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Средства ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Средства ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Очередная атака ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата предотвращена в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своих информационных ресурсах.


По утверждению МО РФ, 26 августа около 09:00 по московскому времени в небе над Шебекинским округом Белгородской области был зафиксирован украинский беспилотный летательный аппарат. Дежурными средствами сил противовоздушной обороны ВС РФ вражеский беспилотник был уничтожен над Шебекинским округом.

О наличии или отсутствии пострадавших и разрушений военное ведомство не сообщает. Но, вероятно, их нет. Тем временем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал сводку атак украинских формирований против региона за предыдущий день, 25 августа.

По утверждению главы региона, ВСУ 71 раз обстреливали различные населенные пункты Белгородской области. Так, только по селу Середа было выпущено 15 минометных снарядов. По Новой Таволжанке противник выпустил восемь минометных снарядов, а в Грайворонском городском округе в районе села Головчино российскими военными был уничтожен в воздухе один БПЛА противника.

Таким образом, мы видим, что враг продолжает обстрелы и запуски беспилотников против приграничных российских регионов. Чаще всего страдают от этих действий Белгородская, Брянская и Курская области России, в последнее время участились случаи уничтожения запущенных противником беспилотников в Калужской области.
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5 комментариев
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  1. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 10:37
    0
    Это будет происходить по нарастающей. Пока наши МО и гарант не наберутся решимости прихлопнуть кардинально нацистскую нечисть на всей территории 404!
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 11:24
      0
      [center][/cente
      Вы уже набрались? Не с кем поделиться?
  2. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 10:46
    0
    Интересное фото. Решил сопоставить с видео крушения самолета Пригожина. Мне кажется они похожи.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:30
      0
      Мне кажется они похожи.

      Каждый видит то, что хочет видеть,
      То, чего другим и не видать,
      То, что помогает ненавидеть.
      И свои поступки оправдать.
      Все свои ошибки, неудачи,
      Все шаги, заведшие в тупик,...
      (Г.Ф. Миронов)
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:24
    0
    Таким образом, мы видим, что враг продолжает обстрелы и запуски

    А делать то что тем, кто в приграничье живёт? Уезжать? А тем, кого иногда отправляют в командировку на местные предприятия? На гражданские местные предприятия.
    Не помню, что б Губернаторы приграничных регионов предложили жителям что-либо, кроме совета сохранять спокойствие и не доверять непроверенной информации.