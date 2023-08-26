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В США неизвестный открыл стрельбу во время школьного футбольного матча в штате Оклахома

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В США неизвестный открыл стрельбу во время школьного футбольного матча в штате Оклахома

Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, открытой неизвестным во время школьного матча по американскому футболу в городе Чокто в штате Оклахома в США. Об этом сообщает телеканал Fox25.


По утверждению шефа полиции г. Чокто, в результате стрельбы на футбольном матче пострадали четыре человека, включая одного учащегося. Один из пострадавших сломал ногу.

Как стало известно, во время объявленной паузы с трибуны стали раздаваться выстрелы. Участвовавшие в матче футболисты начали убегать с поля, затем побежали через площадку и зрители. Но стрельба продолжилась, и люди стали ложиться на поле, пытаясь избежать попадания пуль.

Кто стрелял по футболистам и посетителям матча, пока неизвестно. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, сейчас поднятая по тревоге полиция штата ведет его поиски.

Подобные инциденты случаются в Соединенных Штатах очень часто. Это связано с двумя основными факторами. Во-первых, в США очень высок уровень преступности и есть большое количество маргинализованных людей, в том числе и с психическими отклонениями.

Во-вторых, в США до сих пор оружие находится в свободном доступе, приобрести его можно довольно просто. Президент США Джо Байден пытается ужесточить контроль над оборотом оружия в стране, но эта инициатива встречает ярое противодействие и конгрессменов, и судебных органов, так как они считают ее посягательством на один из краеугольных камней «американской идентичности».
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14 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:11
    -2
    Там давно уже пора начинать раздавать оружие всем желающим при посещении мероприятий,пусть себе стреляют в своё удовольствие. Ибо сша по сути самый крупный в мире тир для любителей пострелять. Зачем лишать их удовольствия????
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:17
      0
      Цитата: Бережливый
      Там давно уже пора начинать раздавать оружие всем желающим

      А нафига?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 10:22
        0
        Это было бы сверхвысшей формой демократии по американски. lol
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 11:06
          +1
          Друзьям раздайте по ружью, и мyдaки переведутся

          Как показывает практика, если в стране мало преступности, а убившему преступника на месте преступления грозит премия, а не срок - свободная продажа оружия уровень преступности снижает.
          Но в стране с высоким уровнем преступности это наоборот, повышает число преступлений
    2. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 10:23
      -4
      Но таки знаете, но если бы мне предложили я бы выбрал Вермонт, а не ту область РФ, где сейчас живу. hi
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 10:26
        -3
        Цитата: AdAstra
        если бы мне предложили я бы выбрал Вермонт, а не ту область РФ, где сейчас живу

        Валите. Мир ничего не потеряет.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 10:35
          -2
          Как только так сразу hi """
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 10:45
            +1
            Цитата: AdAstra
            Как только так сразу

            Вот. Это все, что нужно знать об увы-патриотах yes
      2. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 10:41
        0
        Если не секрет, чем привлекает именно Вермонт?
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 10:54
          0
          Штат с наиболее либеральным оружейным законодательством.
      3. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:43
        0
        если бы мне предложили я бы выбрал Вермонт
        А все не предлагают laughing Покупайте украинский паспорт и в Канаду через Финляндию. А оттуда уже в Вермонт, кленовый сироп употреблять.
        1. AdAstra
          AdAstra Сегодня, 10:53
          +1
          Таки да, но нет после смайлика laughing hi """""
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:13
    0
    Как стало известно, во время объявленной паузы с трибуны стали раздаваться выстрелы. Участвовавшие в матче футболисты начали убегать с поля, затем побежали через площадку и зрители. Но стрельба продолжилась, и люди стали ложиться на поле, пытаясь избежать попадания пуль.

    Из текста получается, что выстрелов было значительно больше четырёх.
    И пока никто не сообщил местной полиции ни кто преступник, ни откуда он стрелял?
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 11:20
      0
      Из текста получается, что выстрелов было значительно больше четырёх.
      И пока никто не сообщил местной полиции ни кто преступник, ни откуда он стрелял?

      Что вас так удивило? То что не каждая пуля попадает в цель? Или то что не обнаружены свидетели которые могут дать показания по стрелку?