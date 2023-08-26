В США неизвестный открыл стрельбу во время школьного футбольного матча в штате Оклахома

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным во время школьного матча по американскому футболу в городе Чокто в штате Оклахома в США. Об этом сообщает телеканал Fox25.
По утверждению шефа полиции г. Чокто, в результате стрельбы на футбольном матче пострадали четыре человека, включая одного учащегося. Один из пострадавших сломал ногу.
Как стало известно, во время объявленной паузы с трибуны стали раздаваться выстрелы. Участвовавшие в матче футболисты начали убегать с поля, затем побежали через площадку и зрители. Но стрельба продолжилась, и люди стали ложиться на поле, пытаясь избежать попадания пуль.
Кто стрелял по футболистам и посетителям матча, пока неизвестно. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, сейчас поднятая по тревоге полиция штата ведет его поиски.
Подобные инциденты случаются в Соединенных Штатах очень часто. Это связано с двумя основными факторами. Во-первых, в США очень высок уровень преступности и есть большое количество маргинализованных людей, в том числе и с психическими отклонениями.
Во-вторых, в США до сих пор оружие находится в свободном доступе, приобрести его можно довольно просто. Президент США Джо Байден пытается ужесточить контроль над оборотом оружия в стране, но эта инициатива встречает ярое противодействие и конгрессменов, и судебных органов, так как они считают ее посягательством на один из краеугольных камней «американской идентичности».