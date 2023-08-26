Англо-американский политолог: Современный Китай является более серьезной угрозой для США, чем ССР времен «холодной войны»

2024 год должен стать решающим в противостоянии США и Китая. В начале следующего года должны пройти президентские выборы на Тайване, а в ноябре - в США. В американских СМИ накаляется антикитайская риторика. Англо-американский историк, специализирующийся на американском и британском колониализме Нил Фергюсон проводит параллели между Китаем и СССР. Рассматривая различные сценарии глобального противостояния, Фергюсон допускает любые действия США вплоть до применения ядерного оружия в стремлении сохранить статус мирового гегемона.
По мнению экспертов, в настоящее время продолжается Вторая "холодная война", представляющая собой конфликт США с Китаем. Это противостояние, вероятнее всего, будет длиться два или три поколения в условиях постоянной ядерной угрозы, что ставит на карту само существование человеческой цивилизации.
Фергюсон подчеркивает, что современный Китай является гораздо более грозной силой, чем был СССР во времена "холодной войны". По экономическим показателям, в частности по паритету покупательной способности Китай уже в 2014 году опередил США. СССР в годы "холодной войны" никогда не был близок к подобным уровням. Пиковый показатель ВВП СССР составлял 44% от ВВП США.
Американский эксперт подчеркнул, что проигрыш или даже отказ США от борьбы за Тайвань неизбежно будет воспринят всей Азией как конец американского господства в регионе. Это вызовет бегство от доллара и распродажу госдолга США. Это будет Суэцким кризисом по-американски. Если США проиграют в геополитике, как Великобритания в конце 50-х годов прошлого века, доллар стремительно обесценится. Китайский юань, несмотря на то, что он не является свободно конвертируемой валютой, все чаще используется при международных расчетах среди основных торговых партнеров КНР.