Врио губернатора Запорожской области: Власти рассчитывают на скорое освобождение Запорожья

В программе Запорожье, разумеется, фигурирует. У нас есть определённая стратегия, однако, на то, как будут действовать военные в этом отношении, мы повлиять не можем. Конечно, мы ждём, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить этот город, и у нас довольно амбициозные планы в этом направлении. Ещё раз повторюсь – всё зависит от военных, а потому, как только поступит соответствующее решение, мы тут же приступим к налаживанию там мирной жизни

Мы прекрасно знаем, что у них там происходит, также нам известно о большей части дислокации украинских войск, располагающихся на объектах, где находятся дети или общежития. Именно по этой причине не всегда удаётся наносить ракетные удары, но когда это представляется возможным, мы это делаем