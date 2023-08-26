Президент Венгрии спрогнозировала приближение времени для мирного разрешения украинского конфликта

Мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт четыре месяца назад, но большего я сказать не могу

В скором будущем наступит время для того, чтобы урегулировать вооруженный конфликт на Украине. С таким прогнозом выступила президент Венгрии Каталин Новак, которая дала интервью итальянской газете il Messaggero.Новак вчера побывала на официальном приеме в Ватикане. После этого она заявила, что согласна с папой Римским Франциском о том, что существует конкретный мирный план. Сейчас мир становится ближе к реализации этого плана, считает Новак.- подчеркнула президент Венгрии.Новак считает, что наступает время обсуждения перспектив строительства мира после конфликта. Поездки посланника посланника папы Римского кардинала Дзуппи в Киев, Москву и Вашингтон, а также планы посещения Китая, свидетельствуют о том, что мирное урегулирование конфликта приближается.Правда, венгерский президент может и переоценивать значение Ватикана в современных условиях. При всем авторитете престола, стороны конфликта вряд ли будут прислушиваться к мнению понтифика, если для того не созреет ситуация, зависящая отнюдь не от позиций главы Римско-католической церкви.Скорее повлияют увязшее контрнаступление ВСУ и их высокие потери, а также растущее разочарование отсутствием успехов украинских войск на Западе и общая усталость в США и Европе от постоянной финансовой и военной поддержки Украины, которая накапливается и срезает рейтинги действующим лидерам государств.