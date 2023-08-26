Киево-Печерскую лавру закрыли для студентов и преподавателей киевских духовных школ

Страсти вокруг Киево-Печерской лавры, а точнее её обитателей из числа приверженцев Украинской православной церкви продолжаются уже как минимум полгода. Киевские власти всё никак не уймутся и продолжают выживать из лавры последователей канонического православия.Теперь же, как сообщают в УПЦ, по инициативе Минкульта Украины в Киево-Печерскую лавру, а также в корпуса Киевской духовной академии и семинарии решено не пускать студентов и преподавателей.Согласно сообщению УПЦ, Киевская духовная академия и семинария получила письмо от Минкультуры страны, в котором отмечается, что студенты, преподаватели и сотрудники Киевских духовных школ приравниваются к посетителям Лавры и не имеют права посещать её и корпуса академии.Несмотря на возмущение подобными действиями властей и многочисленные обращения со стороны УПЦ с доказательством их противоправности, нынешние украинские власти в лице Минкультуры продолжают гнуть свою линию на полную зачистку Киево-Печерской лавры от представителей канонической православной церкви.Напомним, что ситуация вокруг Лавры обострилась в марте этого года, когда Минкультуры Украины потребовало от монахов УПЦ либо покинуть Лавру, либо вступить в ряды раскольников. Однако и до этого соответствующие потуги предпринимались киевским режимом.