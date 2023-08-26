Армия Нигера приведена в состояние полной готовности

Начальник Генштаба вооруженных сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести армию страны в состояние полной боевой готовности.Барму объяснил свое решение нарастающей угрозой военной агрессии в отношении Нигера, а также стремлением избежать неожиданного нападения и обеспечить адекватный ответ в случае иностранной интервенции.В настоящее время нарастает напряженность вокруг Нигера. Руководство прозападных африканских стран ЭКОВАС заявило, что уже подготовлены около 12 тысяч солдат для возможной интервенции в Нигер. В свою очередь новые власти Нигера одобрили размещение на своей территории воинских контингентов Мали и Буркина-Фасо. Правительства Мали и Буркина-Фасо уже завершили подготовку к возможному иностранному вмешательству в суверенные дела Нигера.Новыми властями Нигера объявлены персонами нон грата послы Германии и Франции, им предписано покинуть страну в течение 48 часов. Франция в ответ на это отказалась отзывать своего посла. Между тем, на территории Нигера все еще размещен контингент стран НАТО, готовый в случае интервенции оказать поддержку силам вторжения ЭКОВАС.В конце июля военные в Нигере отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Этот шаг осудили лидеры большинства стран Запада и ЭКОВАС. Потеря западного контроля над Нигером ощутимо отразится на экономике Евросоюза, в первую очередь Франции, ядерная энергетика которой напрямую зависит от поставок урана из Нигера.