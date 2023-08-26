Война может изменить свой характер и обостриться, если Украина потеряет свои средства ПВО

Украинским властям угрожает новая проблема. Дело в том, что ВСУ могут лишиться средств противовоздушной обороны и оставить страну беззащитной.Такое мнение высказывается авторами статьи, опубликованной в СМИ Украины.Они считают большой вероятность того, что украинские территории окажутся в беспомощном положении, когда лишатся возможности использовать средства ПВО. В этом случае ВСУ потеряют возможность эффективно противодействовать российским ударам.- с тревогой отмечают украинские журналисты.По их мнению, такая перспектива связана с тем, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы для систем ПВО, произведенные еще во времена СССР, а западные противовоздушные ракеты поступают медленно и в недостаточных объемах.Это связано не только с «жадностью» партнеров из стран НАТО, но и с дефицитом ресурсов, которые США и государства Европы способны предоставить Украине без ущерба для собственной безопасности.Стоит также учесть, что многие из обещанных Киеву Западом систем ПВО еще находятся в стадии производства и поступят на вооружение ВСУ не ранее конца 2025 года. А в это время у ВСУ ослабевает возможность защищать от угроз с воздуха свои энергетические и военные объекты, а также транспортную инфраструктуру.Впрочем, западные системы ПВО пока еще продолжают поступать украинским военным. К примеру, литовский президент заявил о намерении передать Киеву имеющиеся у Вильнюса зенитные ракетные комплексы NASAMS.