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Норвежские F-16, которые передадут Украине, могут нести противокорабельные ракеты

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Норвежские F-16, которые передадут Украине, могут нести противокорабельные ракеты

Норвегия в четверг присоединилась к Нидерландам и Дании, объявив, что передаст Украине истребители F-16.


Как пишет Forbes, после продажи большей части своих F-16 в пользу истребителей-невидимок F-35 у Норвегии все еще есть «дюжина старых самолетов в каком-нибудь ангаре». И хотя норвежские F-16AM/BMs в целом похожи на датские и голландские F-16 — построенные в 1980-х годах, глубоко модернизированные в 2000-х годах, реактивные самолеты Норвегии уникальны, по крайней мере, в одном отношении, отмечает издание.

Дело в том, что норвежские F-16 совместимы с противокорабельными ракетами. По словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, если военно-воздушные силы Украины хотят внедрить систему воздушного противодействия на море, эти самолёты могут им сильно посодействовать в этом.

Норвегия с ее протяженной береговой линией традиционно уделяет приоритетное внимание морской безопасности. Ещё в 1987 году Королевские ВВС Норвегии начали оснащать единственную эскадрилью F-16, имевшуюся на то время, противокорабельными ракетами Penguin с инфракрасным наведением, разработанными норвежской ракетной компанией Kongsberg, напоминает издание.

По данным Forbes, возможно, у Украины уже есть партия ракет Penguin, так как весной 2022 года появились сообщения о том, что Норвегия отправила их Украине ещё в 2021 году. Если эта информация верна, то Киев может установить эти ракеты под крылом норвежских истребителей F-16 – как только они прибудут, вероятно, в начале 2024 года, отмечает Экс.
Использованы фотографии:
Википедия/Master Sgt. Andy Dunaway
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11 комментариев
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  1. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 10:57
    +2
    Значит надо денонсировать договор , который Медведев подписал и просрал морские территории РФ.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:02
    +1
    Получается, если всё так, как описано в новости, ВСУ могут демонстративно атаковать нас в День СА и ВМФ.
    Ну неужели там не осталось помнящих о большой единой стране и о том, что 23 февраля общий праздник защитников Отечества?!
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:14
      +1
      Цитата: Fangaro
      Получается, если всё так, как описано в новости, ВСУ могут демонстративно атаковать нас в День СА и ВМФ.
      Ну неужели там не осталось помнящих о большой единой стране и о том, что 23 февраля общий праздник защитников Отечества?!

      Остались. Тем кому за 50. Пообщайтесь в соцсетях с украинцами от 40 и моложе. Они о вас говорят , так же как мой отец говорил о немцах.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:04
    +1
    Норвежские F-16, которые передадут Украине, могут нести противокорабельные ракеты
    . Чему нас учит история??? Да прежде всего тому, что очень полезно её изучать/помнить!
    То, что происходит сейчас, ну очень похоже на то что происходило не так уж и давно, по историческим меркам.
    А так, очевидно, учится надо на... да на всех уроках, чужих/своих, цеьее будешь.
  4. Магог_
    Магог_ Сегодня, 11:05
    +2
    Норвегия отправила их Украине ещё в 2021 году
    Если это так, то в 21 году ВСУ вряд ли намеревались получить F-16 ? Тогда для чего приобретались ? Или они так далеко заглядывали в будущее конфликта ?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 11:22
      +2
      Цитата: Магог_
      Норвегия отправила их Украине ещё в 2021 году
      Если это так, то в 21 году ВСУ вряд ли намеревались получить F-16 ? Тогда для чего приобретались ? Или они так далеко заглядывали в будущее конфликта ?

      Так Пингвины и с катеров могут запускаться. Наверное под них рассчитывали.
  5. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:06
    +1
    Население Норвегии пять с половиной миллионов человек, о чём они думают? Почти все живут в городах, сколько надо Кинжалов, Искандеров чтобы они начали с первобытно-общинного строя?
    Может эти потомки викингов хотят героически исчезнуть с лица земли. soldier
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Изначально было понятно, что F-16 если будут поставлять, то не просто, как истребитель с ракетами "воздух-воздух", а как платформу для широкого вида ракетного и бомбового вооружения. Это тольки Киев для отмазки кричит, что им нужны самолеты для борьбы исключительно с российскими ВКС, а на самом деле необходимы для нанесения штурмовых ударов.

      Без спецбоеприпаса , понадобится много.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:08
    +4
    Изначально было понятно, что F-16 если будут поставлять, то не просто, как истребитель с ракетами "воздух-воздух", а как платформу для широкого вида ракетного и бомбового вооружения. Это тольки Киев для отмазки кричит, что им нужны самолеты для борьбы исключительно с российскими ВКС, а на самом деле необходимы для нанесения штурмовых ударов.
  7. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 11:21
    0
    Так, я не понял: норги ранее хотели Ф-16 румынам продать, даже контракт заключили. Что, планы изменились или про румын забыли? wassat
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:22
    -1
    Надо воспринимать все F-16, как носители ЯО и уничтожить все, подчеркиваю, все авиабазы на Украине, применив СБ.