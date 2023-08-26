ВС России нанесли ракетный удар по военным объектам в городе Запорожье, имеющим важное значение для группировки противника, действующей на территории области. В это время российские артиллеристы уничтожают подкрепления на подступах к Работино, где идут ожесточенные бои.
Запорожское направление является одним из важнейших участков фронта в зоне СВО, так как противник сосредоточил там большие силы, пытаясь прорваться к Токмаку.
Сейчас на данном участке фронта ни одна из сторон не обладает заметным преимуществом. Северную часть населенного пункта занимают украинские военные, а южную – россияне. Центр поселка стал «серой зоной» между противоборствующими группировками.
В боях за Работино ВСУ подвергаются массированным ударам российской авиации и артиллерии, теряя большое количество живой силы и техники. Несмотря на это, украинское командование бросает в «топку» новые резервы и не дает подразделениям приказа на отход.
Сложная обстановка наблюдается и на Южно-Донецком направлении. Здесь противник сосредоточил большие силы и пытается атаковать в направлении Старомлыновки. Его усилия безуспешны – российские войска удерживают свои позиции. Наша артиллерия наносит здесь врагу значительный ущерб.
Подразделения ВС России продолжают планомерное продвижение вперед на Купянском направлении. Они продолжают теснить силы противника, с боем занимая его позиции. Наиболее интенсивные боевые действия идут в районе Синьковки и Петропавловки.