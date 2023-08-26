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Африканская пресса: «Нигерия ведет переговоры о приобретении российских танков Т-90»

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Африканская пресса: «Нигерия ведет переговоры о приобретении российских танков Т-90»

Нигерия в последние годы проводит активную модернизацию войск, закупая боевые системы как у стран НАТО, так и у России и Китая. Так, в 2020 году были приобретены в КНР 30 танков VT4. Планировалось закупить установочную партию из 10 Т-90, однако угроза санкций вызвала опасения по поводу этой сделки. Тем не менее, власти страны продолжают проявлять интерес к этому ОБТ.


Высокопоставленный военный чиновник озвучил планы правительства приобрести российские танки Т-90С во время недавнего форума «Армия-2023». Ведутся соответствующие переговоры с Москвой, которые свидетельствуют о решимости Нигерии оснастить свои войска самым современным вооружением. Т-90С обеспечивает улучшенную огневую мощь, мобильность и защиту

- говорится в издании Military Africa.

В настоящее время танковый парк страны насчитывает 319 машин, в том числе 100 T-55, 10 T-72АВ, 31 T-72M1, 172 британских Vickers Mk3 и 30 китайских VT4.

Приобретение Т-90 знаменует продолжение традиции применения танков российского производства

- указывается в африканской прессе.

Подчеркиваются тесные военно-технические связи двух стран. Соответствующее соглашение было подписано в августе 2021 года. В частности, идут поставки вертолетов Ми-35М.
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1 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:24
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    У Т- 90 самая низкая цена и это воюющий танк с хорошими результами .Даже укры сказали воющие на трофейных Т- 90 ,на них можно творить беспредел.