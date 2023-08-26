Город Запорожье, остающийся под контролем ВСУ, включён в программу развития Запорожской области на ближайшую десятилетку. Об этом заявил врио губернатора Евгений Балицкий. Как уточнил, глава региона, власти рассчитывают, что в скором времени этот населённый пункт будет освобождён.
В программе Запорожье, разумеется, фигурирует. У нас есть определённая стратегия, однако, на то, как будут действовать военные в этом отношении, мы повлиять не можем. Конечно, мы ждём, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить этот город, и у нас довольно амбициозные планы в этом направлении. Ещё раз повторюсь – всё зависит от военных, а потому, как только поступит соответствующее решение, мы тут же приступим к налаживанию там мирной жизни
– рассказал Балицкий в беседе с корреспондентом РИА Новости.
В то же время, добавил запорожский губернатор, наша страна в полной мере осведомлена положением дел в Запорожье, включая данные о расположении противника. Более того, в этом городе, как и во многих других, остающихся пока под контролем Украины, множество жителей с «большой охотой делятся информацией», выражая готовность оказать содействие российской армии.
Балицкий:
Мы прекрасно знаем, что у них там происходит, также нам известно о большей части дислокации украинских войск, располагающихся на объектах, где находятся дети или общежития. Именно по этой причине не всегда удаётся наносить ракетные удары, но когда это представляется возможным, мы это делаем
Напомним, что в ходе недавнего приёма в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, последний представил на рассмотрение российскому лидеру программу развития региона.