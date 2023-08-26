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Президент Венгрии спрогнозировала приближение времени для мирного разрешения украинского конфликта

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Президент Венгрии спрогнозировала приближение времени для мирного разрешения украинского конфликта

В скором будущем наступит время для того, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на Украине. С таким прогнозом выступила президент Венгрии Каталин Новак, которая дала интервью итальянской газете il Messaggero.


Новак вчера побывала на официальном приеме в Ватикане. После этого она заявила, что согласна с папой Римским Франциском о том, что существует конкретный мирный план. Сейчас мир становится ближе к реализации этого плана, считает Новак.

Мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу

- подчеркнула президент Венгрии.

Новак считает, что наступает время обсуждения перспектив строительства мира после конфликта. Поездки посланника посланника папы Римского кардинала Дзуппи в Киев, Москву и Вашингтон, а также планы посещения Китая, свидетельствуют о том, что мирное урегулирование конфликта приближается.

Правда, венгерский президент может и переоценивать значение Ватикана в современных условиях. При всем авторитете престола, стороны конфликта вряд ли будут прислушиваться к мнению понтифика, если для того не созреет ситуация, зависящая отнюдь не от позиций главы Римско-католической церкви.

Скорее повлияют увязшее контрнаступление ВСУ и их высокие потери, а также растущее разочарование отсутствием успехов украинских войск на Западе и общая усталость в США и Европе от постоянной финансовой и военной поддержки Украины, которая накапливается и срезает рейтинги действующим лидерам государств.
Использованы фотографии:
https://www.sandorpalota.hu/hu
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18 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:06
    +6
    У Папы римского авторитет и " влияние" как у Генсека ООН. Сидеть бы ему,да помалкивать.. Он бы свою инициативу проявлял,в 2014- когда ВСУ Донецк обстреливало. " Дипломат" в рясе..
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 12:11
      +3
      Ватикану ВЫГОДНА эта война, поскольку у православных отбирают храмы.
      Так что Ватикан можно считать таким-же участником войны, как и НАТО.
      Он не может быть "посланцем мира".
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:50
        +1
        Цитата: Shurik70
        Ватикану ВЫГОДНА эта война, поскольку у православных отбирают храмы.
        Так что Ватикан можно считать таким-же участником войны, как и НАТО.
        Он не может быть "посланцем мира".

        Выгодна.))))) Смешно. Ватикан - главный в этом конфликте. Это продолжение многовекового противостояния Рима и Византии.
        Именно Великая Схизма лежит в истоках этой войны. Её первый этап - резня окатоличенных князей Галицких и Рюриковичей, затем были крестоносцы и так далее по списку.
        Москва = Третий Рим, а четвёртому не бывать!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 13:28
          0
          Цитата: Андрей Николаевич
          У Папы римского авторитет и " влияние" как у Генсека ООН. Сидеть бы ему,да помалкивать.. Он бы свою инициативу проявлял,в 2014- когда ВСУ Донецк обстреливало. " Дипломат" в рясе..

          Цитата: Shurik70
          Ватикану ВЫГОДНА эта война, поскольку у православных отбирают храмы. Так что Ватикан можно считать таким-же участником войны, как и НАТО. Он не может быть "посланцем мира".
          Абсолютно согласна с Вами обоими! Ещё и напомню следующее. А именно.

          35 лет тому назад впервые советский лидер приехал в Ватикан. Им был генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. 1 декабря 1989 года состоялась его в сопровождении с женой Раисой Горбачёвой сердечная и открытая встреча с папой Римским Иоанном Павлом II. Папа Римский даже подарил Раисе простой нагрудный мальтийский крестик носить вместо православного крестика на шею! (Я видела этот подаренный ей крестик на выставке в СПб, устроенной Горбачевым к 10-летней годовщине по случаю смерти его жены Раисы Горбачёвой).
          Вскоре после избрания Горбачева главой КПСС гласность и перестройка принесли первые облегчения для Церкви в СССР. Ватиканская «восточная дипломатия», которая до сих пор служила «политике малых шагов», неожиданно обрела получила непревзойденный успех:
          - В Литве вновь появилась КАТОЛИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ, как и в Белоруссии.
          - Церквам возвращались здания, «имидж» их улучшился.

          Историческая встреча папы и генсека Горбачёва продолжалась целых полтора часа, что исключительно долго для Ватикана! Визит был назван «официальным» (это больше, чем «частный визит», но меньше «государственного»).
          Иоанн Павел II говорил о страданиях Церкви при коммунизме. Горбачев подхватил мяч. Говорил о том, что люди всех религий имеют право «удовлетворять свои религиозные потребности», пообещал принять закон о свободе совести и религии «в ближайшее время». Оба лидера выразили желание расширить двусторонние отношения. Затрагивались также вопросы необходимости РАЗОРУЖЕНИЯ СССР и якобы США!
          Между папой и генсеком сложились дружеские отношения, они неоднократно встречались в последующем.
          Правда, до сих пор еще не реализован один ГОРБАЧЁВСКИЙ пункт из повестки саммита 1989 года, когда Горбачев пригласил папу посетить Советский Союз. Ибо СОВЕТСКОГО СОЮЗА просто УЖЕ 32 года как НЕТ!

          См. подробно - "Что Михаил Горбачев делал в Ватикане" от 2 дек 2019 - https://regnum.ru/article/2795176?ysclid=llrtqyicsj314875872
      2. Комментарий был удален.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:05
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      У Папы римского авторитет и " влияние"

      «А сколько дивизий у папы Римского?»: как Сталин относился к Ватикану
      Русская семерка
      16 декабря 2021, 17:59 Об этом сообщает "Рамблер".
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:09
    +2
    Президент Венгрии спрогнозировала приближение времени для мирного разрешения украинского конфликта
    . Это о чем он???
    Типа зима, зима, все разбежались по зимним квартирам?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:29
      0
      Неа, глава Запорожской области выдал, что "скоро" всё закончится...
      Что-то я ему не верю.
      А вооще-то Новак права, что "наступит время обсуждения перспектив строительства мира после конфликта"... т.е после краха киевского режима, Гуппи с папой не в счёт.)
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:31
        0
        Все и всякие скороспелые прогнозы имеют тенденцию... да никаких тенденций они не отражают, так, хотелки некоторых, не более того.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    +1
    Что то в мире Новаков развелось немерено.Её место ,чисто поговорить и всё.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 12:44
      +1
      Ну что Вы, мой дядька совсем не против хорошеньких женщин.)
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:11
    +3
    Правда, венгерский президент может и переоценивать значение Ватикана в современных условиях.

    Ватикан и мирные условия, несовместимы.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 13:12
      +1
      Цитата: carpenter
      Ватикан и мирные условия, несовместимы.

      После Крестовых походов и "обращения язычников в истинную веру Христову" с помощью огня и меча Римской католической церкви рассуждать о миротворчестве как-то неудобно было бы, если бы эти люди хотя бы наедине с собой, ночью, под одеялом, чтоб никто не видел, честными были.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:17
    +2
    В Венгрии президент - декоративная фигура для представительских нужд. А все вопросы решает премьер-министр, назначаемый победившей на выборах партией.
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:22
    +1
    При всём авторитете престола, стороны конфликта вряд ли будут прислушиваться к мнению понтифика

    ***
    — Францюватый какой-то этот Франтишек ...


    ***
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:37
    0
    В скором будущем наступит время для того, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на Украине
    И когда это "скорое будущее" настанет?
    Мы уже говорили об этом с понтификом
    Папа Римский будет определять это время и лично урегулировать конфликт? Если бы Папа не был таким предвзятым и действительно заботился о своей пастве, которой и на Западной Украине предостаточно, то мог бы приложить усилия к тому, чтобы эта страна не скатилась к бандеровщине и нацизму чем бы возможно предотвратил войну. Но Папа встречается с "азовцами", их женами прикладывает руку к их головам тем самым прощая грехи. Поэтому Папе в данной ситуации лучше постоять в сторонке (посидеть в Ватикане).
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 12:40
    +1
    после поддержки фашистов во ВМВ Ватикан авторитета не имеет am
  9. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 12:53
    0
    Если говорит, значит чего то знает. Но я лично в скорые времена для мира не верю - это война как сахар в чай для англосаксов, они будут ее поджигать, как только смогут. Тут еще и поляки на подтанцовке, западная часть 404-й в таргете, да и ослабление России - многовековая мечта.
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:55
    0
    В скором будущем наступит время для того, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на Украине.

    Всё это было не раз, но к сожаленью
    Всё повторится, всё повторится
    Я только время поменяю и лица
    Зелёный цвет я не поменяю