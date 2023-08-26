Средства ПВО ВС РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Очередная атака ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата предотвращена в Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своих информационных ресурсах.
По утверждению МО РФ, 26 августа около 09:00 по московскому времени в небе над Шебекинским округом Белгородской области был зафиксирован украинский беспилотный летательный аппарат. Дежурными средствами сил противовоздушной обороны ВС РФ вражеский беспилотник был уничтожен над Шебекинским округом.
О наличии или отсутствии пострадавших и разрушений военное ведомство не сообщает. Но, вероятно, их нет. Тем временем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал сводку атак украинских формирований против региона за предыдущий день, 25 августа.
По утверждению главы региона, ВСУ 71 раз обстреливали различные населенные пункты Белгородской области. Так, только по селу Середа было выпущено 15 минометных снарядов. По Новой Таволжанке противник выпустил восемь минометных снарядов, а в Грайворонском городском округе в районе села Головчино российскими военными был уничтожен в воздухе один БПЛА противника.
Таким образом, мы видим, что враг продолжает обстрелы и запуски беспилотников против приграничных российских регионов. Чаще всего страдают от этих действий Белгородская, Брянская и Курская области России, в последнее время участились случаи уничтожения запущенных противником беспилотников в Калужской области.