Норвежские F-16, которые передадут Украине, могут нести противокорабельные ракеты

Норвегия в четверг присоединилась к Нидерландам и Дании, объявив, что передаст Украине истребители F-16.Как пишет Forbes, после продажи большей части своих F-16 в пользу истребителей-невидимок F-35 у Норвегии все еще есть «дюжина старых самолетов в каком-нибудь ангаре». И хотя норвежские F-16AM/BMs в целом похожи на датские и голландские F-16 — построенные в 1980-х годах, глубоко модернизированные в 2000-х годах, реактивные самолеты Норвегии уникальны, по крайней мере, в одном отношении, отмечает издание.Дело в том, что норвежские F-16 совместимы с противокорабельными ракетами. По словам обозревателя Forbes Дэвида Экса, если военно-воздушные силы Украины хотят внедрить систему воздушного противодействия на море, эти самолёты могут им сильно посодействовать в этом.Норвегия с ее протяженной береговой линией традиционно уделяет приоритетное внимание морской безопасности. Ещё в 1987 году Королевские ВВС Норвегии начали оснащать единственную эскадрилью F-16, имевшуюся на то время, противокорабельными ракетами Penguin с инфракрасным наведением, разработанными норвежской ракетной компанией Kongsberg, напоминает издание.По данным Forbes, возможно, у Украины уже есть партия ракет Penguin, так как весной 2022 года появились сообщения о том, что Норвегия отправила их Украине ещё в 2021 году. Если эта информация верна, то Киев может установить эти ракеты под крылом норвежских истребителей F-16 – как только они прибудут, вероятно, в начале 2024 года, отмечает Экс.