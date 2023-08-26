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СМИ Украины: ВСУ могут лишиться средств противовоздушной обороны и оставить страну беззащитной

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СМИ Украины: ВСУ могут лишиться средств противовоздушной обороны и оставить страну беззащитной

Украинским властям угрожает новая проблема. Дело в том, что ВСУ могут лишиться средств противовоздушной обороны и оставить страну беззащитной.

Такое мнение высказывается авторами статьи, опубликованной в СМИ Украины.

Они считают большой вероятность того, что украинские территории окажутся в беспомощном положении, когда лишатся возможности использовать средства ПВО. В этом случае ВСУ потеряют возможность эффективно противодействовать российским ударам.

Война может изменить свой характер и обостриться, если Украина потеряет свои средства ПВО

- с тревогой отмечают украинские журналисты.

По их мнению, такая перспектива связана с тем, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы для систем ПВО, произведенные еще во времена СССР, а западные противовоздушные ракеты поступают медленно и в недостаточных объемах.

Это связано не только с «жадностью» партнеров из стран НАТО, но и с дефицитом ресурсов, которые США и государства Европы способны предоставить Украине без ущерба для собственной безопасности.

Стоит также учесть, что многие из обещанных Киеву Западом систем ПВО еще находятся в стадии производства и поступят на вооружение ВСУ не ранее конца 2025 года. А в это время у ВСУ ослабевает возможность защищать от угроз с воздуха свои энергетические и военные объекты, а также транспортную инфраструктуру.

Впрочем, западные системы ПВО пока еще продолжают поступать украинским военным. К примеру, литовский президент заявил о намерении передать Киеву имеющиеся у Вильнюса зенитные ракетные комплексы NASAMS.
Использованы фотографии:
KONGSBERG
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