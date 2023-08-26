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Врио губернатора Запорожской области: Власти рассчитывают на скорое освобождение Запорожья

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Врио губернатора Запорожской области: Власти рассчитывают на скорое освобождение Запорожья

Город Запорожье, остающийся под контролем ВСУ, включён в программу развития Запорожской области на ближайшую десятилетку. Об этом заявил врио губернатора Евгений Балицкий. Как уточнил, глава региона, власти рассчитывают, что в скором времени этот населённый пункт будет освобождён.


В программе Запорожье, разумеется, фигурирует. У нас есть определённая стратегия, однако, на то, как будут действовать военные в этом отношении, мы повлиять не можем. Конечно, мы ждём, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить этот город, и у нас довольно амбициозные планы в этом направлении. Ещё раз повторюсь – всё зависит от военных, а потому, как только поступит соответствующее решение, мы тут же приступим к налаживанию там мирной жизни

– рассказал Балицкий в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В то же время, добавил запорожский губернатор, наша страна в полной мере осведомлена положением дел в Запорожье, включая данные о расположении противника. Более того, в этом городе, как и во многих других, остающихся пока под контролем Украины, множество жителей с «большой охотой делятся информацией», выражая готовность оказать содействие российской армии.

Балицкий:

Мы прекрасно знаем, что у них там происходит, также нам известно о большей части дислокации украинских войск, располагающихся на объектах, где находятся дети или общежития. Именно по этой причине не всегда удаётся наносить ракетные удары, но когда это представляется возможным, мы это делаем

Напомним, что в ходе недавнего приёма в Кремле президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, последний представил на рассмотрение российскому лидеру программу развития региона.
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18 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:20
    0
    Ну ну,а что там в планах кремля по городу Херсон?Вежливо говоря "неумный думкой боготеет"!!!
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:46
      -3
      Есть мнение, что для оценки ситуации власти, нужно убрать последние 3 буквы в названии города (((
  2. BonchB
    BonchB Сегодня, 10:29
    +5
    Я конечно не пессимист и в целом смотрю с надеждой в будущее. Но пока кажется не видно предпосылок по выводу конфликта из изнурительной позиционной истории и формата шаг вперед - шаг назад в тактическом плане с огромными усилиями. Об освобождении больших территорий, а не отдельных населенных пунктов и стремительном изменении линии фронта пока мне кажется говорить очень рано.
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 10:49
      0
      Как Вы думаете, что бы было, если бы Кайзеровская Германия не капитулировала 11 ноября 1918 года? Фронт бы упал.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:59
        +1
        Цитата: Arzoo
        Как Вы думаете, что бы было, если бы Кайзеровская Германия не капитулировала 11 ноября 1918 года? Фронт бы упал.

        Гм. А кого Вы имеете в виду сейчас под Кайзеровской Германией?
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 10:33
    -7
    Ну и харя, у тебя, Шарапов! Как это по ёмнению комментария не несет полезной имформации? Несёт.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:34
    -1
    Да, тоже "Кремлевские мечтатели"? Но на дедушку Ленина , явно не тянут. Предпосылок нет, нет и решимости.
  5. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 10:40
    +4
    Заявление в стиле: «Марьинка к новому году».
  6. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 10:41
    +3
    Полтора года Мариинку освободить не могут. А тут целое Запорожье с кучей таких Мариинок. Так что рассчитывать можно на что угодно, а выйдет совсем другое.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 10:50
      +1
      Марьинку. Мариинку уже давно освободили - переехали в Москву.
  7. Анатолий Попов
    Анатолий Попов Сегодня, 10:41
    +3
    никаких объективных предпосылок к этому увы пока не наблюдается..
  8. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 10:48
    -2
    Заявление в стиле: «Марьинка к новому году».

    Полтора года Мариинку освободить не могут.

    Вам прямо не терпится обменять квадратные километры на кровь наших ребят.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:18
      +1
      Зачем тогда вообще все это проводить? Вы(подобные вам) уже кормили сказками,что уходим с таких-то пунктов,чтобы сохранить жизни ребят...теперь эти ребята штурмуют то,что взяли в первые часы СВО без боя,а потом сдали из-за фанерной бездарности...

      Я уж не говорю,что подобными бреднями кормили народ 8 лет,а потом оказалось,что у Украины вполне боеспособная армия и запропагандировангое население,а болтуны кумы просто водили за нос...

      Наши солдаты ежесекундно проливают кровь,если до сих пор кто-то на планете розовых пони это не осознал....и не только армейские ребята,но и мирные жители Белгородчины,Курщины,Брянщины...которых все эти фанерные и гаранты вроде как должны защищать
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    0
    Город Запорожье, остающийся под контролем ВСУ, включён в программу развития Запорожской области на ближайшую десятилетку.
    По принципу - готовь сани летом? То, что включили в план говорит о том, что есть полная уверенность в освобождении, но конечно в свое время.
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:08
    0
    К фотографу вопрос...
    Карту можно было разгладить, что б не выглядела только что развёрнутой?
    Государственный Флаг разместить иначе, а не как забытое полотнище?
    Это ведь важные атрибуты.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 11:20
      0
      30 лет только и занимаются,что флаги гладят,да фотографам(стрелочникам) вопросы задают...может уже пора понять,что не количество выглаженных флагов определяют мощь государства?
  11. штурм
    штурм Сегодня, 11:17
    +1
    А выделенные средства на развитие Запорожья уже начали осваивать?
  12. spirit
    spirit Сегодня, 11:22
    0
    Подоляк Крым берет ,этот Запорожье.На таких персонажей вообще внимание не нужно обращать, единственное за что они действительно переживают это за свое драгоценное кресло и чесать языком будут все что угодно лишь бы флюгер по ветру был. hi