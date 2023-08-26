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Армия Нигера приведена в состояние полной готовности

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Армия Нигера приведена в состояние полной готовности

Начальник Генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести армию страны в состояние полной боевой готовности.


Барму объяснил свое решение нарастающей угрозой военной агрессии в отношении Нигера, а также стремлением избежать неожиданного нападения и обеспечить адекватный ответ в случае иностранной интервенции.

В настоящее время нарастает напряженность вокруг Нигера. Руководство прозападных африканских стран ЭКОВАС заявило, что уже подготовлены около 12 тысяч солдат для возможной интервенции в Нигер. В свою очередь новые власти Нигера одобрили размещение на своей территории воинских контингентов Мали и Буркина-Фасо. Правительства Мали и Буркина-Фасо уже завершили подготовку к возможному иностранному вмешательству в суверенные дела Нигера.

Новыми властями Нигера объявлены персонами нон грата послы Германии и Франции, им предписано покинуть страну в течение 48 часов. Франция в ответ на это отказалась отзывать своего посла. Между тем, на территории Нигера все еще размещен контингент стран НАТО, готовый в случае интервенции оказать поддержку силам вторжения ЭКОВАС.

В конце июля военные в Нигере отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Этот шаг осудили лидеры большинства стран Запада и ЭКОВАС. Потеря западного контроля над Нигером ощутимо отразится на экономике Евросоюза, в первую очередь Франции, ядерная энергетика которой напрямую зависит от поставок урана из Нигера.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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10 комментариев
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  1. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 12:15
    +3
    послы Германии и Франции, им предписано покинуть страну в течение 48 часов. Франция в ответ на это отказалась отзывать своего посла

    Упс ... А вот это что-то совершенно новое в международной политике.
    Очень любопытный прецендент. Ведь фактически посол, у которого отозвали лицензию, является иностранным нелегалом.
    Нигер имеет полное право его арестовать, как только тот покинет посольство
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: Shurik70
      Очень любопытный прецендент. Ведь фактически посол, у которого отозвали лицензию, является иностранным нелегалом.
      Нигер имеет полное право его арестовать, как только тот покинет посольство

      Зачем его арестовывать ? Разрешить диким африканцам поставить палатки вокруг посольства и как только кто выйдет, те их будут принимать как "капитана Кука" ! И никаких скандалов - демократия по африкански !
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:21
    +1
    Сказать, что процесс пошёл... это вряд ли.
    Замута только начинается!
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 12:43
      +1
      Танкеры топить будут пираты сахеля?
      Не Суэц-канал, но все же. А какао и кофе?
      15 лет тому саркози пробовал строить ьрубу из Нигерия в ес. Не срастается
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:48
        0
        Африка большая, событий, там, происходит много, самых разных!!!
        Колониальное наследие будет влиять на события происходящие ещё долго, долго!
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:31
    +1
    Цитата: rocket757
    Сказать, что процесс пошёл... это вряд ли.
    Замута только начинается!

    Это хорошо...оружие,боеприпасы,амуниция и многое другое хозяйство которое запад хочет на Украину отправить теперь пойдет в Африку...а в Африке оно быстро найдет своих истинных хозяев.
    Так что влезть в драку ЭКОВАС с Нигером ,Мали,Буркина-ФАСО,ЦАР легко... вылезти из нее трудно будет.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:51
      0
      Вооружать страны тамошнего региона имеют желание многие...
      В этом вопросе все сложно/просто... с одной стороны, им потребно много чего, с другой стороны с платеже способностью у некоторых, все очень не просто!
      Природные богатства есть, но вот как их получить, а потом реализовать, вопрос не простой.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 13:14
        0
        Согласен. Вот поэтому думаю, что к военному конфликту двумя руками толкает США, а Франция пытается взять на "голос" и войну будет оттягивать до последнего.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    0
    на территории Нигера все еще размещен контингент стран НАТО, готовый в случае интервенции оказать поддержку силам вторжения ЭКОВАС.
    Ситуация действительно не из простых - готовясь отражать агрессию иметь за спиной в своей стране НАТОвцев готовых в любой момент подключиться. Но ребята нигерцы судя по всему пока духом не падают.
  5. фа2998
    фа2998 Сегодня, 13:36
    0
    Ну думаю без урана из Нигера ЕС переживет .Добыча там пр.5%. А в "тройке" друзья из Канады и Австралии.И солдат не посылать. hi