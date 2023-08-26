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Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов и преподавателей киевских духовных школ

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Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов и преподавателей киевских духовных школ

Страсти вокруг Киево-Печерской лавры, а точнее её обитателей из числа приверженцев Украинской православной церкви продолжаются уже как минимум полгода. Киевские власти всё никак не уймутся и продолжают выживать из лавры последователей канонического православия.


Теперь же, как сообщают в УПЦ, по инициативе Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру, а также в корпуса Киевской духовной академии и семинарии решено не пускать студентов и преподавателей.

Согласно сообщению УПЦ, Киевская духовная академия и семинария получила письмо от Минкультуры страны, в котором отмечается, что студенты, преподаватели и сотрудники Киевских духовных школ приравниваются к посетителям Лавры и не имеют права посещать её и корпуса академии.

Несмотря на возмущение подобными действиями властей и многочисленные обращения со стороны УПЦ с доказательством их противоправности, нынешние украинские власти в лице Минкультуры продолжают гнуть свою линию на полную зачистку Киево-Печерской лавры от представителей канонической православной церкви.

Напомним, что ситуация вокруг Лавры обострилась в марте этого года, когда Минкультуры Украины потребовало от монахов УПЦ либо покинуть Лавру, либо вступить в ряды раскольников. Однако и до этого соответствующие потуги предпринимались киевским режимом.
Использованы фотографии:
Википедия/Parfeniy
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2 комментария
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 12:14
    0
    -Минкульт Украины .
    С определенного момента это МиНА под КультУРУ Украины.
    Думаю,что и смотреть нечего-самое ценное уже в Европах.
  2. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 12:37
    0
    любят гиксосы всё разрушать...
    и не только древний Египет...