украинских мониторинговых ресурсов, в Одесской области было зафиксировано не менее пяти прилетов.

    https://topcor.ru/38586-pojavilis-dannye-o-pervom-boevom-primenenii-novejshej-krylatoj-rakety-h-50.html

    19 авг 2023.
    Поступает информация о поражении одного из недавно прибывших в Киев железнодорожных эшелонов западной техники новейшей малозаметной тактической крылатой ракетой Х-50.Таким образом, речь может идти о первом боевом применении перспективного изделия с радиусом действия порядка 1500 км. Планер ракеты отличается широким применением радиопоглощающих материалов и угловатых "изломов", характерных оным у стратегических КР Х-101 и американских малозаметных КР большой дальности AGM-158B JASSM-ER, что в итоге снижает их ЭОП до 0,01 кв. м. Подобные цели могут быть обнаружены многофункциональными РЛС AN/MPQ-64F1 "Sentinel" на удалении не более 30 км, TRML-4D - 50 - 60 км.
    В условиях же сверхнизковысотного профиля полёта с огибанием рельефа местности (70 - 25 м) дальность уверенного обнаружения Х-50 радиолокационными средствами ЗРК ВСУ снижается до 25 - 20 км применительно батарейным РЛС наведения/подсвета, расположенным на открытой местности. Следовательно, у позиционного района ПВО-ПРО Киева было минимальное временное "окно" для перехвата нашей Х-50, и оно было благополучно упущено противником.Ракеты Х-50 располагают классической для подобных средств высокоточного оружия ИНС с ГЛОНАСС-коррекцией и оптико-электронной корреляцией.
    https://m.vk.com/wall-79798470_2521191
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 10:15
      +5
      На головы наших бойцов массово сыпятся кассетные боеприпасы!А мы чего ждём?Почему мы не используем свои кассетные боеприпасы?Ещё лучше и напалм нам применять активно.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:18
        +1
        Цитата: Бережливый
        На головы наших бойцов массово сыпятся кассетные боеприпасы!А мы чего ждём?Почему мы не используем свои кассетные боеприпасы?Ещё лучше и напалм нам применять активно.

        Возможно есть проблемы с его применением.
        1. Сандор Клиган
          Сандор Клиган Сегодня, 10:58
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Возможно есть проблемы с его применением.

          какие? поясните пожалуйста
    2. Магог_
      Магог_ Сегодня, 10:23
      0
      о поражении одного из недавно прибывших в Киев железнодорожных эшелонов западной техники
      Признак того, что "война в белых перчатках" с нашей стороны завершается ? И полезно было бы повторить такое во время прибытия в Киев очередного западного спонсора...
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:02
    +5
    В боях за Работино ВСУ подвергаются массированным ударам российской авиации и артиллерии

    Засыпать их кассетными и термобарическими боеприпасами и земля им кирпичами
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:06
    +2
    молодцы летуны и артиллеристы РФ !
    но вот надо ф16 не допустить ! а ваше за ф16 должно последовать жёсткие действия !
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 10:09
    +2
    Спутниковая разведка, разведка с помощью дронов, истребители, вертолеты, артиллерия и все такое, пока ничего не перестанет двигаться. Если произойдет вывод украинских войск, сделайте это снова.
    Главное, чтобы свои не пострадали и не погибли!
    Целенаправленный – Массивный – Эффективный – Успешный
  5. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 11:01
    0
    В телеге военкоры пишут, что ночью украинцы прошли Работино , вот не знаю правда или нет, может у кого есть точная инфа?
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:02
    0
    Поверьте мне, что здесь выясняется ход войны. России приходится использовать все свои силы, чтобы нейтрализовать наступление и отбить Работино.